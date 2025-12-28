Refuerzan monitoreo preventivo en la playa Costa del Sol para reducir riesgos acuáticos

La Presidencia de la República de El Salvador anunció la prórroga para el año 2026 de las Disposiciones especiales transitorias para la participación de la Fuerza Armada en operaciones de seguridad pública, las cuales se ejecutan en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas disposiciones se encuentran vigentes desde el año 2020 y, aunque su duración legal es de un año, han sido prorrogadas de manera consecutiva, por lo que se mantendrán activas por sexto año seguido, permitiendo el apoyo continuo de la Fuerza Armada de El Salvador en labores de seguridad ciudadana.

El acuerdo de reforma fue emitido por el presidente Nayib Bukele el pasado 3 de diciembre y publicado oficialmente en el Diario Oficial el 16 de diciembre, con lo cual entra en plena vigencia.

Según lo expuesto en el documento, la decisión responde a los resultados positivos obtenidos mediante la implementación del Plan Control Territorial, el cual ha sido señalado por el Ejecutivo como una herramienta clave en la reducción de los índices de criminalidad en el país.

El Gobierno sostiene que la continuidad del apoyo militar resulta necesaria para reforzar el trabajo de la PNC, mantener el control territorial y garantizar la seguridad de la población en todo el territorio nacional.

