Premios BASC El Salvador destacan excelencia en seguridad de la cadena de suministro

La primera edición de los Premios BASC en El Salvador, celebrada el miércoles 18 de febrero, centró su atención en la seguridad de la cadena de suministro y el compromiso de las empresas con la gestión del riesgo. La gala congregó a autoridades, empresarios y socios estratégicos para resaltar buenas prácticas y estándares internacionales.

El evento premió a compañías que refuerzan sus procesos logísticos, aduaneros y operativos con el fin de prevenir delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando.

Durante la ceremonia, Diego Castillo, fundador de los premios BASC en Ecuador, felicitó al capítulo salvadoreño por la alta participación de sus afiliados en la asamblea anual.

Castillo resaltó que casi el 60% de las empresas asociadas asistieron al encuentro, una cifra que, según explicó, refleja un fuerte compromiso con la seguridad empresarial y la gestión del riesgo.Además, comparó las auditorías con una “fiesta” organizacional, señalando que las empresas deben ver estos procesos como una oportunidad para detectar fallas antes que el delincuente. “Entre amigos vamos a mejorar las operaciones para que sus procesos sean más seguros”, afirmó ante los asistentes.

Castillo recordó que en 2009 impulsó en Ecuador un sistema de premios para reconocer a empresas que se atreven a demostrar sus estándares de seguridad, un modelo que con el tiempo se consolidó a nivel nacional. En esta ocasión, Castillo también participó como jurado calificador en El Salvador, asegurando que la selección de los ganadores fue objetiva, transparente y sin sesgos.

Un mensaje al sector empresarial y a socios internacionalesJavier Ayala, presidente de la junta directiva de BASC El Salvador, explicó que la premiación busca fortalecer la cultura de seguridad en el sector privado.

Indicó que la dinámica motiva a las empresas a revisar sus procesos internos, innovar y comprometer a la alta dirección y mandos medios.Según Ayala, una empresa sostenible debe integrar la seguridad en su estrategia, ya que, de lo contrario, riesgos como el narcotráfico o el terrorismo pueden dañar su reputación y poner fin al negocio.

Subrayó que la reputación es uno de los activos más valiosos de cualquier organización, por lo que insistió en la necesidad de colaborar con las autoridades y mantener controles sólidos.Alianza público-privada y modernización aduaneraEl director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, uno de los invitados de honor, destacó que este tipo de iniciativas refuerzan la alianza público-privada en El Salvador.

Explicó que la Dirección General de Aduanas impulsa procesos de modernización tecnológica para agilizar los despachos y reforzar los controles.

Entre las medidas mencionadas por Mayorga figuran el uso de escáneres de última generación, tecnología de reconocimiento de placas y sistemas de monitoreo para el transporte de carga.

Mayorga invitó a las empresas a invertir en tecnología para fortalecer la trazabilidad y la seguridad logística, y animó a más compañías a sumarse a programas como Operador Económico Confiable.Además, recordó que BASC cuenta con presencia internacional y participación en espacios vinculados a la Organización Mundial de Aduanas, lo que abre oportunidades de incidencia en políticas globales.Empresas galardonadas

La premiación reconoció a compañías que destacan en diferentes eslabones de la cadena de suministro:Servicios de vigilancia y seguridad privada: Empresa de Seguridad Alfa, S.A. de C.V.

Transportador por carretera: Transportes Calpi S.A. de C.V.

Exportador: Visual Branding, S.A. de C.V.

Agente de carga, marítimo y aduanal: Vape, S.A. de C.V. / Agente General Seaboard Marine LTD. El Salvador.

Operador logístico: Rexcargo El Salvador, S.A. de C.V.

Las empresas galardonadas recibieron una placa que acredita su compromiso con estándares de seguridad y buenas prácticas logísticas.Con esta primera edición, los Premios BASC El Salvador consolidan un espacio de reconocimiento a la excelencia en seguridad de la cadena de suministro. Además, envían un mensaje claro al mercado local e internacional: la competitividad también se construye con control, transparencia y prevención del riesgo.

