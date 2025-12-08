Principal
$3,500 millones serán invertidos en una “Ciudad Médica”, en La Unión
Un grupo de inversionistas internacionales ha proyectado una inversión aproximada de $3,500 millones para el desarrollo de una Ciudad Médica y complejos complementarios en la zona oriental de El Salvador.
Según la presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, el proyecto contempla infraestructura hospitalaria de alta especialización, servicios médicos avanzados, vivienda, turismo médico y desarrollos destinados a atraer tanto a salvadoreños en el exterior como a pacientes internacionales.
La primera fase se ejecutará en el departamento de La Unión, elegido por su cercanía con el aeropuerto en desarrollo y por el potencial logístico del área. Los inversionistas valoraron especialmente esta ubicación por su conexión estratégica.
Además, está prevista una segunda fase en San Salvador para ampliar la cobertura nacional.
La Ciudad Médica incluirá hospitales, clínicas y áreas preparadas para procedimientos avanzados que podrían incorporar cirugías asistidas por robot, con supervisión remota desde otros países.
El objetivo es alcanzar estándares que permitan que aseguradoras estadounidenses autoricen tratamientos en El Salvador.
El complejo también integrará supermercados, comercios y otros servicios esenciales para usuarios y visitantes.
El proyecto contempla dos tipos de hoteles, entre ellos uno especializado para pacientes en recuperación, equipado con instalaciones adaptadas para conexiones médicas y equipos clínicos.
Este alojamiento deberá cumplir requisitos específicos para atender adecuadamente a quienes se encuentren en proceso de recuperación tras procedimientos médicos.
Jetset
Michael Bublé ilumina con su voz la gala benéfica del «Concierto con los Pobres» en el Vaticano
El Vaticano se convirtió en escenario de una emotiva celebración musical con la sexta edición del «Concierto con los Pobres», que por primera vez contó con la presencia del Papa León XIV. El cantante canadiense Michael Bublé, acompañado de su banda, la Nova Opera Orchestra y el Coro de la Diócesis de Roma, ofreció una presentación especialmente preparada para la ocasión.
Antes de su presentación, Bublé expresó que para él «la música es un don de Dios» y que se siente honrado de poder interpretar ante quienes más lo necesitan. El cantante dijo que su objetivo no es solo entretener, sino «servir» y compartir su fe a través del canto.
El repertorio de la noche combinó himnos navideños clásicos, piezas litúrgicas y canciones emblemáticas de su carrera, adaptadas a arreglos orquestales. Su presentación comenzó con música sagrada para abrir la dimensión espiritual del evento, y luego entonó hacia melodías contemporáneas y populares, ofreciendo así un puente entre tradición y modernidad.
Para el Papa León XIV, la música tiene un valor trascendental, ya que afirmó que «la música no es un lujo, sino un regalo divino accesible a todos, ricos y pobres». Conmovido, resaltó que la iniciativa persigue dignificar a quienes viven en situación de vulnerabilidad, devolviéndoles un espacio de belleza, fraternidad y esperanza.
La jornada benefició directamente a miles: de las aproximadamente 8,000 personas presentes, unas 3,000 asistieron como «invitados de honor», gracias a la colaboración del Dicastério para el Servicio de la Caridad, la Esmoliería Apostólica y diversas organizaciones humanitarias. encuentro.
El Concierto con los Pobres nació en 2015 por iniciativa del entonces Pontífice Papa Francisco como una forma de acercar la música, el consuelo y la dignidad a quienes más lo necesitan. En esta edición, la participación de un artista del calibre de Michael Bublé y la presencia del Papa León XIV le imprimieron un carácter especial, uniendo arte, fe y solidaridad en una noche memorable.
Vicepresidente Félix Ulloa participa en evento “The Salvadoran American Society”
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en el primer evento organizado por The Salvadoran American Society, en la ciudad de San Francisco, un espacio orientado a fortalecer los vínculos entre la diáspora salvadoreña, el sector privado y los aliados estratégicos que impulsan el desarrollo binacional.
En su mensaje, el Vicepresidente Ulloa destacó los logros estratégicos alcanzados por el Gobierno del Presidente Bukele, en materia de seguridad, educación y tecnología, subrayando además el rol determinante que desempeña el sector financiero en la consolidación del nuevo modelo de desarrollo nacional.
Asimismo, dirigió una invitación directa a los empresarios e inversionistas presentes para visitar El Salvador y constatar el clima de estabilidad, dinamismo económico y apertura a nuevas oportunidades que hoy caracteriza al país.
La presencia del Vicepresidente en este encuentro refuerza el compromiso del Gobierno por estrechar la relación con la diáspora y promover iniciativas que aporten al progreso y la unidad.
Sismo sacude parte de El Salvador esta tarde de domingo
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.0 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue frente a costa de Sonsonate. A 56.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. Prof. 25 km.
Tras el movimiento telúrico no se reportan personas lesionados o daños materiales.