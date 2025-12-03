Principal
Ministerio de Vivienda ha escriturado 45,544 viviendas beneficiando a 186,646 salvadoreños
La Ministra de Vivienda, Michelle Sol, dio a conocer en su cuenta oficial de “X”, que a un mes de cerrar el año, el Fondo Social para la Vivienda ha reportado grandes resultados.
Sol aseguró que estos cambios se han dado durante la gestión del presidente Bukele, y el beneficio para las familias es importante.
Según la información brindada por la titular de Vivienda, se han escriturado un total de 45,554 viviendas por una inversión de $1,046.40 millones, beneficiando con ello a 186,646 salvadoreños.
Los resultados acumulados por líneas de créditos son: Vivienda nueva 12,138 créditos por $444.80 millones. Vivienda usada y otras líneas 23,862 créditos por $474.20 millones. Y activos extraordinarios 9,554 casas por $127.40 millones.
Sol dijo que estas son viviendas que se han recuperado gracias a las acciones de seguridad implementadas por el gabinete de seguridad, y recordó que en el pasado estas viviendas eran resguardo de estructuras criminales.
Principal
Capturan a sujetos responsables de extorsionar a ciudadanos de Santa Ana
La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ha ejecutado operativo que dio como resultado la captura de varias personas vinculadas en delitos cometidos en el occidente del país.
La Fiscalía indica que entre los detenidos está Milagro de Jesús Ramírez Chávez, quien es procesada por apropiación o retención indebida.
“Según las denuncias, engañó a 34 víctimas para que invirtieran a cambio del 10% de las ganancias mensuales sobre el monto de inversión. Sin embargo, Ramírez nunca les entregó el dinero prometido”, detalla la FGR.
También, Felicita Del Carmen Lucero Martínez, es procesada por extorsión agravada. Según la acusación en su contra, Martínez es colaboradora de la MS y recogió el dinero de la renta que le habían exigido a una víctima a cambio de no atentar contra su vida.
Además, las autoridades notificaron a otras seis personas, que ya guardan prisión en distintos centros penitenciarios.
Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de Santa Ana, Chalchuapa, Metapán y El Congo.
Internacionales
2 menores de edad fallecen arrastrados por un alfaque en playa de Tulate
Un paseo familiar terminó en tragedia luego que dos menores de edad perdieron la vida tras ser arrastrados por un alfaque en una popular playa de Guatemala.
Los dos menores fueron arrastrados por el alfaque en Playa de Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, detallaron medios de comunicación locales.
Las dos víctimas llegaron a la Playa Tulate con su familia originaria de la aldea San Andrés Xecul Totonicapán.
Los cadáveres de los menores fallecidos se encontraban flotando en el mar y fueron recuperados por Bomberos Municipales Departamentales.
Los fallecidos fueron identificados como Miguel Alejandro Morales Cox, de 14 años, y Pedro Eduardo Tuy Chanax, de 17.
Internacionales
Mujer pierde la vida por oponerse a robo de su motocicleta
Durante la noche de este lunes, una mujer perdió la vida al oponerse que le robaran su vehículo. El crimen se registró en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Los atacantes forcejearon con su víctima para quitarle a su moto, al ver que no quería entregarla le dispararon dos veces en la cabeza.
El hecho ocurrió en la 48 calle y calzada Aguilar Batres, a donde llegaron los Bomberos Municipales para atender a la víctima pero estaba sin vida.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que la moto no fue encontrada en la escena del crimen y que solo había manchas de sangre