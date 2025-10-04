MARN advierte posibles afectaciones por lluvias en todo el país durante las próximas 72 horas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió este sábado 4 de octubre un pronóstico de impacto por lluvias para las próximas 24, 48 y 72 horas, en el cual advierte sobre posibles afectaciones en distintas zonas del país debido a la persistencia de precipitaciones.

Según el informe, se prevé la ocurrencia de anegamientos de terreno, inundaciones urbanas, crecidas súbitas, deslizamientos, caída de árboles y rocas, así como posibles interrupciones de servicios básicos.

Las áreas de mayor riesgo incluyen el Área Metropolitana de San Salvador, la zona norte montañosa, la cadena volcánica, la zona costera, las áreas urbanas de Santa Ana y San Miguel, y los sectores aledaños a la laguna El Jocotal, cantón El Brazo y El Borbollón.

El MARN detalló que las condiciones climáticas continuarán siendo inestables en todo el territorio nacional, por lo que se mantiene la fase de preparación ante la posibilidad de emergencias en los próximos tres días.

“Mantenemos vigilancia constante sobre las condiciones del tiempo para brindarte información oportuna y confiable”, dijo la institución, reiterando el llamado a la población a atender las indicaciones de Protección Civil y evitar transitar por zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

