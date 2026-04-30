Señalan de corrupción a presidente del gobierno español, Pedro Sánchez

La tensión en el mercado petrolero se incrementó el miércoles ante la perspectiva de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del crudo a los niveles que alcanzó al comienzo de la guerra en Oriente Medio.

El barril de West Texas Intermediate, con entrega en junio, se disparó un 6.96 %, hasta los $106.88 al cierre de la jornada. El Brent del mar del Norte, con entrega en el mismo mes, subió un 6.09 % hasta los $118.03.

Al principio de la sesión, este importante indicador mundial llegó hasta los $119.76, el precio más alto registrado durante los dos meses de crisis en Oriente Medio. Incluso alcanzó un récord desde mediados de 2022, provocado entonces por la invasión rusa de Ucrania.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, asomó ante dirigentes del sector petrolero que el bloqueo de los puertos de Irán podría prolongarse «varios meses» de ser necesario.

En ese caso, «el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz también debería prolongarse», señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

«El mercado está cada vez más convencido de que no habrá ni una paz rápida y duradera, ni una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz», añade.

Antes del conflicto, alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se consumen en el mundo transitaban por este estrecho corredor.

Los últimos datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) revelaron el miércoles que las exportaciones de crudo de este país alcanzaron un récord histórico la semana pasada.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 24 de abril, se exportaron 6.4 millones de barriles diarios, más de 14 millones si se suman los productos petrolíferos refinados.

Estados Unidos considera prolongar el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses. El presidente estadounidense destacó la eficacia de esta medida en una entrevista con el medio Axios.

«El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Ellos están sofocados como un cerdo relleno. Y esto va a empeorar para ellos», declaró.

En un mensaje publicado temprano el miércoles por la mañana en su red Truth Social, el presidente estadounidense había adoptado un tono más amenazante.

Los iraníes «harían bien en volverse inteligentes, ¡y rápido!», escribió.

Trump celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó Axios.

Allí, discutieron «las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses», afirmó en una declaración a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

«El presidente se reúne con frecuencia con directivos del sector energético para recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales», afirmó el funcionario.

En estos encuentros, añadió, se tratan temas como «la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo».

El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el vicepresidente, JD Vance; y la jefa de gabinete, Susie Wiles, también asistieron al encuentro. La gigante petrolera estadounidense Chevron confirmó a la AFP que su director ejecutivo, Mike Wirth, participó en la reunión.

Ayer, el presidente ruso Vladímir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense, principalmente de la situación en Oriente Medio.

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