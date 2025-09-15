Principal
Motociclista fallece tras impactar contra camión en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales de un accidente en el oriente del país este domingo. En el choque falleció un motociclista tras impactar contra un camión.
El accidente se registró sobre el kilómetro 146 de la carretera Panamericana, con sentido de San Miguel hacia La Unión, en las cercanías de la residencial Villa Panamericana.
Por el momento el tráfico está restringido.
Principal
Anuncian salida de nuevo contingente de trabajadores
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció en sus redes sociales de la salida de un nuevo contingente de trabajadores.
«Nuevo contingente de trabajadores, a través del exitoso Programa de Migración Laboral», dijo Castro.
Migración Laboral, es uno de los programas insignias del Gobierno del presidente Nayib Bukele y hasta la fecha a beneficiado a más 11 mil personas. Los países que ha abarcado este programa son: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, España, entre otros.
Internacionales
Accidente múltiple deja al menos 15 fallecidos en México
Al menos 15 personas fallecieron y dos más resultaron heridas este sábado en un accidente de tránsito múltiple registrado en la carretera federal Mérida-Campeche, en el estado de Yucatán, según informaron las autoridades locales.
El percance ocurrió en el kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá, cuando un camión cargado de cervezas impactó contra un taxi colectivo, que a su vez chocó con otro vehículo particular.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detalló que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del tractocamión y una persona calcinada dentro del taxi, que transportaba a varios trabajadores de la construcción desde Mérida hacia comunidades rurales.
El fuerte impacto provocó que el colectivo saliera de la vía, volcara y se incendiara, dejando a varios pasajeros atrapados en el interior. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo envuelto en llamas y cuerpos tendidos a un costado de la carretera.
Unidades de bomberos y ambulancias se desplazaron al lugar para sofocar el fuego, atender a los lesionados y resguardar la zona junto con agentes de la Guardia Nacional. Las autoridades indicaron que los dos sobrevivientes se encuentran en estado grave.
Principal
2 Personas lesionadas luego de que un vehículo colisionó contra un árbol en la autopista Norte
Protección Civil informó que dos personas resultaron lesionadas este domingo luego de que un vehículo colisionó contra un árbol en la autopista Norte.
Las víctimas fueron auxiliadas por socorristas de Comandos de Salvamentos, quienes le brindaron los primeros auxilios y fueron llevados a un centro hospitalario.
El equipo táctico operativo de Protección Civil realizó limpieza de escombros tras el incidente.