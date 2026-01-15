Principal
La DOM avanza en la renovación de centro escolar en Nueva Concepción
La Dirección de Obras Municipales (DOM) reconstruye las instalaciones del Centro Escolar María Pilar Diez Ulzurrum Romeo, del cantón Chilamate, en Nueva Concepción, Chalatenango; que beneficiará a más de 100 estudiantes.
Los equipos avanzan con los trabajos en estructuras metálicas, colado con material de concreto hidráulico en zapatas y pisos de diferentes módulos, la construcción del área de basurero y colocación de base de suelo cemento.
Este proyecto comprende la construcción de cuatro módulos, uno de estos de dos niveles, que tendrán seis aulas para los alumnos de parvularia a sexto grado que provienen de los caseríos Arracaos, Metayate, lotificación San Francisco, La Labranza y colonia Buena Vista.
En otros módulos construyen áreas de recepción, archivo, sala de reuniones, cocina y comedor. También, avanzan en la construcción de una plaza para actos cívicos, muro perimetral y una fachada o portón principal.
Esta obra es parte del proyecto Dos Escuelas por Día, una iniciativa del presidente Nayib Bukele para reconstruir y renovar más de 5,000 escuelas públicas de todo el país.
La DOM está ejecutando más de un centenar de este proyecto y a la fecha ha entregado 19 escuelas completamente renovadas.
Internacionales
Militares europeos llegan a Groenlandia para apoyar a Dinamarca frente a ambición de EE. UU.
Varios países europeos comienzan a desplegar militares en Groenlandia este jueves y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que la ambición de Estados Unidos de tomar este territorio danés del Ártico «sigue intacta».
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con anexionar esa isla alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirmó que está considerando comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunieron el miércoles con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló en un comunicado este jueves que se está formando «un grupo de trabajo» para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.
Pero «eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta», dijo en una nota enviada a AFP.
«Es obviamente un asunto grave, y proseguimos con nuestros esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad», indicó Frederiksen.
En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que «el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir» y celebró en una publicación en Facebook que las conversaciones están «en marcha».
Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia y Dinamarca consiguió que varios países europeos desplieguen una misión militar de exploración.
Francia, Suecia, Alemania, Noruega y Países Bajos están desplegando militares para dicha operación de reconocimiento que se inscribe en el marco del ejercicio danés «Arctic Endurance».
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que un primer equipo de militares franceses «ya está sobre el terreno» y anunció que su país enviará más «medios terrestres, aéreos y marítimos» en los próximos días.
El Ministerio de Defensa alemán afirmó el jueves que la misión de reconocimiento tiene como objetivo «explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico» y que se desarrollará entre este jueves y el sábado.
Los refuerzos militares tienen como objetivo preparar a las fuerzas armadas para futuros ejercicios en el Ártico, afirmaron fuentes de defensa europeas. Los contingentes son modestos, por ejemplo, Alemania enviará a 13 soldados y Países Bajos sólo un militar.
Trump ha hablado de anexar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
Para intentar apaciguar a Estados Unidos, Dinamarca prometió antes de la reunión en Washington reforzar su presencia militar en Groenlandia a partir del miércoles y dialogar con la OTAN, de la que forma parte, para aumentar la presencia en el Ártico.
La primera ministra danesa afirmó que «existe un consenso dentro de la alianza de la OTAN en que una presencia reforzada en el Ártico es crucial para la seguridad de Europa y Norteamérica».
Dinamarca destaca que invirtió casi $14,000 millones en la seguridad del Ártico, aunque Trump se mofó de esa iniciativa: «¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!».
Mientras se desarrollaban las conversaciones del miércoles, la Casa Blanca publicó en la red X un dibujo de dos trineos tirados por perros: uno se dirigía hacia la Casa Blanca y una enorme bandera estadounidense, y el otro hacia las banderas china y rusa sobre el Kremlin y la Gran Muralla atenazados por rayos.
