La inauguración de Gamer CIFCO fue un éxito

Bad Bunny arrancó sus conciertos en México, los cuales forman parte de su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour”. La primera presentación en el Estadio GNP este miércoles fue tendencia en redes sociales, pero no solo por la energía del show, sino por un momento inesperado que protagonizó el artista en pleno escenario.

Durante la interpretación del tema «Efecto», uno de los más populares del álbum Un Verano Sin Ti, el cantante puertorriqueño sufrió una caída sobre una de las estructuras del escenario.

Este suceso, aunque menor, generó múltiples reacciones entre los asistentes y en plataformas digitales, donde los videos no tardaron en viralizarse.

Mientras el espectáculo se desarrollaba con normalidad, Bad Bunny caminaba sobre el techo de “La Casita”, una estructura escenográfica que forma parte central del show.

Fue en ese punto cuando el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, resbaló y cayó de espaldas, justo al borde de la estructura.

Según los videos grabados por el público, el momento generó sorpresa, pero también alivio al ver que el cantante se levantó casi de inmediato.

