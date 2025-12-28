Principal
Sujeto huye al ver la presencia policial; llevaba un manojo de hierba
Las acciones de las fuerzas de Seguridad continúan dejando más delincuentes capturados en distintos puntos del país.
Durante las últimas horas, varios sujetos han sido capturados por diversos delitos.
Uno de ellos es Anthony Alexander Jorge Chávez, a quien la Policía Nacional Civil sorprendió con drogas en Santa Ana Centro.
De acuerdo con el reporte policial, el sujeto fue detenido con una porción de marihuana que intentó esconder al ver la presencia policial.
Las autoridades enfatizaron que el delincuente será remitido en las próximas horas por el delito de posesión y tenencia de drogas
Gobierno de El Salvador prorroga para 2026 participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública
La Presidencia de la República de El Salvador anunció la prórroga para el año 2026 de las Disposiciones especiales transitorias para la participación de la Fuerza Armada en operaciones de seguridad pública, las cuales se ejecutan en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Estas disposiciones se encuentran vigentes desde el año 2020 y, aunque su duración legal es de un año, han sido prorrogadas de manera consecutiva, por lo que se mantendrán activas por sexto año seguido, permitiendo el apoyo continuo de la Fuerza Armada de El Salvador en labores de seguridad ciudadana.
El acuerdo de reforma fue emitido por el presidente Nayib Bukele el pasado 3 de diciembre y publicado oficialmente en el Diario Oficial el 16 de diciembre, con lo cual entra en plena vigencia.
Según lo expuesto en el documento, la decisión responde a los resultados positivos obtenidos mediante la implementación del Plan Control Territorial, el cual ha sido señalado por el Ejecutivo como una herramienta clave en la reducción de los índices de criminalidad en el país.
El Gobierno sostiene que la continuidad del apoyo militar resulta necesaria para reforzar el trabajo de la PNC, mantener el control territorial y garantizar la seguridad de la población en todo el territorio nacional.
Rob Schneider felicita a El Salvador por Navidad y anuncia interés en visitar el país en 2026
El reconocido actor y comediante estadounidense Rob Schneider envió un mensaje de felicitación navideña al pueblo salvadoreño, destacando los avances en materia de paz y seguridad que actualmente se viven en El Salvador
A través de su cuenta oficial en la red social X, Schneider expresó: “Feliz Navidad a los salvadoreños en su país, ahora en paz y seguridad. ¡Espero visitar El Salvador en 2026!”, un mensaje que rápidamente fue compartido y comentado por cientos de usuarios.
Las declaraciones del actor de Hollywood fueron recibidas con entusiasmo por salvadoreños, quienes valoraron el reconocimiento internacional al clima de tranquilidad que hoy se percibe en el país, así como el interés de figuras del entretenimiento mundial por conocerlo de primera mano.
Este pronunciamiento se suma a una creciente lista de personalidades internacionales que han mostrado curiosidad y expectativa por visitar El Salvador, un destino que continúa ganando visibilidad global por su transformación y proyección turística.
Refuerzan monitoreo preventivo en la playa Costa del Sol para reducir riesgos acuáticos
Con el objetivo de prevenir incidentes y fortalecer la seguridad de los visitantes, la Unidad de Guardavidas, en coordinación con el Equipo Táctico Operativo, realizó un monitoreo preventivo en la Playa Costa del Sol, ubicada en el distrito de San Luis La Herradura.
Durante el recorrido, las autoridades mantuvieron vigilancia permanente en las zonas de mayor afluencia y brindaron recomendaciones directas a las familias y turistas, orientadas a reducir riesgos y promover un disfrute seguro del litoral.
El dispositivo preventivo forma parte de las acciones que se ejecutan para garantizar la tranquilidad de quienes visitan las playas del país, especialmente en temporadas de alta concurrencia.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las indicaciones del personal de seguridad y guardavidas, así como a disfrutar de manera responsable para evitar emergencias acuáticas.