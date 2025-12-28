Rob Schneider felicita a El Salvador por Navidad y anuncia interés en visitar el país en 2026

Durante la temporada navideña, Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Cookie en ‘El Manual de Supervivencia Escolar de Ned’, conmovió a sus seguidores al revelar que intentó brindar apoyo a su excoestrella, Tylor Chase, quien atraviesa una crisis de salud mental y se encontraba sin hogar. Sin embargo, la situación se complicó cuando el actor provocó daños en la habitación, dejando el lugar en condiciones desastrosas.

A través de un video publicado en TikTok, Curtis Lee explicó que ofreció pagar un alojamiento temporal para Chase en un motel de Riverside, California, no obstante, recibió una llamada del hotel informado de los destrozos. “Esa noche recibí una llamada del hotel, enfadados. La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El refrigerador estaba tirado en el suelo. Estoy devastado”, relató Curtis Lee.

“Es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Este era el único que estaba abierto”, explicó Curtis Lee, quien mantiene la esperanza de que su excolega acepte ayuda profesional y logre iniciar un proceso de rehabilitación integral.

Pese al incidente, el intérprete no perdió la esperanza y continuó apoyando a su antiguo compañero. En sus propias palabras, “creo que es hora de solicitar la ayuda del 51 al 50, pero también necesito la opinión de todos ustedes”. Con esto, se refirió a la sección del código de salud mental de California que permite intervenir en casos donde una persona representa un riesgo para sí misma o para otros.

Curtis Lee ha documentado en redes su esfuerzo por ayudar a Chase, desde ofrecerle comida caliente y ropa limpia, hasta pasar tiempo con él para acompañarlo emocionalmente. “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando”, expresó en otro clip.

Expertos han señalado que, en California, las leyes limitan la intervención médica forzada en adultos con trastornos mentales a menos que representen un peligro inmediato, lo que complica garantizar su tratamiento.

