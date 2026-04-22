Puma Energy El Salvador realiza el primer sorteo de la promoción “Si la usas, viajas”

Rones de Guatemala dio un paso estratégico en su plan de crecimiento internacional con la inauguración de la primera Casa del Ron fuera de su país de origen, ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.Esta apertura representa un hito para la compañía, ya que consolida su presencia en mercados clave de la región y marca el debut de su concepto premium de experiencias en entornos aeroportuarios de alto tráfico.

Casa del Ron fue concebida como un homenaje a las marcas Ron Zacapa y Ron Botran, ofreciendo una experiencia sensorial única que combina hospitalidad, gastronomía y coctelería de alto nivel.

El nuevo espacio, ubicado estratégicamente frente a la sala de embarque 14, está diseñado para brindar confort al viajero y convertirse en una pausa sofisticada dentro del flujo de la terminal.El lounge cuenta con servicio a la mesa, una oferta gastronómica diferenciada y una innovadora propuesta de mixología, todo ello pensado para transformar el tiempo de espera en una oportunidad de disfrute y conexión con la marca.

“Esta apertura marca un paso natural en nuestra evolución como marca, al llevar Casa del Ron a un entorno internacional donde la experiencia, el servicio y la conexión con el consumidor son fundamentales”, señaló Michelle Muñoz, Directora de Casa del Ron.

La iniciativa no solo forma parte de la estrategia de expansión de Rones de Guatemala, sino que también responde a la creciente relevancia de los espacios experienciales dentro de los aeropuertos, donde el travel retail evoluciona hacia propuestas que generan valor, recordación y una experiencia memorable para el pasajero.

El concepto Casa del Ron busca posicionarse como referente de servicio y calidad en el entorno aeroportuario, con atención personalizada, un equipo altamente capacitado y estándares internacionales. La oferta incluye una cuidada selección de productos del portafolio de la compañía, destacando los reconocidos Ron Zacapa y Ron Botran, apreciados a nivel global por su calidad y carácter distintivo.

Con esta apertura, Rones de Guatemala reafirma su visión de crecimiento y su compromiso de llevar la excelencia del ron guatemalteco a nuevos mercados, consolidando su presencia en espacios estratégicos de alto tránsito internacional.

Casa del Ron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador abre sus puertas con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia premium antes de iniciar su viaje, integrando tradición, innovación y excelencia en cada detalle.

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