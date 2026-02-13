Operativo contra venta ilegal de electrónicos deja cuatro detenidos

Las autoridades catalanas informaron de la localización de 13 jabalíes contagiados por el brote de peste porcina africana declarado en España, dos de los cuales se encontraban fuera, por primera vez, de la zona de alto riesgo delimitada tras conocerse el foco el pasado noviembre cerca de Barcelona.

«De los 13 casos, 11 se encuentran dentro de la zona de alto riesgo, pero dos de los casos corresponden a jabalíes localizados muertos en el municipio de Molins de Rei (…), municipio que hasta ahora quedaba fuera del perímetro de alto riesgo», indicó este viernes el Departamento catalán de Agricultura en un comunicado.

Desde finales de noviembre, fueron localizados más de un centenar de jabalíes contagiados en la zona boscosa cercana a Barcelona donde se declaró el brote de esta enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los humanos, que no se detectaba en España desde 1994.

Esta es la primera vez, sin embargo, que aparecen jabalíes contagiados fuera del perímetro de alto riesgo, que comprende los seis kilómetros alrededor del punto de los primeros positivos.

Los nuevos municipios afectados pasarán a integrar ahora este primer radio, que cuenta con mayores restricciones para actividades en el medio natural, según indicó el responsable catalán de agricultura Óscar Ordeig.

«Tenemos la zona de alto riesgo, que hasta ahora estaba integrada por 12 municipios, y hoy haremos una resolución (…) para ampliarla a Molins de Rei y el Papiol», explicó a los periodistas.

El origen del brote en España de esta enfermedad con una tasa de mortalidad cercana al 100 % para cerdos y jabalíes todavía no está claro.

Las pesquisas dieron un vuelco a comienzos de diciembre cuando el Ministerio español de Agricultura anunció que no excluía la hipótesis de una fuga de un centro de investigación, después de que el laboratorio de referencia de la UE secuenciara el genoma del virus encontrado y determinara que era una cepa «muy similar» a una que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales para estudios.

Todas las miradas se pusieron entonces sobre un laboratorio de investigación situado cerca de la zona donde aparecieron los primeros positivos, que llegó a ser registrado por la policía en diciembre.

Sin embargo, los análisis genómicos presentados después por el ejecutivo regional descartaron esta posibilidad, al igual que un informe publicado recientemente por el Ministerio español de Agricultura.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...