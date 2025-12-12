Jetset
La inauguración de Gamer CIFCO fue un éxito
La noche de este miércoles en FENEDESAL fue muy especial para los salvadoreños porque vivió el inicio de Gamer CIFCO.
Los fans de los videosjuegos estuvieron cerca de sus personajes favoritos como Donkey Kong, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Link, Zelda Ganodorf, Daisy, Diddy Kong, entre otros. Los seguidores aprovecharon para tomarse una fotografía con ellos con sus mundos.
Además, los salvadoreños disfrutaron de un show de luces que prepararon los organizadores para inicio de Gamer CIFCO.
La entradas las puedes adquirir en FENEDASAL o en el sitio web de Smart ticket con un valor de $1.50 y estará disponible hasta este domingo 14 de diciembre.
Jetset
Esta es la millonaria suma por la que fue subastada icónica pintura de Star Wars
La icónica pintura que presentó a Star Wars al mundo hace casi 50 años fue subastada por casi $3.9 millones, convirtiéndose en el objeto más caro de la franquicia jamás vendido.
La obra de Tom Jung fue la primera imagen promocional vista por el público antes del estreno en 1977.
La pieza que conservó por décadas el productor Gary Kurtz, muestra a Luke, Leia y Darth Vader en una composición que marcó la historia del cine y la cultura pop.
Su venta refleja el valor emocional y cultural que Star Wars mantiene alrededor del mundo.
Jetset
#VIDEO l Bad Bunny sufre caída durante su primer concierto en la CDMX
Bad Bunny arrancó sus conciertos en México, los cuales forman parte de su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour”. La primera presentación en el Estadio GNP este miércoles fue tendencia en redes sociales, pero no solo por la energía del show, sino por un momento inesperado que protagonizó el artista en pleno escenario.
Durante la interpretación del tema «Efecto», uno de los más populares del álbum Un Verano Sin Ti, el cantante puertorriqueño sufrió una caída sobre una de las estructuras del escenario.
Este suceso, aunque menor, generó múltiples reacciones entre los asistentes y en plataformas digitales, donde los videos no tardaron en viralizarse.
Mientras el espectáculo se desarrollaba con normalidad, Bad Bunny caminaba sobre el techo de “La Casita”, una estructura escenográfica que forma parte central del show.
Fue en ese punto cuando el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, resbaló y cayó de espaldas, justo al borde de la estructura.
Según los videos grabados por el público, el momento generó sorpresa, pero también alivio al ver que el cantante se levantó casi de inmediato.
#Mexico l Bad Bunny arrancó sus conciertos en México, los cuales forman parte de su gira "DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour". La primera presentación en el Estadio GNP fue tendencia en redes sociales, pero no solo por la energía del show, sino por un momento inesperado pic.twitter.com/TlymT4ia3o
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025
Jetset
Shakira canta por primera vez junto a sus hijos en un concierto emotivo
La cantante colombiana Shakira, sorprendió a más de 50 mil fans en Buenos Aires al subir al escenario junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes la acompañaron en una emotiva interpretación de “Acróstico”.
La artista y sus hijos, vestidos en tonos azul claro, vivieron un momento íntimo en medio de su gira internacional, convirtiendo la noche en un recuerdo especial para el público argentino.
La artista cantó junto a sus hijos quienes demostraron que traen la sangre latina y el gen artístico de su madre.