Rusia expresó su «grave preocupación» ante el envío de tropas adicionales de la OTAN a Groenlandia, en un comunicado publicado el miércoles por su embajada en Bruselas, sede de la Alianza Atlántica.
En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa, constató un periodista de AFP presente en el lugar.
«Es muy aterrador porque es algo enorme», comentó sobre los planes de Trump Vera Stidsen, una maestra de 51 años, a la salida de un supermercado.
Internacionales
El príncipe Enrique debe testificar en Londres la próxima semana en caso contra un tabloide
Enrique y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han presentado una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de los tabloides Daily Mail y The Mail on Sunday, por presuntas violaciones a la privacidad.
El juicio, que se espera que dure nueve semanas, comienza el lunes en el Tribunal Superior de Londres.
El príncipe de 41 años debe testificar el jueves, según el calendario preliminar del juicio compartido por los abogados.
La actriz Elizabeth Hurley declarará la semana siguiente, seguida de Elton John a principios de febrero.
Enrique no suele desplazarse al Reino Unido desde que dejó sus funciones reales en 2020 y se trasladó a California con su esposa Meghan, donde viven con sus dos hijos.
Durante su última visita al Reino Unido en septiembre, Enrique se reunió con su padre, el rey Carlos III, en un intento de recuperar el contacto con su familia.
Pero, según los medios británicos, esta vez no tiene previsto ver a su padre.
Enrique inició varias batallas legales contra los tabloides británicos por acusación de invasión a la privacidad, incluido el hackeo de teléfonos.
En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).
El Tribunal Superior dictó que Enrique fue víctima de hackeo telefónico por parte de periodistas que trabajaban para ese grupo y dictó una compensación de 140.600 libras (unos 188.000 dólares) por daños y perjuicios.
En enero de 2025, Enrique llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.
El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique «por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados» instruidos por el grupo, indicó el abogado del príncipe, que precisó que le pagarán «una compensación sustancial».
En el caso restante contra ANL, Enrique y el resto de denunciantes acusan a sus periódicos de actos ilícitos como la interceptación de llamadas telefónicas y la suplantación de personas para obtener información médica. Unas acusaciones que el grupo niega.
Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.
Internacionales -deportes
Luciano Benavides se pone líder en motos del Dakar, Howes gana 11ª etapa
El estadounidense Skyler Howes (Honda) ganó este jueves la 11ª etapa del rally Dakar en la categoría de motos, donde el argentino Luciano Benavides (KTM) se puso líder de la clasificación general por una decisión estratégica de Honda.
La marca japonesa prefirió que Benavides acabara el día primero y así el argentino tendrá que abrir la pista el viernes, lo que aumenta las dificultades de navegación en el desierto.
La Honda del estadounidense Ricky Brabec, anterior líder, está a solo 23 segundos del argentino en la clasificación y el español Tosha Schareina, también a bordo de una Honda, es tercero a más de un cuarto de hora.
Foto: AFP
Luciano Benavides es hermano de Kevin Benavides, ganador del Dakar en motos en 2021 y 2023. Brabec fue el triunfador en esta competición en 2020 y 2024.
«¡Al estadounidense (Brabec) le gusta jugar al poker! ¡Gracias por el suspense!», exclamó la empresa organizadora ASO en su comunicado, después de una etapa disputada en un magnífico paisaje de inmensas dunas entre Bisha y Al Henakiyah.
Los 346 kilómetros del sector cronometrado fueron recorridos por Skyler Howes en 3 horas, 9 minutos y 2 segundos.
A solo 21 segundos quedó en la etapa el francés Adrien Van Beveren (Honda), ganador el miércoles, mientras que el español Edgar Canet (KTM) fue tercero, a un minuto y quince segundos.
El defensor del título, el australiano Daniel Sanders, pudo terminar la etapa a bordo de una KTM a pesar de su caída y de la lesión en un hombro sufrida el miércoles.
Es cuarto en la general, a 23 minutos y 32 segundos de Luciano Benavides y por detrás de las Hondas de Brabec y Schareina.