Principal
Capturan a madre e hijo que se dedicaban a la venta de “hierba seca” en Santa Ana
La Policía Nacional Civil arrestó a una mujer y su hijo acusados de vender psicotrópicos en el municipio de Santa Ana Centro.
La señora y su hijo “fueron detenidos en la colonia IVU, en Santa Ana Centro”, detalló la fuente policial en su perfil oficial de X.
La señora capturada responde al nombre de Gloria Marlene Martínez Flores, de 55 años, explicó la PNC.
Mientras que el hijo de doña Gloria fue identificado como Roberto Carlos López Martínez, de 21 años.
A los detenidos “se les incautó más de 30 mil dólares y varias porciones de droga”, añadió la corporación policial.
“Ambos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de drogas y lavado de dinero”, concluyó la PNC.
Internacionales
VIDEO: Voraz incendio se desata y genera múltiples explosiones en un centro comercial en Rusia
Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona.
Las autoridades indicaron que material altamente inflamable dentro del edificio avivó las llamas, generando una densa columna de humo que fue visible desde varios kilómetros de distancia.
Alrededor de 96 bomberos y 26 unidades se desplegaron en la zona para controlar gigantescas llamas. Hasta el omento, el Ministerio de Emergencias no ha detallado las causas que ocasionaron el siniestro.
Los informes iniciales confirman que, a raíz del incidente, una persona resultó herida. Videos en redes sociales capturaron la magnitud de las llamas que arrasaron el lugar
#Rusia l Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona. pic.twitter.com/knmH5kgpkv
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025
Jetset
Esta es la millonaria suma por la que fue subastada icónica pintura de Star Wars
La icónica pintura que presentó a Star Wars al mundo hace casi 50 años fue subastada por casi $3.9 millones, convirtiéndose en el objeto más caro de la franquicia jamás vendido.
La obra de Tom Jung fue la primera imagen promocional vista por el público antes del estreno en 1977.
La pieza que conservó por décadas el productor Gary Kurtz, muestra a Luke, Leia y Darth Vader en una composición que marcó la historia del cine y la cultura pop.
Su venta refleja el valor emocional y cultural que Star Wars mantiene alrededor del mundo.
Principal
Identifican a motociclista y acompañante que fallecieron tras estrellarse contra una rastra
Dos hombres perdieron la vida, esta madrugada de jueves, tras chocar contra una rastra sobre la carretera que conduce hacia el puerto de La Libertad.
De acuerdo con la información las víctimas se conducían en una motocicleta y fallecieron de inmediato tras el brutal choque. Estos fueron identificados como Luis Guerra y David Escamilla, residentes del cantón Melara, La Libertad
El suceso ocurrió a la altura del kilómetro 41 y medio, a la altura de San Diego, donde “la motocicleta impactó contra el costado de una rastra que se encontraba realizando maniobras para ingresar a un cañal del sector”.
“Lamentablemente, ambas víctimas ya no presentaban signos vitales”, dijo CVS tras llegar al lugar.