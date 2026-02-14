Principal
PNC destituye a inspector y agente por procedimiento inadecuado
La Policía Nacional Civil informó hoy de la destitución del subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y del agente Aníbal Otoniel Lue Escalante, ambos destacados en la División de Tránsito, del departamento de La Paz, por desarrollar un procedimiento inadecuado.
Según la corporación policial, Ayala y Lue Escalante intervinieron a un conductor que trasladaba a pasajeros, sin contar con los permisos correspondientes. Al momento que comenzaron a quitar las placas del vehículo, actuaron de forma violenta en contra de un hombre que los grababa.
De acuerdo con el reporte, los policías lanzaron al suelo al hombre y le ocasionaron una lesión. El ofendido interpuso la denuncia y es atendido en un centro hospitalario, pero su condición es estable.
«No vamos a permitir que miembros de esta Policía Nacional Civil atenten contra la dignidad de los salvadoreños, ni mucho menos que no respeten los protocolos de actuación establecidos», informó la Policía, a través de sus redes sociales.
Los agentes fueron destituidos y además enfrentarán el proceso disciplinario y judicial correspondiente, informó la PNC.
Jetset
Fans reciben a Bad Bunny en Buenos Aires, en su primer show tras el Super Bowl
Miles de fans en Argentina aguardaban este viernes bajo el sol el inicio de los tres conciertos del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en el estadio de River Plate en Buenos Aires, su primer show tras el comentado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Menos de dos semanas atrás conquistó tres Grammys, entre los que se encuentra el galardón al Álbum del año para «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», el primer trabajo totalmente en español en alzarse con el premio.
«Es un referente, el más importante a nivel mundial hoy en día», dice a la AFP Jesús Álvarez, un joven de 29 años que trabaja en contabilidad y viajó para ver el concierto desde Rosario, una ciudad ubicada 300 km al norte de Buenos Aires.
Álvarez es uno de los miles de fanáticos que en la tarde del viernes aguardaban ya en largas filas para ingresar al estadio.
En homenaje al artista, en las inmediaciones del estadio podían verse fans con banderas de Puerto Rico o la típica pava (sombrero de paja) que puso de moda Bad Bunny.
Bajo el duro sol del verano, algunos jóvenes se refrescaban con abanicos. Otros buscaban centímetros de sombra bajo los árboles.
Entre ellas estaban Flavia Ríos, una mujer que llegó desde la localidad de Merlo con su hija Valentina, de 16, aunque confiesa que consiguieron boletos en el último momento.
«Cuando salieron las entradas el año pasado no teníamos posibilidad de comprarlas. Teníamos decidido que cuando llegara la fecha íbamos a estar en la puerta afuera para escucharlo», dijo Flavia con lágrimas en los ojos.
«El lunes nos fijamos si había entradas y conseguimos las más baratas», recordó. «Lo amo a Bad Bunny».
Aunque estaba programada desde mayo de 2025, la visita del «Conejo Malo» a la Argentina, la primera en cuatro años, adquiere nuevas dimensiones a partir de su mensaje latinoamericanista contra la campaña antiinmigratoria de Donald Trump en Estados Unidos.
«Yo creo que todo lo que hace, dice y cómo piensa Bad Bunny tiene muchísimo peso. Está tratando de llevar un mensaje que por ahí otros no se animan», plantea Álvarez.
El oriundo de Vega Baja se presentará nuevamente en el estadio de River este sábado y domingo, y su «DeBÍ TiRAR MáS FOToS WORLD TOUR» seguirá luego con paradas en Brasil, Australia, Japón, España y Portugal.
Internacionales
EE. UU. autoriza operaciones de cinco multinacionales petroleras en Venezuela
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.