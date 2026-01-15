Luciano Benavides se pone líder en motos del Dakar, Howes gana 11ª etapa

El Real Madrid vivió una noche para el olvido en el Estadio Carlos Belmonte y quedó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final tras caer 3-2 ante el Albacete Balompié, equipo de Segunda División que marcha luchando por la permanencia.

El partido marcó el debut oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, y el saldo no pudo ser más cruel: derrota histórica, adiós prematuro al torneo y una crisis que no levanta cabeza ni frente a un rival teóricamente inferior.

El exlateral madridista, que asumió el cargo apenas días después de la salida abrupta de Xabi Alonso tras la pérdida de la Supercopa de España, no pudo estrenarse con victoria. El Madrid, que llegaba como claro favorito y con estrellas como Vinícius Júnior, Valverde y jóvenes promesas, evidenció los mismos problemas crónicos de la temporada: falta de ideas, fragilidad defensiva y nula capacidad de reacción en los momentos clave.

Un thriller que terminó en pesadilla blancaEl Albacete sorprendió al abrir el marcador en el minuto 42 con un gol de Javi Villar, asistido por Javier Lazo. El Madrid empató sobre la bocina del primer tiempo gracias a Franco Mastantuono (45+3′), pero en la segunda mitad el guion se repitió con tintes dramáticos.Jefté Betancor, ingresado como revulsivo, puso el 2-1 en el 82′ con un remate preciso.

Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, Gonzalo García igualó en el 90+1′ para los blancos. Sin embargo, el Albacete no se rindió: en el minuto 94 (90+4′), Betancor firmó su doblete con un lobazo espectacular que selló el 3-2 definitivo y desató la euforia en las gradas manchegas. El equipo de Segunda División, que ocupa el puesto 17 en LaLiga Hypermotion y pelea por no descender, logró lo que parecía imposible: eliminar al 15 veces campeón de Europa y primer equipo en hacerlo desde un modesto en esta edición.

Históricamente, el Real Madrid había ganado todos sus duelos previos ante el Albacete: cuatro victorias en LaLiga entre 2003 y 2005 (incluyendo goleadas como el 6-1 en el Bernabéu). Nunca había perdido en el Carlos Belmonte. Esta derrota rompe una racha de dos décadas y se suma a las eliminaciones coperas más dolorosas del club, como las ante Alcorcón (2009), Alcoyano (2021) o Toledo (2001).

El Madrid acumula ahora dos títulos perdidos en apenas días y una imagen de equipo desarmado que no encuentra soluciones ni con rotaciones ni con cambios de técnico.

El debut de Arbeloa, que hasta hace poco dirigía al Castilla, terminó en ridículo colectivo. Medios como Marca, AS y Mundo Deportivo hablan de «fracaso monumental», «desastre histórico» y «humillación».

En redes, la frustración de la afición madridista es total: memes, críticas a la directiva de Florentino Pérez y dudas sobre si este proyecto durará. El equipo, fuera de la Copa y con urgencias en LaLiga y Champions, deberá recomponerse rápido: el próximo sábado debuta en el Bernabéu ante el Levante.Para el Albacete, es un hito inolvidable que podría cambiar su temporada.

Avanzan a cuartos de final soñando con más gigantes. El fútbol, caprichoso como siempre, recuerda que en Copa no hay jerarquías: solo fútbol, garra y, a veces, milagros manchegos.

