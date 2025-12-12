Principal
Pierde la vida turista al viajar en taxi
Un turista perdió la vida tras viajar como pasajero en un taxi cuando transitaba por la comunidad Alto de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón de Panamá
La información preliminar señala que el taxista ingresó con el pasajero a esta populosa comunidad, fue en ese momento los atacantes llegaron en una moto y empezaron un tiroteo.
Los atacantes iban vestidos de repartidores de comida, detallaron medios locales.
Los supuestos delivery dejaron la moto en la calle tras atacar en el lugar al turista, informó la Policía de Panamá.
El taxista fue llevado a un centro hospitalario tras resultar lesionado en la pierna.
PNC reporta la captura de tres homeboys en diferentes puntos de El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres diferentes homeboys en diversos puntos de El Salvador, durante la tarde del jueves.
Uno de los terroristas responde al nombre de Julio Alejandro Ángel González, alias ‘Coludo’, de la Mara Salvatrucha (MS-13), quien fue detenido en el distrito de San Cristóbal, del municipio de Cuscatlán Sur.
González cuenta con antecedentes desde el año 2017 por los cargos de tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego.
Otro de criminales fue identificado como José Adolfo Miranda Castañeda, alias ‘Slayer’, del Barrio 18 de la facción Revolucionarios (18-R). Fue arrestado en el distrito de Cojutepeque, del municipio de Cuscatlán Sur.
Finalmente, Jonas Eliseo Barrientos Trujillo, alias ‘Cheyo’, también de la MS-13, fue capturado en el barrio Las Flores del municipio de La Unión Sur.
Trujillo tiene antecedentes delincuenciales desde el 2011 por el cargo de lesiones y amenazas.
“Mediante nuestra plataforma ONI identificamos y capturamos a estos tres homeboys. Serán remitidos por agrupaciones ilícitas”, concluyó la Policía.
Internacionales
El salvadoreño Kilmar Ábrego García es liberado de un centro migratorio en EE.UU.
Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador, fue liberado este jueves de un centro migratorio en el estado de Pensilvania por orden de una juez, informó a EFE su abogado.
El letrado Sean Hecker confirmó la liberación horas después de que Paula Xinis, jueza federal del estado de Maryland, ordenara que Ábrego fuera liberado «inmediatamente» del centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dado que su detención se produjo «sin autoridad legal».
El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Nayib Bukele, a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión.
Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de haber participado en el tráfico de personas y de ser un pandillero, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.
Hasta ahora, Ábrego García se encontraba en el centro de procesamiento Moshannon Valley, en Pensilvania, y el Gobierno estadounidense buscaba la manera de deportarlo a un país africano dado que no puede enviarlo de nuevo a El Salvador.
La magistrada consideró que «ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal».
«La conducta de los demandados (el Gobierno de EE.UU.) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido», escribió Xinis.
Aunque fue liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el Gobierno Trump planea recurrir la decisión de Xinis.
«La Casa Blanca y el Gobierno se oponen al activismo de una juez que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país», explicó la portavoz.
Ábrego, de 30 años, es un ciudadano salvadoreño residente en Maryland que entró de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente. Tiene esposa e hijos estadounidenses.
En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador debido al peligro que enfrentaba allí por parte de una pandilla.
Sin embargo, la Administración de Trump lo deportó igualmente al país centroamericano, y posteriormente tuvo que ser devuelto a Estados Unidos por orden de un tribunal.
Su caso se ha convertido en un emblema para las organizaciones defensoras de inmigrantes a la hora de denunciar las políticas antimigratorias de Trump.
Presidente Nayib Bukele recibe a Rodrigo Chaves en Casa Presidencial del Lago de Coatepeque
El Presidente Nayib Bukele recibió este once de diciembre a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la Casa Presidencial del Lago de Coatepeque. Esta segunda visita oficial del jefe de Estado costarricense contempla diversas reuniones con el Ejecutivo salvadoreño, orientadas al intercambio de experiencias y buenas prácticas replicables en la nación vecina.
Chaves arribó al Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, donde fue recibido por la canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco. Durante sus primeras declaraciones, el mandatario costarricense envió un saludo fraterno al país y destacó la importancia de los temas que abordará en esta visita. “Vamos a conversar de temas importantes, de interés común, y estrechar aún más los lazos de fraternidad, respeto y amor entre nuestros pueblos”, expresó.
Tras recibir los honores correspondientes, el Presidente Chaves se trasladó hacia la Casa Presidencial de Coatepeque para sostener un encuentro con el Presidente Bukele. Como parte de la Visita Oficial a El Salvador, ambos mandatarios mantienen una reunión privada centrada en fortalecer la cooperación bilateral. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambas naciones.