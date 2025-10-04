Principal
Retiran árbol caído en San Esteban Catarina tras lluvias que saturaron los suelos
Protección Civil informó que un #EquipoTácticoOperativo intervino en el distrito de San Esteban Catarina, en San Vicente Norte, para remover un árbol caído que obstaculizaba la vía. Estas acciones se desarrollan como parte del #PlanInvierno2025.
El árbol cedió debido a la humedad del suelo provocada por las intensas lluvias registradas durante la noche y madrugada, lo que ha incrementado el riesgo de deslizamientos, caída de árboles y anegamientos en diversas zonas del país.
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el pronóstico basado en impactos para este sábado 4 de octubre prevé anegamientos de terreno, inundaciones urbanas, crecidas súbitas, deslizamientos y caída de rocas, además de posibles interrupciones en servicios básicos.
Las áreas más vulnerables son el Área Metropolitana de San Salvador, la zona norte montañosa, la cadena volcánica, la zona costera y las áreas urbanas de Santa Ana y San Miguel, así como los sectores aledaños a la laguna El Jocotal, cantón El Brazo y El Borbollón.
“Mantenemos vigilancia constante sobre las condiciones del tiempo para brindarte información oportuna y confiable”, informó el MARN, al tiempo que reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Principal
Sorprenden a narcotraficantes cuando sufrieron accidente vial en San Salvador
Elementos de militares ubicaron a Mariana Alexandra Rivas, Diego Peñate Madrid y Esaú Orellana, luego de verse involucrados en accidente de tránsito en el Boulevard Sergio Viera de Mello y Avenida Las Magnolias, San Salvador Centro.
Se les incautó una bolsa con cocaína, una con marihuana, una báscula y $1,211.75 en efectivo.
Fueron entregados a la policía acusados de tráfico ilícito.
Principal
Motociclista resulta lesionado tras accidente sobre carretera Panamericana
La Policía Nacional Civil reportó un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 91 de la carretera Panamericana, a la altura del distrito de Candelaria de la Frontera, en el occidente del país.
En el percance se vieron involucrados un automóvil y un panadero en motocicleta, resultando lesionado el conductor de esta última, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades realizarán la respectiva inspección de tránsito con el objetivo de determinar las causas y responsabilidades del accidente.
Principal
MARN advierte posibles afectaciones por lluvias en todo el país durante las próximas 72 horas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió este sábado 4 de octubre un pronóstico de impacto por lluvias para las próximas 24, 48 y 72 horas, en el cual advierte sobre posibles afectaciones en distintas zonas del país debido a la persistencia de precipitaciones.
Según el informe, se prevé la ocurrencia de anegamientos de terreno, inundaciones urbanas, crecidas súbitas, deslizamientos, caída de árboles y rocas, así como posibles interrupciones de servicios básicos.
Las áreas de mayor riesgo incluyen el Área Metropolitana de San Salvador, la zona norte montañosa, la cadena volcánica, la zona costera, las áreas urbanas de Santa Ana y San Miguel, y los sectores aledaños a la laguna El Jocotal, cantón El Brazo y El Borbollón.
El MARN detalló que las condiciones climáticas continuarán siendo inestables en todo el territorio nacional, por lo que se mantiene la fase de preparación ante la posibilidad de emergencias en los próximos tres días.
“Mantenemos vigilancia constante sobre las condiciones del tiempo para brindarte información oportuna y confiable”, dijo la institución, reiterando el llamado a la población a atender las indicaciones de Protección Civil y evitar transitar por zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.