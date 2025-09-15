Accidente múltiple deja al menos 15 fallecidos en México

Al menos 15 personas fallecieron y dos más resultaron heridas este sábado en un accidente de tránsito múltiple registrado en la carretera federal Mérida-Campeche, en el estado de Yucatán, según informaron las autoridades locales.

El percance ocurrió en el kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá, cuando un camión cargado de cervezas impactó contra un taxi colectivo, que a su vez chocó con otro vehículo particular.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detalló que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del tractocamión y una persona calcinada dentro del taxi, que transportaba a varios trabajadores de la construcción desde Mérida hacia comunidades rurales.

El fuerte impacto provocó que el colectivo saliera de la vía, volcara y se incendiara, dejando a varios pasajeros atrapados en el interior. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo envuelto en llamas y cuerpos tendidos a un costado de la carretera.

Unidades de bomberos y ambulancias se desplazaron al lugar para sofocar el fuego, atender a los lesionados y resguardar la zona junto con agentes de la Guardia Nacional. Las autoridades indicaron que los dos sobrevivientes se encuentran en estado grave.

