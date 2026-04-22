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Más de mil jóvenes y líderes comunitarios asisten a la feria de universidades y la inauguración de la sede de Integración en San Miguel
En una jornada tan maravillosa como histórica, cientos de jo venes y lí deres comunitarios asistieron a la inauguración de la sede de la Dirección de Integración en San Miguel, donde también se realizó una feria de universidades para que jóvenes de último año de bachillerato vivieran un primer contacto con las universidades donde forjarán su futuro al esforzarse y conseguir su beca para estudiar la carrera de sus sueños.
La nueva sede departamental, tercera en oriente (luego de Usulután y Morazán), abrió sus puertas en grande con este evento donde el futuro ya no es una promesa vacía o incierta para los jóvenes, sino que es parte de la nueva realidad que vive el paí s, gracias a la política
pública basada en la Cultura de la Integración y respaldada por el Presidente Nayib Bukele.
El evento tambie n permitio saldar una deuda histórica con el país: líderes de comunidades acompan aron a los futuros bachilleres en su primer contacto con otras instituciones. En esta oportunidad, las universidades, las cuales presentaron su propuesta
acade mica y les animaron a conquistar sus sueños.
La cita tuvo su momento más esperado cuando el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, abrio las puertas para que todos los salvadoreños se acerquen y conozcan ma s sobre los 11 programas integradores que la institución pone a disposición de la población para que participen en la gran transformación de país y se sumen al esfuerzo por generar menos pobres y no mejores pobres, con el propósito de que sean parte del Florecimiento Salvadoreño.
Empresarial
Digicel incorpora ZTE a su portafolio y presenta el nubia NEO 3, diseñado para el segmento gaming
Digicel El Salvador anunció la incorporación de ZTE a su portafolio de dispositivos móviles, sumando así una marca global reconocida por su innovación, trayectoria y desarrollo de tecnología accesible.
Con esta integración, Digicel continúa fortaleciendo su propuesta de valor, brindando a sus clientes más opciones de conectividad y acceso a tecnología de última generación, especialmente en el segmento prepago, uno de los más dinámicos del país.
ZTE Corporation, fundada en 1985 y con presencia en más de 160 países, se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas, con un enfoque centrado en la innovación, la conectividad y el desarrollo de dispositivos accesibles con tecnología de punta.
Como parte de este lanzamiento, Digicel pone a disposición el modelo NUBIA NEO 3, un dispositivo diseñado específicamente para el segmento gaming, que combina potencia, desempeño y una experiencia optimizada para entretenimiento digital.
Este equipo responde a las necesidades de una nueva generación de usuarios que buscan mayor fluidez, rendimiento y capacidad en sus dispositivos móviles, acercando características propias del gaming a un público más amplio y a precios accesibles.
Como parte de esta propuesta, KrediYa se integra como un aliado fundamental en el lanzamiento, facilitando el acceso a estos dispositivos a través de opciones de financiamiento en cuotas pequeñas, con un proceso ágil y accesible para los clientes.
Durante el anuncio, Alejandra Gamero, representante del área de Mercadeo de Digicel, destacó que esta incorporación forma parte del compromiso de la compañía de seguir evolucionando su portafolio:
“En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes. La incorporación de ZTE y su línea NUBIA nos permite acercar tecnología innovadora, especialmente para quienes buscan experiencias de alto rendimiento como el gaming, manteniéndolos siempre conectados con lo que más les apasiona.”
Los dispositivos ZTE, incluyendo el NUBIA NEO 3, ya están disponibles en las 17 Tiendas Digicel a nivel nacional, con opciones pensadas para el segmento prepago y facilidades de financiamiento a través de KrediYa.
Empresarial
Puma Energy El Salvador realiza el primer sorteo de la promoción “Si la usas, viajas”
Puma Energy El Salvador realiza hoy el primer sorteo en vivo de su promoción “Si la usas, viajas”, desde la estación San Antonio Abad, donde se están rifando los dos primeros viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, en alianza con la cadena hotelera Decameron.
A solo 15 días de su lanzamiento, la promoción ya refleja un alto nivel de participación, con más de 933,000 oportunidades generadas y la entrega de más de 4,000 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS.
Los clientes participan simplemente usando la aplicación Puma PRIS. Adicionalmente, por cada $10 en consumo reciben una oportunidad extra, y al pagar desde la app, duplican sus oportunidades, lo que incentiva un mayor uso del canal digital. Quienes no resulten ganadores en este sorteo continúan participando automáticamente en los siguientes cuatro sorteos; el próximo será el día 5 de mayo en la estación Puma Escalon.
Durante el evento, representantes de Puma Energy y Decameron, junto a autoridades municipales y veedores legales, acompañan el proceso para garantizar su transparencia. En esta primera etapa, también se destacan los resultados de la campaña y el valor de los premios, incluyendo la experiencia en el Gran Decameron Cartagena, uno de los destinos todo incluido más atractivos de la región.
Más allá de la promoción, Puma PRIS se consolida como una herramienta clave de ahorro todos los días del año, ofreciendo beneficios permanentes para los usuarios:
$0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec
$0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro
1 punto por cada dólar en tiendas Super7
Descuentos especiales con bancos aliados, disponibles todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes
El sorteo se desarrolla en vivo, donde se selecciona un potencial ganador y tres suplentes. Se realizan hasta tres intentos de llamada al aire para contactar al ganador; de no lograrse, se procede a contactar a los suplentes, garantizando así la asignación del premio.
Con iniciativas como “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes, impulsar el uso de soluciones digitales y generar experiencias de alto valor, posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas más completas del mercado.
Principal
ESIAP y SNA de Italia firman memorandum para impulsar programas conjuntos de formación para servidores públicos
El Vicepresidente de la República, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), oficializó la firma de un Memorándum de Entendimiento con la Escuela Nacional de Administración de la República Italiana (SNA), representada por la Presidenta de la Institución, Paola Severino, en la Ciudad de Roma, Italia.
El Memorándum permitirá impulsar programas conjuntos de formación para servidores públicos, el intercambio de conocimiento y experiencias, así como la promoción de buenas prácticas en materia de políticas públicas, gobernanza, anticorrupción y fortalecimiento institucional.
Con esta alianza, El Salvador continúa consolidando vínculos internacionales que contribuyen al fortalecimiento de capacidades del talento humano en el sector público, elemento clave para garantizar instituciones sólidas y orientadas a resultados, en línea con los estándares internacionales de excelencia.
En la reunión también participaron el Embajador de El Salvador en Italia, Sr. Efrén Arnoldo Bernal; la Directora Ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larin; entre otros funcionarios de la SNA que acompañaron este significativo paso en la cooperación bilateral entre ambas naciones, resultado de las gestiones realizadas junto al Embajador de Italia, Paolo Emanuele Rozo Sordini.
El Gobierno del Presidente Bukele reafirma así su compromiso con la profesionalización del servicio público y la construcción de un Estado más ágil, cercano y efectivo, que responda a las necesidades de la población y contribuya al desarrollo del país.