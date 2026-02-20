Empresarial
Premios BASC El Salvador destacan excelencia en seguridad de la cadena de suministro
La primera edición de los Premios BASC en El Salvador, celebrada el miércoles 18 de febrero, centró su atención en la seguridad de la cadena de suministro y el compromiso de las empresas con la gestión del riesgo. La gala congregó a autoridades, empresarios y socios estratégicos para resaltar buenas prácticas y estándares internacionales.
El evento premió a compañías que refuerzan sus procesos logísticos, aduaneros y operativos con el fin de prevenir delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando.
Durante la ceremonia, Diego Castillo, fundador de los premios BASC en Ecuador, felicitó al capítulo salvadoreño por la alta participación de sus afiliados en la asamblea anual.
Castillo resaltó que casi el 60% de las empresas asociadas asistieron al encuentro, una cifra que, según explicó, refleja un fuerte compromiso con la seguridad empresarial y la gestión del riesgo.Además, comparó las auditorías con una “fiesta” organizacional, señalando que las empresas deben ver estos procesos como una oportunidad para detectar fallas antes que el delincuente. “Entre amigos vamos a mejorar las operaciones para que sus procesos sean más seguros”, afirmó ante los asistentes.
Castillo recordó que en 2009 impulsó en Ecuador un sistema de premios para reconocer a empresas que se atreven a demostrar sus estándares de seguridad, un modelo que con el tiempo se consolidó a nivel nacional. En esta ocasión, Castillo también participó como jurado calificador en El Salvador, asegurando que la selección de los ganadores fue objetiva, transparente y sin sesgos.
Un mensaje al sector empresarial y a socios internacionalesJavier Ayala, presidente de la junta directiva de BASC El Salvador, explicó que la premiación busca fortalecer la cultura de seguridad en el sector privado.
Indicó que la dinámica motiva a las empresas a revisar sus procesos internos, innovar y comprometer a la alta dirección y mandos medios.Según Ayala, una empresa sostenible debe integrar la seguridad en su estrategia, ya que, de lo contrario, riesgos como el narcotráfico o el terrorismo pueden dañar su reputación y poner fin al negocio.
Subrayó que la reputación es uno de los activos más valiosos de cualquier organización, por lo que insistió en la necesidad de colaborar con las autoridades y mantener controles sólidos.Alianza público-privada y modernización aduaneraEl director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, uno de los invitados de honor, destacó que este tipo de iniciativas refuerzan la alianza público-privada en El Salvador.
Explicó que la Dirección General de Aduanas impulsa procesos de modernización tecnológica para agilizar los despachos y reforzar los controles.
Entre las medidas mencionadas por Mayorga figuran el uso de escáneres de última generación, tecnología de reconocimiento de placas y sistemas de monitoreo para el transporte de carga.
Mayorga invitó a las empresas a invertir en tecnología para fortalecer la trazabilidad y la seguridad logística, y animó a más compañías a sumarse a programas como Operador Económico Confiable.Además, recordó que BASC cuenta con presencia internacional y participación en espacios vinculados a la Organización Mundial de Aduanas, lo que abre oportunidades de incidencia en políticas globales.Empresas galardonadas
La premiación reconoció a compañías que destacan en diferentes eslabones de la cadena de suministro:Servicios de vigilancia y seguridad privada: Empresa de Seguridad Alfa, S.A. de C.V.
Transportador por carretera: Transportes Calpi S.A. de C.V.
Exportador: Visual Branding, S.A. de C.V.
Agente de carga, marítimo y aduanal: Vape, S.A. de C.V. / Agente General Seaboard Marine LTD. El Salvador.
Operador logístico: Rexcargo El Salvador, S.A. de C.V.
Las empresas galardonadas recibieron una placa que acredita su compromiso con estándares de seguridad y buenas prácticas logísticas.Con esta primera edición, los Premios BASC El Salvador consolidan un espacio de reconocimiento a la excelencia en seguridad de la cadena de suministro. Además, envían un mensaje claro al mercado local e internacional: la competitividad también se construye con control, transparencia y prevención del riesgo.
Lotería Nacional dedica su sorteo LOTRA N.º 439 al Cuerpo de Bomberos en su 143 aniversario
La Lotería Nacional de El Salvador (LNB) dedicó su Sorteo LOTRA N.º 439 al Cuerpo de Bomberos de El Salvador, en conmemoración de sus 143 años de labor en la prevención de riesgos y salvamento de vidas. Esta institución, con más de un siglo de servicio, ha protegido a la población a través de la prevención y atención de incendios y emergencias. Sus actividades incluyen inspecciones técnicas, revisión de planos y autorización de establecimientos para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad.
