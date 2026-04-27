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Autobús pierde el control y colisiona con dos vehículos en San Martín
Este domingo, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil y agentes de la Policía Nacional Civil atendieron un accidente de tránsito en Urbanización Altavista, calle principal, distrito de San Martín, San Salvador Este.
El accidente se produjo cuando un autobús perdió el control y colisionó con otros dos vehículos tipo sedán, según detallaron las autoridades.
En el lugar solamente se reportan daños materiales, según informó Protección Civil este domingo.
Sin embargo, varias personas fueron asistidas en el lugar con atención prehospitalaria debido a crisis nerviosa.
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Rescatan a 11 personas tras vuelco de embarcación turística en playa El Cuco
Este domingo, 11 personas fueron rescatadas en aguas profundas de la playa El Cuco, distrito de Chirilagua, San Miguel Centro, tras el vuelco de una embarcación de paseo turístico, ocurrido por una maniobra inadecuada que provocó su llenado de agua.
En la emergencia participó Protección Civil, equipos de socorro y la Marina Nacional. Las autoridades detallaron que «todos los afectados recibieron primeros auxilios y fueron estabilizados».
«Personal de la Marina Nacional, en coordinación con instituciones de socorro, auxiliaron a 11 personas tras el vuelco de campana de una lancha motor fuera de borda debido al oleaje en playa El Cuco», escribió la Fuerza Armada en su cuenta de X.
Nacionales -deportes
Arévalo y Pavic arrancan con buen pie en el Mutua Madrid Open
Marcelo Arévalo y Mate Pavic tuvieron un buen comienzo en el Torneo Mutua Madrid Open, al derrotar este domingo en su debut por 6-4, 7-6(6), a la pareja estadounidense formada por Tommy Paul y Ethan Quinn y avanzaron a la fase de octavos de final.
Se trata del Torneo Master 1000 que se juega en canchas de arcilla en la capital española, y en el cual tanto Arévalo como Pavic, no han podido hasta el presente llegar a las instancias finales, pero hoy se les presenta una nueva oportunidad para intentar conquistar el título de campeones tras este prometedor inicio.
Tanto al salvadoreño y al croata jugar en arcilla les sienta bien y lo demostraron en el set inicial al ganarlo sin mayores problemas por 6-4, tras capitalizar en gran forma dos quiebres de servicio.
Distinto fue el panorama en el segundo set, pues sus rivales en turno mejoraron su nivel de juego y movilidad en la cancha y ello los llevó a ejecutar mejores tiros ganadores y dieron una férrea batalla en la cancha, esta vez no permitieron ningún quiebre de servicio y llevaron la definición del mismo al límite, es decir a un tiebrake (rompimiento de empate).
Pero Arévalo y Pavic también estaban con buen ritmo y tampoco cedieron su servicio en ningún momento, lo cual los llevó a definir el set en la última instancia, fue acá que ellos marcaron diferencia al lograr un mini quiebre que aprovecharon al máximo manteniendo la ventaja, hasta finalmente ganarlo con parciales de 7-6(6).
Así redondearon su triunfo de 6-4, 7-6(6) en su debut en este prestigioso torneo, cuyo título les sigue siendo esquivo, pero que hoy tienen una nueva oportunidad de pelearlo.
En octavos de final, Arévalo y Pavic van a enfrentarse al kazajo Aleksandr Búblik y al australiano Marc Polman, ambos de 28 años.
El Mutua Madrid Open hizo la transición de pista dura a tierra batida en 2009 y se disputa hoy en la Caja Mágica. Los jugadores españoles han ganado la corona en ocho ocasiones desde la edición inaugural de 2002. Rafael Nadal, que levantó el trofeo por quinta vez en 2017, tiene el récord de cinco coronas, mientras que Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones en 2022 y 2023.
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Capturan a hombre que hirió a otro mientras bebían alcohol
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto que atacó a otro causándole lesiones en la cabeza.
Las autoridades informaron que el detenido y la víctima estaban bebiendo alcohol cuando el agresor atacó a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial, en condición estable.
El detenido fue identificado por las autoridades como Eric Christopher Monroy, de 27 años de edad.
La PNC declaró que Monroy será remitido por el delito de lesiones.