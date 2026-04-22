Sistema de GPS permitirá controlar rutas, frecuencia y velocidad de las unidades

Médicos especialistas en ginecología de la clínica Annandale Ob/Gyn de Estados Unidos visitaron El Salvador con el propósito de compartir sus conocimientos con médicos nacionales, así como desarrollar una jornada de operaciones en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, La Libertad.

La visita fue posible gracias a la coordinación de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos. Esta es la octava jornada médica en la que los especialistas norteamericanos vienen al país con el fin de beneficiar a salvadoreñas que necesitan ser operadas por padecimientos ginecológicos, explicó la embajadora Milena Mayorga.

De igual manera, la diplomática salvadoreña resaltó que los médicos capacitarán a sus homólogos nacionales durante un año. «Esto es otro nivel, porque además de las intervenciones quirúrgicas es dejar un legado por medio de la enseñanza. Agradezco a la Red de Hospitales Nacionales y el Ministerio de Salud por abrirle espacios a los médicos de Estados Unidos porque ellos también van a aprender de nosotros», detalló Mayorga.

Por su parte, la directora del Hospital San Rafael, Silvia Benett, agradeció las gestiones de la representación diplomática por hacer posible que nuevamente estos profesionales de salud puedan venir al país. «Este es un valioso aporte para nuestros profesionales porque ayuda a mejor la calidad de vida de nuestros pacientes», expresó Benett.

Asimismo, externó su agradecimiento a los representantes de Annadale Ob/Gyn por el respaldo y el interés de que más médicos salvadoreños amplíen sus conocimientos en el campo de la ginecología.

«Nuestro personal está muy agradecido por estas experiencias y la calidad de vida que se les darán a los beneficiados, estamos muy contentos porque cada vez que vienen para darnos acompañamiento es muy gratificante porque es un aprendizaje para nuestros profesionales», indicó la doctora.

Por su parte, el doctor y jefe de la delegación, Payam Kashi, mostró su satisfacción por los resultados de esta misión médica internacional. «Hemos venido en seis ocasiones al país y ha sido una excelente experiencia. En total, hemos hecho 92 operaciones acá en El Salvador», detalló Payam.

Asimismo, el galeno destacó las óptimas relaciones de cooperación que se ha logrado por medio de la embajada salvadoreña en Washington. «Esta experiencia es increíble, las personas son muy amables y los médicos quieren intercambiar conocimientos, así como colaborar entre colegas, todos trabajan muy duro y quieren aprender técnicas nuevas para dar una buena atención a los pacientes», concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...