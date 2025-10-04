Motociclista resulta lesionado tras accidente sobre carretera Panamericana

Protección Civil informó que un #EquipoTácticoOperativo intervino en el distrito de San Esteban Catarina, en San Vicente Norte, para remover un árbol caído que obstaculizaba la vía. Estas acciones se desarrollan como parte del #PlanInvierno2025.

El árbol cedió debido a la humedad del suelo provocada por las intensas lluvias registradas durante la noche y madrugada, lo que ha incrementado el riesgo de deslizamientos, caída de árboles y anegamientos en diversas zonas del país.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el pronóstico basado en impactos para este sábado 4 de octubre prevé anegamientos de terreno, inundaciones urbanas, crecidas súbitas, deslizamientos y caída de rocas, además de posibles interrupciones en servicios básicos.

Las áreas más vulnerables son el Área Metropolitana de San Salvador, la zona norte montañosa, la cadena volcánica, la zona costera y las áreas urbanas de Santa Ana y San Miguel, así como los sectores aledaños a la laguna El Jocotal, cantón El Brazo y El Borbollón.

“Mantenemos vigilancia constante sobre las condiciones del tiempo para brindarte información oportuna y confiable”, informó el MARN, al tiempo que reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...