Medio Ambiente registra 575 sismos en menos de cinco días

Las condiciones del clima para este domingo 03 de agosto serán las siguientes: Por la mañana, el cielo estará poco nublado, pero sin presencia de lluvias.

Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado sobre la cordillera volcánica. Se prevén lluvias puntuales en los tramos Apaneca-Ilamatepec, y al norte de Chalatenango y Cabañas, mientras que, para el resto del país, se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias.

En horas de la noche, el cielo estará nublado, con lluvias y tormentas que se desplazarán desde el norte de San Miguel, Cabañas y Chalatenango hacia la zona paracentral y central, alcanzando hacia el final de la noche el sector costero central.

Además, se prevé la formación de lluvias y tormentas sobre la franja central oriental, que se muevan posteriormente hacia la costa de Usulután.

Sin embargo, el día estará muy cálido con temperaturas extremas, para San Salvador se espera que alcance los 32° C, Santa Ana 32° C, Acajutla con 34° C, San Miguel llegará a los 37° C, Nueva Concepción alcanzará los 35° C, La Unión 34° C y La Libertad alcanzará los 34° C.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...