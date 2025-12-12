Nacionales -deportes
Selección sub-19 cae derrotada por 3 a 5 ante Cuba
La selección salvadoreña de fútbol sub-19 concluyó este día el torneo UNCAF FIFA Forward que se disputa en ciudad de Panamá, donde estuvo en el grupo “B” y se enfrentó a las selecciones de Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico.
Pero también debían cumplir un compromiso más con un rival del grupo “A” donde se encontraban las selecciones de Honduras, Nicaragua, Panamá y Cuba.
El combinado nacional jugó contra los caribeños, en un encuentro interesante ya que el fútbol del caribe ha ido creciendo.
En el primer tiempo los dirigidos por el técnico Erick Dawson Prado, cometieron muchos errores y esto les costó tres goles que los mandó al descanso casi agonizando.
Para el segundo tiempo, las jóvenes promesas del fútbol salvadoreño reaccionaron y lograron empatar las acciones, sin embargo, el tiempo fue su peor enemigo y en dos descuidos más, los cubanos aprovecharon su físico para poner el marcador final de El Salvador 3, Cuba 5.
Final se disputará en el Estadio Jorge “El Mágico” González
La Primera División de Fútbol Profesional confirmó este 10 de diciembre, mediante un comunicado oficial, que la final de la Liga Pepsi Apertura 2025 ya tiene sede definida.
El partido decisivo, programado para el sábado 20 de diciembre, se llevará a cabo en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, en San Salvador.
De acuerdo con la información, la elección del estadio se debe a que el recinto “reúne los estándares de calidad exigidos para dicho juego”, garantizando así las condiciones necesarias para albergar uno de los eventos deportivos más importantes del país.
La final surgirá del cruce de semifinales que actualmente disputan Águila vs. Firpo y Alianza vs. Cacahuatique.
La final del Apertura 2025 marcará el cierre oficial del torneo, con dos equipos que lucharán por levantar el título en un escenario histórico para el fútbol salvadoreño.
Fito Zelaya y Cheyo Quintanilla son parte de La Selecta de tiktokers de El Salvador
Paren las rotativas por favor, los exjugadores de La Selecta, Rodolfo Fito Zelaya y Eliseo Quintanilla, se han vuelto a vestir de Azul y Blanco. Una foto confirma el hecho que está dando muchas reacciones en redes sociales.
Zelaya y Quintanilla forman parte de la selección de El Salvador pero de los tiktokers en los Estados Unidos.Turismo en El Salvador
En la foto se puede ver que son parte de este equipo Rudys Corrales, Yimmy Cuéllar, Emmanuel Osorto, entre otros.
Recientemente, se había viralizado una foto en la que salen juntos los exjugadores de La Selecta Rudis Corrales, Fito Zelaya y Cheyo Quintanilla
Yamil Bukele recibe el aval para participar en las elecciones de la Fesfut
Yamil Bukele, único candidato a la presidencia de la Fesfut, informó que recibió el aval del Comité Electoral de la Federación Salvadoreña de Fútbol para participar en las elecciones al Comité Ejecutivo, el próximo 12 de diciembre.
«Aprovecho la oportunidad para invitar a los medios de comunicación, generadores de contenido y a todas las estructuras del balompié nacional, a la presentación del Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño», expresó Bukele, en una publicación en redes sociales.
El pasado 5 de noviembre, el candidato a la presidencia de la Fesfut se presentó a la Federación de fútbol junto a las personas que lo acompañan en la planilla para dirigir el fútbol salvadoreño, con toda la documentación requerida para ser parte de la elección.
Eso fue revisado por el Comité de Elecciones, el cual notificó: «En virtud de lo anterior, se declara que se cumplen con todos los requisitos exigidos por el Estatuto y el Código Electoral por lo que la planilla de su candidatura es válida y puede someterse al congreso En su debido momento la planila y el plan de trabajo serán remitidos a los asambleistas para su conocimiento», detallaron en la nota que hizo pública Bukele.
A Yamil Bukele lo acompañarán en el Comité ejecutivo de la Fesfut, son Fabio Miguel Molina (Primer vicepresidente), José Eduardo Amaya (Segundo vicepresidente), Brenda Alejandrina Salmerón (Directora), Samuel Eduardo Gálvez (Director), Mario Indalecio Iraheta (Director) y Santos Antonio Zelaya (Director).
Este martes 25 de noviembre, en un hotel capitalino, Bukele hará la presentación del «Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño», que anteriormente explicó cuenta con algunos puntos que están enfocados en elevar el nivel de los equipos y las selecciones nacionales.