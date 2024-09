Ministro de Seguridad, sobre caso GQ, afirma que autoridades combaten «la cultura del más vivo»

«Nuestro país poco a poco va evolucionando, va cambiando, pronto vamos a inaugurar el “by-pass” de San Miguel, yo sé que muchas familias están esperando ese gran proyecto y estamos a punto de inaugurar esa obra», informó el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, el pasado lunes por la tarde, luego de dar la orden de inicio para la construcción del Parque de la Familia en la zona del volcán Chaparrastique, de San Miguel.

El funcionario explicó que ya han trabajado en el 95 % de la señalización vial de todo el «by-pass».

«Únicamente estamos con los detalles finales para habilitar no ocho kilómetros, no solo 10 kilómetros de carretera, sino que vamos a habilitar de una sola vez 17 kilómetros del “by-pass” de San Miguel, que es la carretera más grande que se ha construido en la historia del oriente del país en términos de infraestructura vial», indicó Rodríguez.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho una importante inversión en la rehabilitación de la red vial en San Miguel y en el resto de la zona oriental.

Con la finalización de la construcción del periférico Gerardo Barrios en los próximos días, el MOP comenzará a reconstruir la carretera Panamericana desde el sector de la carretera Ruta Militar, conectando hasta La Unión, así como la carretera en el sector de El Papalón, de San Miguel.

«Hay varias obras adicionales que se han estado ejecutando, a pesar de que algunos medios o algunas personas dicen que no se hacen obras, pero yo creo que nuestro mayor testigo es el pueblo salvadoreño, que va viendo cómo se invierten los impuestos y que ahora nadie se los roba; ahora ya no hay alcaldes que se roban el dinero, ya no vienen exfuncionarios como los que había antes, que cambiaban puentes por aviones, ahora hacemos las obras de verdad», señaló el funcionario.

El MOP y otras instituciones del Gobierno han contribuido también con la construcción de los muelles en Punta Chiquirín, Zacatillo, Conchagüita, del departamento de La Unión, así como la renovación de la carretera que conduce del kilómetro 18 hasta Perquín, en Morazán, entre otros.

