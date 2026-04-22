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Sistema de GPS permitirá controlar rutas, frecuencia y velocidad de las unidades
El transporte público en El Salvador entrará en una nueva etapa de control y modernización con la implementación de sistemas de GPS y videovigilancia en todas las unidades a escala nacional, una medida que busca mejorar la seguridad, la transparencia y la eficiencia operativa del servicio, informó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, en entrevista Punto105.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto ya fue adjudicado y cuenta con orden de inicio, por lo que durante el transcurso de este año comenzarán las primeras instalaciones en buses y microbuses.
Asimismo, aseveró que la meta es ambiciosa, ya que buscan equipar aproximadamente 9,500 unidades de transporte colectivo, así como instalar tecnología en unas 5,000 paradas de autobuses en el Área Metropolitana de San Salvador. Se prevé que el proceso concluya en el primer semestre de 2027.
Uno de los principales aportes del sistema será la generación de información en tiempo real sobre el funcionamiento del transporte público, un aspecto que históricamente ha sido limitado.
«El sistema permitirá saber si las unidades están prestando el servicio, qué rutas siguen y con qué frecuencia circulan. Esto prácticamente viene a abrir una caja negra que ha existido durante años en el transporte público», señalaron las autoridades.
Además del control operativo, el proyecto también apunta a fortalecer la seguridad. La instalación de cámaras permitirá disuadir y registrar delitos dentro de las unidades, especialmente robos, al contar con evidencia visual en tiempo real.
Otro elemento clave es el monitoreo de la velocidad. A través del GPS, las autoridades podrán calcular la velocidad de circulación de las unidades, lo que facilitará la detección de excesos y contribuirá a mejorar la seguridad vial.
Las autoridades destacan que el uso de tecnología permitirá optimizar recursos, evitando la necesidad de supervisión física constante. «No es eficiente asignar una persona por cada unidad; la tecnología permite verificar el cumplimiento de normas de manera más efectiva», explicaron.
Este proyecto se enmarca en una serie de esfuerzos por modernizar el transporte público, en paralelo a iniciativas del sector privado, como la conformación de consorcios de empresarios, que buscan mejorar la eficiencia operativa mediante economías de escala.
Principal
Autorizan recursos para la fase II de DoctorSV
Con 56 votos, la Asamblea aprobó ayer la iniciativa del Ejecutivo para la aprobación de un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por $75 millones, que se destinarán al financiamiento de la fase II del programa DoctorSV.
Estos recursos le permitirán, principalmente, al Gobierno central mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, mediante un modelo de seguimiento continuo y atención remota.
Con la ejecución de esta fase, el alcance de los beneficiados que reciben atención con DoctorSV pasará de 18,000 atenciones diarias a 30,000 consultas desde cualquier punto del país.
En esta etapa se busca garantizar la continuidad de la atención de los pacientes, así como la accesibilidad mediante tecnología de vanguardia para fortalecer el sistema de salud pública con recursos que permitan su aplicación, y para garantizar una cobertura 24/7 a escala nacional.
Durante la atención, el médico evaluará los resultados y el historial clínico para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento. Cesia Rivas, diputada suplente de VAMOS, votó en contra del financiamiento para ampliar la cobertura médica en la plataforma digital.
Ciencia
Anthropic investiga acceso no autorizado a su modelo de IA Mythos
La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic anunció el martes que investiga un acceso no autorizado a su poderoso modelo Mythos, que la compañía teme se puede convertir en una herramienta valiosa para los hackers.
Anthropic dijo semanas atrás que limitó inicialmente el lanzamiento de Mythos a 40 grandes firmas tecnológicas para darles ventaja a la hora de corregir vulnerabilidades de ciberseguridad antes de que pudieran ser explotadas por atacantes.
Según la agencia financiera Bloomberg, un pequeño grupo de usuarios en un foro privado en línea obtuvo acceso al modelo mediante el sistema informático reservado para proveedores externos de Anthropic.
«Estamos investigando un informe según el cual se produjo un acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través de uno de nuestros entornos de proveedores externos», dijo a la AFP un portavoz de Anthropic.
Los usuarios obtuvieron acceso a Mythos por varios medios, incluyendo el uso de los permisos que uno de los participantes tenía como empleado de una empresa contratista de Anthropic, informó Bloomberg.
Anthropic trabaja con un pequeño número de proveedores externos que ayudan en el desarrollo de modelos.
La empresa aplazó el lanzamiento general de Mythos, que, según afirma, puede detectar brechas de seguridad que han existido durante décadas en sistemas evaluados por expertos y herramientas automatizadas.
Compartió Mythos inicialmente con algunos actores clave de los sectores tecnológico y financiero de Estados Unidos, como Nvidia, Amazon y JP Morgan Chase, para permitirles mejorar su infraestructura de seguridad.
Pero la compañía ha sido acusada de exagerar las capacidades de una tecnología que es su principal actividad comercial y centro de una áspera competencia con su rival OpenAI.
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Ginecólogos de EE. UU capacitan a médicos salvadoreños
Médicos especialistas en ginecología de la clínica Annandale Ob/Gyn de Estados Unidos visitaron El Salvador con el propósito de compartir sus conocimientos con médicos nacionales, así como desarrollar una jornada de operaciones en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, La Libertad.
La visita fue posible gracias a la coordinación de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos. Esta es la octava jornada médica en la que los especialistas norteamericanos vienen al país con el fin de beneficiar a salvadoreñas que necesitan ser operadas por padecimientos ginecológicos, explicó la embajadora Milena Mayorga.
De igual manera, la diplomática salvadoreña resaltó que los médicos capacitarán a sus homólogos nacionales durante un año. «Esto es otro nivel, porque además de las intervenciones quirúrgicas es dejar un legado por medio de la enseñanza. Agradezco a la Red de Hospitales Nacionales y el Ministerio de Salud por abrirle espacios a los médicos de Estados Unidos porque ellos también van a aprender de nosotros», detalló Mayorga.
Por su parte, la directora del Hospital San Rafael, Silvia Benett, agradeció las gestiones de la representación diplomática por hacer posible que nuevamente estos profesionales de salud puedan venir al país. «Este es un valioso aporte para nuestros profesionales porque ayuda a mejor la calidad de vida de nuestros pacientes», expresó Benett.
Asimismo, externó su agradecimiento a los representantes de Annadale Ob/Gyn por el respaldo y el interés de que más médicos salvadoreños amplíen sus conocimientos en el campo de la ginecología.
«Nuestro personal está muy agradecido por estas experiencias y la calidad de vida que se les darán a los beneficiados, estamos muy contentos porque cada vez que vienen para darnos acompañamiento es muy gratificante porque es un aprendizaje para nuestros profesionales», indicó la doctora.
Por su parte, el doctor y jefe de la delegación, Payam Kashi, mostró su satisfacción por los resultados de esta misión médica internacional. «Hemos venido en seis ocasiones al país y ha sido una excelente experiencia. En total, hemos hecho 92 operaciones acá en El Salvador», detalló Payam.
Asimismo, el galeno destacó las óptimas relaciones de cooperación que se ha logrado por medio de la embajada salvadoreña en Washington. «Esta experiencia es increíble, las personas son muy amables y los médicos quieren intercambiar conocimientos, así como colaborar entre colegas, todos trabajan muy duro y quieren aprender técnicas nuevas para dar una buena atención a los pacientes», concluyó.