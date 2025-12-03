Principal
Capturan a sujetos responsables de extorsionar a ciudadanos de Santa Ana
La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ha ejecutado operativo que dio como resultado la captura de varias personas vinculadas en delitos cometidos en el occidente del país.
La Fiscalía indica que entre los detenidos está Milagro de Jesús Ramírez Chávez, quien es procesada por apropiación o retención indebida.
“Según las denuncias, engañó a 34 víctimas para que invirtieran a cambio del 10% de las ganancias mensuales sobre el monto de inversión. Sin embargo, Ramírez nunca les entregó el dinero prometido”, detalla la FGR.
También, Felicita Del Carmen Lucero Martínez, es procesada por extorsión agravada. Según la acusación en su contra, Martínez es colaboradora de la MS y recogió el dinero de la renta que le habían exigido a una víctima a cambio de no atentar contra su vida.
Además, las autoridades notificaron a otras seis personas, que ya guardan prisión en distintos centros penitenciarios.
Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de Santa Ana, Chalchuapa, Metapán y El Congo.
Principal
Estos son los destinos de los Buses Alegres para diciembre
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) anunció el calendario de los Buses Alegres para el mes de diciembre.
Los salvadoreños podrán disfrutar sus vacaciones en diferentes lugares turísticos del país en buses cómodos, modernos y con aire acondicionado.
Algunos de los destinos son: Cerro Verde, Playa El Espino, Parque de Aventuras Walter Thilo Deininger, Ruta de las Flores, Suchitoto, entre otros, con precios que van desde los $6.00 hasta los $12.00, ida y vuelta.
Los buses saldrán diariamente a las 6:30 a. m. desde el parqueo del Parque Infantil de Diversiones en San Salvador. El parqueo tendrá un costo simbólico de $1.00 por vehículo.
Internacionales -deportes
Barcelona sufre para llevarse el triunfo y sigue como líder
Los catalanes les tocó sufrir este martes para llevarse los tres puntos y mantener con el liderato tras ganar 3-1 al pobre Atlético de Madrid
El primer tanto llegó a los 19 minutos para el Atlético por parte de Baena, donde el VAR ayudó para abrir la pizarra.
A los 26 minutos, el brasileño Raphinha empata el marcador.
La jugada que doblegó a los catalanes ocurrió a los 35 minutos, cuando el polaco Robert Lewandowski.
A los 65 minutos, Olmo hace un remate con la izquierda desde el centro de área que termina entrando a la portería.
La tranquilidad llegó casi al final para los blaugranas cuando a los 90+6 Ferran anota el tercero y cerrar el marcador positivo para los de Flick
Principal
Cárcel para sujetos que exigieron mas de $2 mil a comerciante en concepto de renta
Tres sujetos identificados como Humberto Alfonso Melara Marroquín, René Antonio Berrios López y Ronald Alexander Bello Rodríguez fueron condenados a 17 años de cárcel, por extorsionar a un comerciante al norte de San Salvador.
Durante el juicio se acreditó que el 20 de enero de 2022, Melara Marroquín llegó junto a otros dos sujetos al negocio de la víctima, ubicado en el distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte.
Los individuos se identificaron como miembros de la pandilla 18 y exigieron $2,000 a cambio de permitirle continuar trabajando y no atentar contra su vida.
Ante el temor generado por las amenazas, la víctima les dijo que en ese momento solo podía entregar $200 y que reuniría el resto para el 30 enero.
En esa fecha, Berrios López y Bello Rodríguez regresaron al establecimiento para recoger los $1,800 restantes.
Sin embargo, la víctima tomó valor y los denunció ante las autoridades. Los delincuentes fueron capturados y procesado en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador que los declaró culpables a, por el delito de extorsión agravada.