VIDEO: Voraz incendio se desata y genera múltiples explosiones en un centro comercial en Rusia

En redes sociales se ha viralizado un vídeo de un paracaidista que pasó momentos de angustia al momento de saltar del avión.

El hombre se preparaba para hacer su salto de la aeronave para disfrutar del deporte extremo, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de pasar.

Al momento de saltar al vacío, el paracaídas de emergencia se activó y se enredó en el ala del avión, el hombre quedó atrapado con su paracaídas, mientras el resto de sus compañeros se lanzaban de la aeronave.

El hombre intentó moverse con su cuerpo para lograr sacar el paracaídas atorado, tras varios segundos de intentos, el hombre logró su objetivo y pudo descender de manera segura.

#Australia l Paracaidista queda en el ala de un avión tras activarse su paracaídas de emergencia Al momento de saltar al vacío, el paracaídas de emergencia se activó y se enredó en el ala del avión, el hombre quedó atrapado con su paracaídas, mientras el resto se lanzaban. pic.twitter.com/tKy4p1mhyg — Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025

