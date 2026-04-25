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Presidente Bukele dice que antiguo sistema legal ya no funciona
El antiguo sistema legal funcionó muy bien en la Europa que existió post Segunda Guerra Mundial hasta la época de propagación de la COVID-19, en 2019, y solo en pocos países, pero actualmente «ya no funciona», afirmó ayer el presidente Nayib Bukele.
«Los sistemas legales responden a contratos sociales y los contratos sociales son, por definición, diferentes en diferentes sociedades y cambian constantemente», indicó el mandatario en su cuenta de X.
Su mensaje fue en reacción a una nota periodística de la agencia Reuters en la que se afirma que «cientos de presuntos miembros de pandillas se sentaron frente a pantallas de televisión dentro de la notoria megaprisión Cecot de El Salvador mientras comenzaba un juicio virtual masivo, con los reclusos esposados y encadenados por los tobillos».
Dicho proceso ha sido criticado por oenegés nacionales e internacionales, así como medios de comunicación afines, dejando entrever que se está come tiendo una injusticia en contra de los cabecillas de pandillas.
Pero Bukele señaló: «Ni siquiera es tamos aplicando un sistema diferente aquí. Estos “juicios masivos” y la persecución de los líderes de organizaciones criminales por los delitos cometidos por sus miembros no son una innovación le gal; son una doctrina reconocida en el derecho internacional».
Explicó que esta «se llama “responsabilidad de mando” y fue aplica da por los países aliados en los Juicios de Núremberg», que fueron realiza dos en contra de los nazis que cometieron abusos y crímenes en nombre del Tercer Reich.
Previamente, el mandatario respondió de forma similar a un mensaje de Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch y ahora profesor de la Universidad de Princeton, quien cuestionó los juicios masivos.
Según Roth, se trata de un «lamentablemente injusto juicio colectivo de 486 presuntos miembros de pandillas».
Ante esto, Bukele respondió: «No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando”, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg. ¿Estás en contra de esos juicios también? ¿O solo estás aplican do la lógica de “está bien para mí, pero no para ti”?».
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El Vaticano nombra a monseñor Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico para El Salvador
La Nunciatura Apostólica en El Salvador informó este sábado que su santidad el papa León XIV ha nombrado nuevo nuncio apostólico en el país a Giancarlo Dellagiovanna, arzobispo titular de Sistroniana.
El nuevo representante diplomático de la Santa Sede sustituirá en el cargo al anterior nuncio Luigi Cona y asumirá la misión de fortalecer las relaciones entre el Vaticano y el Estado salvadoreño, así como de acompañar a la Iglesia católica local.
Monseñor Dellagiovanna, de origen italiano, cuenta con una amplia trayectoria dentro del servicio de la Santa Sede. Ingresó al cuerpo diplomático en 2005 y ha desempeñado funciones en diversas nunciaturas alrededor del mundo, incluyendo países de América Latina y Europa. Además, ha trabajado en la Secretaría de Estado del Vaticano, órgano clave en la gestión de las relaciones internacionales de la Iglesia.
Fue ordenado sacerdote en 1999 y posteriormente se especializó en Derecho Canónico. En 2025 fue elevado al rango de arzobispo y designado nuncio apostólico en Burkina Faso, experiencia que refuerza su perfil diplomático dentro de la estructura vaticana.
El cargo de nuncio apostólico implica una doble función: actuar como embajador del papa ante el gobierno del país y servir como enlace directo con la Iglesia católica local, participando incluso en procesos relevantes como el nombramiento de obispos.
Con este nombramiento, la Santa Sede reafirma su presencia diplomática en El Salvador en un contexto de retos sociales y pastorales, donde la figura del nuncio desempeña un papel clave en el diálogo entre Iglesia, Estado y sociedad.
Se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre la fecha de llegada de monseñor Dellagiovanna al país y su agenda inicial.
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Mercado petrolero, optimista por charlas
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Internacionales
Posible reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.