Ministerio de Vivienda ha escriturado 45,544 viviendas beneficiando a 186,646 salvadoreños

La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ha ejecutado operativo que dio como resultado la captura de varias personas vinculadas en delitos cometidos en el occidente del país.

La Fiscalía indica que entre los detenidos está Milagro de Jesús Ramírez Chávez, quien es procesada por apropiación o retención indebida.

“Según las denuncias, engañó a 34 víctimas para que invirtieran a cambio del 10% de las ganancias mensuales sobre el monto de inversión. Sin embargo, Ramírez nunca les entregó el dinero prometido”, detalla la FGR.

También, Felicita Del Carmen Lucero Martínez, es procesada por extorsión agravada. Según la acusación en su contra, Martínez es colaboradora de la MS y recogió el dinero de la renta que le habían exigido a una víctima a cambio de no atentar contra su vida.

Además, las autoridades notificaron a otras seis personas, que ya guardan prisión en distintos centros penitenciarios.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de Santa Ana, Chalchuapa, Metapán y El Congo.

