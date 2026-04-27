Rescatan a 11 personas tras vuelco de embarcación turística en playa El Cuco

Marcelo Arévalo y Mate Pavic tuvieron un buen comienzo en el Torneo Mutua Madrid Open, al derrotar este domingo en su debut por 6-4, 7-6(6), a la pareja estadounidense formada por Tommy Paul y Ethan Quinn y avanzaron a la fase de octavos de final.

Se trata del Torneo Master 1000 que se juega en canchas de arcilla en la capital española, y en el cual tanto Arévalo como Pavic, no han podido hasta el presente llegar a las instancias finales, pero hoy se les presenta una nueva oportunidad para intentar conquistar el título de campeones tras este prometedor inicio.

Tanto al salvadoreño y al croata jugar en arcilla les sienta bien y lo demostraron en el set inicial al ganarlo sin mayores problemas por 6-4, tras capitalizar en gran forma dos quiebres de servicio.

Distinto fue el panorama en el segundo set, pues sus rivales en turno mejoraron su nivel de juego y movilidad en la cancha y ello los llevó a ejecutar mejores tiros ganadores y dieron una férrea batalla en la cancha, esta vez no permitieron ningún quiebre de servicio y llevaron la definición del mismo al límite, es decir a un tiebrake (rompimiento de empate).

Pero Arévalo y Pavic también estaban con buen ritmo y tampoco cedieron su servicio en ningún momento, lo cual los llevó a definir el set en la última instancia, fue acá que ellos marcaron diferencia al lograr un mini quiebre que aprovecharon al máximo manteniendo la ventaja, hasta finalmente ganarlo con parciales de 7-6(6).

Así redondearon su triunfo de 6-4, 7-6(6) en su debut en este prestigioso torneo, cuyo título les sigue siendo esquivo, pero que hoy tienen una nueva oportunidad de pelearlo.

En octavos de final, Arévalo y Pavic van a enfrentarse al kazajo Aleksandr Búblik y al australiano Marc Polman, ambos de 28 años.

El Mutua Madrid Open hizo la transición de pista dura a tierra batida en 2009 y se disputa hoy en la Caja Mágica. Los jugadores españoles han ganado la corona en ocho ocasiones desde la edición inaugural de 2002. Rafael Nadal, que levantó el trofeo por quinta vez en 2017, tiene el récord de cinco coronas, mientras que Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones en 2022 y 2023.

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