Para solicitar asistencia, los ciudadanos pueden marcar el 913, el número directo de emergencias del Cuerpo de Bomberos, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También es posible comunicarse al 911 (Policía Nacional Civil) o al 2201-2424 (Protección Civil).
Como parte del protocolo previo al sorteo, Carlos Antonio Martínez, jefe de la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, realizó la presentación e introducción de los Premios Mayores. Al finalizar, el equipo de la Lotería entregó un enmarcado conmemorativo.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 439 son los siguientes:
Primer Premio: $185,000 – Billete N.º 34070 (no vendido).
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 07876 (no vendido).
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20013 (vendido).
Para consultar el listado completo de números ganadores, los interesados pueden ingresar a www.lnb.gob.sv.Esta semana, la LNB amplió sus acciones de difusión del Juego Responsable, alineadas con los estándares internacionales de la World Lottery Association (WLA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).
La entidad recuerda que jugar responsablemente implica establecer un presupuesto, disfrutar la experiencia sin afectar la economía familiar y saber cuándo parar.Los usuarios pueden evaluar su nivel de juego responsable en www.lnb.gob.sv, donde se encuentra disponible un test en el sitio web.Jugar responsablemente no es dejar de jugar; es saber cuándo parar.La LNB invita a sintonizar sus Miércoles de Alegría en redes sociales y el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Lotería Nacional impulsa Semana del Juego Responsable con énfasis en la prevención y el autocontrol
En el marco de la Semana del Juego Responsable, la Lotería Nacional de El Salvador promueve activamente un enfoque informado, seguro y responsable en los juegos de azar, alineado con los estándares establecidos por la World Lottery Association (WLA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).
Esta iniciativa busca informar y concientizar a la población sobre las características, implicaciones y riesgos asociados a los juegos de azar, ofreciendo información clara que permita a los jugadores tomar decisiones responsables, sin comprometer su bienestar social, familiar ni económico.
Para la entidad, el juego debe concebirse siempre como una actividad de entretenimiento planificada, y nunca como una vía de escape ante problemas emocionales, económicos o situaciones que expongan a las personas al riesgo de ludopatía u otras adicciones relacionadas.
Como ente regulador de los juegos de azar en el país, la Lotería trabaja de manera permanente en la prevención de conductas de riesgo, con un enfoque prioritario en la protección de las familias salvadoreñas.
Para ello, mantiene procesos constantes de capacitación, actualización y certificación que le permiten aplicar las mejores prácticas internacionales y posicionarse como un referente en el sector de las loterías estatales a nivel iberoamericano.
Este compromiso se materializa en la obtención de la Certificación de Nivel 2 en Juego Responsable, lograda en 2023 tras un riguroso proceso de preparación y evaluación, lo que reafirma el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, información al jugador y control del juego.
De forma complementaria, como miembro de CIBELAE, la Lotería impulsa la creación y el fortalecimiento de leyes y regulaciones dirigidas a la eliminación del juego ilegal, considerándolo una acción clave para proteger a los usuarios y fortalecer la integridad del sector.
Desde hoy hasta el viernes 20 de febrero, en conmemoración del 17 de febrero –Día Internacional del Juego Responsable–, la institución inicia una campaña de sensibilización y educación que invita a los salvadoreños a tomar el control de sus hábitos de juego.
El llamado enfatiza en poner límites claros, destinar únicamente un porcentaje de los ingresos que no comprometa las responsabilidades familiares y evitar cualquier forma de presión social.
El mensaje central de la campaña es claro: el juego no debe generar conflictos personales ni sociales, sino mantenerse como una experiencia de entretenimiento basada en la moderación, el autocontrol y decisiones conscientes.
Porque, según la Lotería, jugar responsablemente no es dejar de jugar, sino saber cuándo parar.La Lotería invita a los jugadores y a la ciudadanía en general a participar activamente en las dinámicas informativas de esta semana, a abrazar los mensajes de concientización y, sobre todo, a hacer del juego una experiencia divertida, responsable y controlada.
Mes del Amor y la Amistad trae fortuna: billete vendido 19218 gana el gordo de $195,000 en LOTRA 438
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) celebró este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 438, dedicado al Mes del Amor y la Amistad, en un ambiente cargado de ilusión y tradición que mantiene viva la esperanza de miles de salvadoreños.
Los números que hicieron vibrar al país son los siguientes:
Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 19218 – Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 22797 – Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01901 – No vendido
«La LNB sigue llevando sueños y apoyo solidario a la población con sorteos transparentes y llenos de emoción», reza el espíritu de cada sorteo.