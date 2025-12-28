Jetset
Rob Schneider felicita a El Salvador por Navidad y anuncia interés en visitar el país en 2026
El reconocido actor y comediante estadounidense Rob Schneider envió un mensaje de felicitación navideña al pueblo salvadoreño, destacando los avances en materia de paz y seguridad que actualmente se viven en El Salvador
A través de su cuenta oficial en la red social X, Schneider expresó: “Feliz Navidad a los salvadoreños en su país, ahora en paz y seguridad. ¡Espero visitar El Salvador en 2026!”, un mensaje que rápidamente fue compartido y comentado por cientos de usuarios.
Las declaraciones del actor de Hollywood fueron recibidas con entusiasmo por salvadoreños, quienes valoraron el reconocimiento internacional al clima de tranquilidad que hoy se percibe en el país, así como el interés de figuras del entretenimiento mundial por conocerlo de primera mano.
Este pronunciamiento se suma a una creciente lista de personalidades internacionales que han mostrado curiosidad y expectativa por visitar El Salvador, un destino que continúa ganando visibilidad global por su transformación y proyección turística.
Muere a los 60 años el actor de “Friends” Pat Finn
El elenco de “Friends” vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de Matthew Perry, se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.
La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.
Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.
Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.
Tylor Chase, actor en situación de calle de ‘El Manuel de Ned’ destroza hotel tras recibir ayuda
Durante la temporada navideña, Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Cookie en ‘El Manual de Supervivencia Escolar de Ned’, conmovió a sus seguidores al revelar que intentó brindar apoyo a su excoestrella, Tylor Chase, quien atraviesa una crisis de salud mental y se encontraba sin hogar. Sin embargo, la situación se complicó cuando el actor provocó daños en la habitación, dejando el lugar en condiciones desastrosas.
A través de un video publicado en TikTok, Curtis Lee explicó que ofreció pagar un alojamiento temporal para Chase en un motel de Riverside, California, no obstante, recibió una llamada del hotel informado de los destrozos. “Esa noche recibí una llamada del hotel, enfadados. La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El refrigerador estaba tirado en el suelo. Estoy devastado”, relató Curtis Lee.
“Es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Este era el único que estaba abierto”, explicó Curtis Lee, quien mantiene la esperanza de que su excolega acepte ayuda profesional y logre iniciar un proceso de rehabilitación integral.
Pese al incidente, el intérprete no perdió la esperanza y continuó apoyando a su antiguo compañero. En sus propias palabras, “creo que es hora de solicitar la ayuda del 51 al 50, pero también necesito la opinión de todos ustedes”. Con esto, se refirió a la sección del código de salud mental de California que permite intervenir en casos donde una persona representa un riesgo para sí misma o para otros.
Curtis Lee ha documentado en redes su esfuerzo por ayudar a Chase, desde ofrecerle comida caliente y ropa limpia, hasta pasar tiempo con él para acompañarlo emocionalmente. “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando”, expresó en otro clip.
Expertos han señalado que, en California, las leyes limitan la intervención médica forzada en adultos con trastornos mentales a menos que representen un peligro inmediato, lo que complica garantizar su tratamiento.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova le dan la bienvenida a su cuarto hijo
El cantante Enrique Iglesias, de 50 años, y la extenista Anna Kournikova, de 44, se llenaron de felicidad y dieron la bienvenida a su cuarto hijo.
La pareja anunció la llegada del recién nacido con una emotiva imagen compartida en sus redes sociales, acompañada por el texto: “My Sunshine”.
El nacimiento del cuarto hijo de Enrique Iglesias llega en la mejor época del año, donde es tiempo para compartir y vivir en paz.
Ambos padres han sido felicitados por sus amistades y artistas que conocen la trayectoria de la pareja, dándoles los mejores deseos por su nuevo bebé.