Michael Bublé ilumina con su voz la gala benéfica del «Concierto con los Pobres» en el Vaticano
El Vaticano se convirtió en escenario de una emotiva celebración musical con la sexta edición del «Concierto con los Pobres», que por primera vez contó con la presencia del Papa León XIV. El cantante canadiense Michael Bublé, acompañado de su banda, la Nova Opera Orchestra y el Coro de la Diócesis de Roma, ofreció una presentación especialmente preparada para la ocasión.
Antes de su presentación, Bublé expresó que para él «la música es un don de Dios» y que se siente honrado de poder interpretar ante quienes más lo necesitan. El cantante dijo que su objetivo no es solo entretener, sino «servir» y compartir su fe a través del canto.
El repertorio de la noche combinó himnos navideños clásicos, piezas litúrgicas y canciones emblemáticas de su carrera, adaptadas a arreglos orquestales. Su presentación comenzó con música sagrada para abrir la dimensión espiritual del evento, y luego entonó hacia melodías contemporáneas y populares, ofreciendo así un puente entre tradición y modernidad.
Para el Papa León XIV, la música tiene un valor trascendental, ya que afirmó que «la música no es un lujo, sino un regalo divino accesible a todos, ricos y pobres». Conmovido, resaltó que la iniciativa persigue dignificar a quienes viven en situación de vulnerabilidad, devolviéndoles un espacio de belleza, fraternidad y esperanza.
La jornada benefició directamente a miles: de las aproximadamente 8,000 personas presentes, unas 3,000 asistieron como «invitados de honor», gracias a la colaboración del Dicastério para el Servicio de la Caridad, la Esmoliería Apostólica y diversas organizaciones humanitarias. encuentro.
El Concierto con los Pobres nació en 2015 por iniciativa del entonces Pontífice Papa Francisco como una forma de acercar la música, el consuelo y la dignidad a quienes más lo necesitan. En esta edición, la participación de un artista del calibre de Michael Bublé y la presencia del Papa León XIV le imprimieron un carácter especial, uniendo arte, fe y solidaridad en una noche memorable.
FOTOS: Turistas disfrutaron la inauguración de la Villa Navideña del Centro Histórico de San Salvador
Bajo un clima de seguridad y del ambiente de estas festividades de fin de año, centenares de salvadoreños y turistas extranjeros predenciaron la inauguración de la Villa Navideña en el Centro Histórico de San Salvador.
Por segundo año consecutivo, la Villa Navideña posiciona al corazón de San Salvador como el principal destino de celebración, donde miles de familias se reúnen y disfrutan de todas las actividades.
Los colores intensos, las luces vibrantes y el brillo dorado que envuelve cada espacio simbolizan la transformación de un nuevo El Salvador.
Turistas extranjeros que visitan el Centro Histórico de San Salvador destacan la belleza del lugar y sus alrededores, así como el clima de seguridad.
“Por la seguridad que se vive ha sido uno de los motivos por los que hemos venido y estamos listos para comer pupusas y de todo lo bonito que tiene el país”, expresó una mexicana.
Muere Eduardo Manzano, comediante mexicano integrante de «Los Polivoces»
Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, falleció a los 87 años, según confirmó su hijo, el también actor Lalo Manzano a través de redes sociales.
“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió la mañana de este viernes en Facebook.
Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y se consolidó como una de las figuras más influyentes del humor nacional.
Su carrera inició en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por artistas como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, y más tarde crecería hasta convertirse en un referente de la comedia televisiva y cinematográfica en México y Latinoamérica.
Netflix compra el estudio y streaming de Warner Bros.
Netflix llegó a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para comprar el estudio y el negocio de streaming del gigante hollywoodense por $72,000 millones.
La adquisición, anunciada el viernes, reuniría a dos de las empresas más importantes de la industria del cine y la televisión bajo un mismo techo. Además de su división homónima de televisión y cine, Warner es propietaria de HBO Max y DC Studios. Netflix se ha consolidado como una marca reconocida por su contenido a la carta, al tiempo que ha desarrollado su propia división de producción para lanzar títulos populares como «Stranger Things» y «Squid Game».
El acuerdo en efectivo y acciones está valorado en $27.75 por acción de Warner, lo que le otorga un valor empresarial total de aproximadamente $82,700 millones. Se espera que la transacción se cierre después de que Warner separe sus operaciones de cable de Discovery Global en una nueva empresa que cotice en bolsa en el tercer trimestre de 2026.
Las acciones de Warner Bros. subieron casi un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Netflix y Paramount cayeron más de un 2%.
La adquisición de los estudios tradicionales de Warner marcaría un cambio notable en la presencia actual de Netflix en salas de cine. Con la adquisición propuesta, Netflix se ha comprometido a continuar con los estrenos en cines de las películas de los estudios Warner, cumpliendo así los acuerdos contractuales de Warner para los estrenos cinematográficos.
Netflix ha mantenido la mayor parte de su contenido original dentro de su plataforma principal en línea. Sin embargo, ha habido pocas excepciones, como las proyecciones limitadas en cines de un concierto de «KPop Demon Hunters» y el próximo final de la serie «Stranger Things».
Tan recientemente como en octubre, cuando Warner indicó que estaba abierta a una posible venta de su negocio, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, reiteró en una conferencia telefónica sobre resultados que la compañía había sido «muy clara en el pasado en cuanto a que no tenemos interés en poseer cadenas de medios tradicionales» y que «no había cambios en ese aspecto».
Netflix comenzó como una empresa de DVD por correo y ahora es un gigantesco servicio de transmisión por suscripción que llega a más de 500 millones de personas en 190 países a través de 50 idiomas.
«Creemos que podemos ser y seremos selectivos», declaró Sarandos en aquel momento, sin descartar por completo una posible oferta por Warner.
El anuncio del viernes llega tras una puja de meses por Warner Bros. Discovery. Los rumores de interés por parte de Netflix, así como de Comcast, propietaria de NBC, comenzaron a surgir en otoño. Sin embargo, Paramount, propiedad de Skydance y que completó su propia fusión de $8,000 millones en agosto, también había presentado varias ofertas en efectivo, respaldadas en gran medida por la familia del director ejecutivo, David Ellison.
Paramount parecía ser la favorita durante un tiempo y, a diferencia de Netflix o Comcast, supuestamente competía por comprar la totalidad de la compañía de Warner, incluyendo su negocio de cable, que alberga cadenas como CNN y Discovery.