Internacionales
Accidente múltiple deja al menos 15 fallecidos en México
Al menos 15 personas fallecieron y dos más resultaron heridas este sábado en un accidente de tránsito múltiple registrado en la carretera federal Mérida-Campeche, en el estado de Yucatán, según informaron las autoridades locales.
El percance ocurrió en el kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá, cuando un camión cargado de cervezas impactó contra un taxi colectivo, que a su vez chocó con otro vehículo particular.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detalló que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del tractocamión y una persona calcinada dentro del taxi, que transportaba a varios trabajadores de la construcción desde Mérida hacia comunidades rurales.
El fuerte impacto provocó que el colectivo saliera de la vía, volcara y se incendiara, dejando a varios pasajeros atrapados en el interior. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo envuelto en llamas y cuerpos tendidos a un costado de la carretera.
Unidades de bomberos y ambulancias se desplazaron al lugar para sofocar el fuego, atender a los lesionados y resguardar la zona junto con agentes de la Guardia Nacional. Las autoridades indicaron que los dos sobrevivientes se encuentran en estado grave.
Internacionales
El papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano
Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.
«Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy», dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.
«Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración», añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.
El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.
Internacionales
Dos hombres mueren al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en Argentina
Dos hombres murieron al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en la provincia argentina de Córdoba (centro), informó la prensa local, citando reportes de fuentes sanitarias y de seguridad.
El accidente ocurrió en pleno evento en el Aeroclub de Bell Ville, a unos 510 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, la capital del país sudamericano. Las víctimas eran oriundas de la provincia oriental de Santa Fe.
La Fiscalía de Bell Ville quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro, que afectó a una aeronave biplaza de acrobacias.
Según los medios cordobeses, la tragedia ocurrió en horas de la tarde de este sábado mientras se desarrollaba el evento, que incluía espectáculos de paracaidismo y distintas exhibiciones, como acrobacias aéreas.
El avión perdió sustentación, se prendió fuego y se precipitó a tierra, impactando en la cabecera de la pista del aeródromo, dijo el portal noticioso La Voz del Interior.
Internacionales
Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión
Los bomberos españoles encontraron el domingo el cadáver de un hombre mientras examinaban los escombros de un bar de Madrid destruido el sábado por una explosión que dejó 25 heridos, dos de ellos graves.
«A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal», informaron este domingo en X los servicios de emergencia de la capital española.
«Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda» de los bomberos «junto a la unidad canina» de la policía, añadieron.
Se sospecha que una fuga de gas provocó la explosión del sábado en el popular barrio madrileño de Vallecas, pero las autoridades municipales afirman que es demasiado pronto para determinar la causa.
Los servicios de emergencia de Madrid informaron el domingo que dos de las 25 personas heridas están «graves».