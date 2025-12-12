Internacionales
Queman árbol de Navidad por asesinato de una joven en Michoacán
Un grupo de manifestantes marcharon e incendiaron el árbol de Navidad monumental que se encontraba en la plaza pública de Zitácuaro, Michoacán, en protesta para peidr justicia por el asesinato de una mujer que fue abatida a tiros por un agente de tránsito.
Familiares y amigos de la mujer llegaron a la plaza pública Benito Juárez, ubicada frente a la Presidencia Municipal luego de marchar por las principales calles al oriente de la ciudad.
Entre consignas, exigieron justicia y la detención inmediata del presunto responsable. En un momento de la protesta, los asistentes prendieron fuego al adorno navideño colocado en el centro de la plaza.
Hasta ahora, las autoridades municipales de seguridad no han emitido ningún posicionamiento. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas.
VIDEO: Voraz incendio se desata y genera múltiples explosiones en un centro comercial en Rusia
Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona.
Las autoridades indicaron que material altamente inflamable dentro del edificio avivó las llamas, generando una densa columna de humo que fue visible desde varios kilómetros de distancia.
Alrededor de 96 bomberos y 26 unidades se desplegaron en la zona para controlar gigantescas llamas. Hasta el omento, el Ministerio de Emergencias no ha detallado las causas que ocasionaron el siniestro.
Los informes iniciales confirman que, a raíz del incidente, una persona resultó herida. Videos en redes sociales capturaron la magnitud de las llamas que arrasaron el lugar
Conductor pasa encima de alfombra religiosa
En redes sociales fue publicado un video en la que un conductor pasó encima de una alfombra religiosa en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Específicamente ocurrió en la 17 avenida y 3a. calle de la zona 1.
En las imágenes se observa cuando el conductor transita con su automóvil sobre la alfombra y los adornos procesionales que se encontraban en la calle.
A pesar de encontrarse bloqueada la misma, no le importó y siguió su camino, en lugar de tomar vías alternas.
Internautas han mostrado su indignación por los daños a los trabajos comunitarios de los feligreses.
VIDEO: Paracaidista queda en el ala de un avión tras activarse su paracaídas de emergencia
En redes sociales se ha viralizado un vídeo de un paracaidista que pasó momentos de angustia al momento de saltar del avión.
El hombre se preparaba para hacer su salto de la aeronave para disfrutar del deporte extremo, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de pasar.
Al momento de saltar al vacío, el paracaídas de emergencia se activó y se enredó en el ala del avión, el hombre quedó atrapado con su paracaídas, mientras el resto de sus compañeros se lanzaban de la aeronave.
El hombre intentó moverse con su cuerpo para lograr sacar el paracaídas atorado, tras varios segundos de intentos, el hombre logró su objetivo y pudo descender de manera segura.
