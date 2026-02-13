Principal
Desarticulan estructura dedicada al narcotráfico
Durante esta madrugada, la Fiscalía en coordinación con la Policía ejecutó un operativo contra varios sujetos señalados de integrar una estructura dedicada al narcotráfico. Las autoridades detallaron que el grupo delictivo mantenía operaciones a nivel internacional.
Según las investigaciones, uno de los principales proveedores de droga era el guatemalteco Luis Alfredo Zuleta, quien fue asesinado en octubre de 2024 en Guatemala. De acuerdo con el informe fiscal, Zuleta coordinaba el ingreso de los ilícitos junto a William Leiva Hernández, identificado como otro de los líderes de la estructura y quien actualmente cumple condena en prisión por el delito de tráfico ilícito.
Las pesquisas también revelan la participación de un médico y una enfermera dentro de la organización, quienes presuntamente suministraban medicamentos utilizados para adulterar la droga que posteriormente era distribuida. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones y posibles nuevas capturas.
Internacionales
Localizados dos jabalíes con peste porcina africana fuera de la zona de alto riesgo por el brote en España
Las autoridades catalanas informaron de la localización de 13 jabalíes contagiados por el brote de peste porcina africana declarado en España, dos de los cuales se encontraban fuera, por primera vez, de la zona de alto riesgo delimitada tras conocerse el foco el pasado noviembre cerca de Barcelona.
«De los 13 casos, 11 se encuentran dentro de la zona de alto riesgo, pero dos de los casos corresponden a jabalíes localizados muertos en el municipio de Molins de Rei (…), municipio que hasta ahora quedaba fuera del perímetro de alto riesgo», indicó este viernes el Departamento catalán de Agricultura en un comunicado.
Desde finales de noviembre, fueron localizados más de un centenar de jabalíes contagiados en la zona boscosa cercana a Barcelona donde se declaró el brote de esta enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los humanos, que no se detectaba en España desde 1994.
Esta es la primera vez, sin embargo, que aparecen jabalíes contagiados fuera del perímetro de alto riesgo, que comprende los seis kilómetros alrededor del punto de los primeros positivos.
Los nuevos municipios afectados pasarán a integrar ahora este primer radio, que cuenta con mayores restricciones para actividades en el medio natural, según indicó el responsable catalán de agricultura Óscar Ordeig.
«Tenemos la zona de alto riesgo, que hasta ahora estaba integrada por 12 municipios, y hoy haremos una resolución (…) para ampliarla a Molins de Rei y el Papiol», explicó a los periodistas.
El origen del brote en España de esta enfermedad con una tasa de mortalidad cercana al 100 % para cerdos y jabalíes todavía no está claro.
Las pesquisas dieron un vuelco a comienzos de diciembre cuando el Ministerio español de Agricultura anunció que no excluía la hipótesis de una fuga de un centro de investigación, después de que el laboratorio de referencia de la UE secuenciara el genoma del virus encontrado y determinara que era una cepa «muy similar» a una que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales para estudios.
Todas las miradas se pusieron entonces sobre un laboratorio de investigación situado cerca de la zona donde aparecieron los primeros positivos, que llegó a ser registrado por la policía en diciembre.
Sin embargo, los análisis genómicos presentados después por el ejecutivo regional descartaron esta posibilidad, al igual que un informe publicado recientemente por el Ministerio español de Agricultura.
Principal
Operativo contra venta ilegal de electrónicos deja cuatro detenidos
La Fiscalía en coordinación con la Policía ejecutó el denominado #PlanTenaza en distintos locales del Centro Histórico de San Salvador y en los mercados Hula Hula y Sagrado Corazón, con el objetivo de desarticular puntos de receptación y comercialización ilegal de dispositivos electrónicos.
Como resultado de los registros fueron capturados Wilber Antonio Martínez Orellana, Wilber Amadeo Sánchez Casco, Yoni Milton Hernández Ramírez y Melvin Roberto Cortez Cortez. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a robos y hurtos cometidos en unidades del transporte colectivo, donde presuntamente sustraían celulares de alta gama y computadoras propiedad del Gobierno, cumpliendo distintas funciones dentro de la estructura.
Las autoridades informaron que los implicados serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas relacionadas con estos hechos y ampliar el alcance del operativo en la zona.
Principal
Así es el diseño del nuevo Mercado Central de Santa Ana Centro
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, presentó oficialmente los diseños del nuevo Mercado Municipal, una obra que busca modernizar el principal punto de comercio de la ciudad y brindar condiciones dignas a comerciantes y visitantes.
La propuesta arquitectónica revela una infraestructura moderna, segura y funcional. El diseño contempla espacios amplios, áreas organizadas por rubros, ventilación adecuada, iluminación eficiente y condiciones que garanticen orden e higiene, marcando una diferencia con los antiguos modelos de mercado.
Según explicó el edil, este proyecto representa una visión de crecimiento para Santa Ana Centro, ya que permitirá dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer el comercio formal en la zona.
El nuevo mercado promete convertirse en un espacio estratégico para el desarrollo del municipio, devolviendo vitalidad al corazón comercial de la ciudad bajo un concepto renovado y acorde a las necesidades actuales.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Central del presidente Nayib Bukele y la Bancada Cyan, en coordinación con la alcaldía municipal, como parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo en el occidente del país.