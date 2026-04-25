El Vaticano nombra a monseñor Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico para El Salvador

El antiguo sistema legal funcionó muy bien en la Europa que existió post Segunda Guerra Mundial hasta la época de propagación de la COVID-19, en 2019, y solo en pocos países, pero actualmente «ya no funciona», afirmó ayer el presidente Nayib Bukele.

«Los sistemas legales responden a contratos sociales y los contratos sociales son, por definición, diferentes en diferentes sociedades y cambian constantemente», indicó el mandatario en su cuenta de X.

Su mensaje fue en reacción a una nota periodística de la agencia Reuters en la que se afirma que «cientos de presuntos miembros de pandillas se sentaron frente a pantallas de televisión dentro de la notoria megaprisión Cecot de El Salvador mientras comenzaba un juicio virtual masivo, con los reclusos esposados y encadenados por los tobillos».

Dicho proceso ha sido criticado por oenegés nacionales e internacionales, así como medios de comunicación afines, dejando entrever que se está come tiendo una injusticia en contra de los cabecillas de pandillas.

Pero Bukele señaló: «Ni siquiera es tamos aplicando un sistema diferente aquí. Estos “juicios masivos” y la persecución de los líderes de organizaciones criminales por los delitos cometidos por sus miembros no son una innovación le gal; son una doctrina reconocida en el derecho internacional».

Explicó que esta «se llama “responsabilidad de mando” y fue aplica da por los países aliados en los Juicios de Núremberg», que fueron realiza dos en contra de los nazis que cometieron abusos y crímenes en nombre del Tercer Reich.

Previamente, el mandatario respondió de forma similar a un mensaje de Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch y ahora profesor de la Universidad de Princeton, quien cuestionó los juicios masivos.

Según Roth, se trata de un «lamentablemente injusto juicio colectivo de 486 presuntos miembros de pandillas».

Ante esto, Bukele respondió: «No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando”, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg. ¿Estás en contra de esos juicios también? ¿O solo estás aplican do la lógica de “está bien para mí, pero no para ti”?».

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