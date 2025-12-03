2 menores de edad fallecen arrastrados por un alfaque en playa de Tulate

Una mujer identificada como Aanchal Mamidwar, de 21 años, se casó con su difunto novio, Saksham Tate, en la provincia de Nanded, India, después de que el padre y el hermano de la joven lo asesinaran porque era de una casta inferior y desaprobaban su relación.

Según la información de la joven, su novio se encontraba con unos amigos cuando inició una pelea con el hermano de su prometida. En un momento dado, el agresor sacó un arma y disparó a la pareja de su hermana, perforándole las costillas. luego, golpeó la cabeza de la víctima contra una baldosa, causándole la muerte.

Al enterarse de lo ocurrido, la mujer fue a la casa de su prometido y en un acto de desafío, aplicó cúrcuma sobre su cuerpo inerte y bermellón en su propia frente, «casándose» públicamente con él en su funeral y haciendo «inmortal» su amor.

«Nuestro amor triunfó, incluso con la muerte de Saksham; mi padre Gajanan y mis hermanos Himesh y Sahil perdieron», afirmó.

Los tres implicados fueron detenidos por la policía, que ha presentado una denuncia por asesinato de honor contra ellos e investiga el caso. Por su parte, la joven ha pedido que los condenen a la horca.

