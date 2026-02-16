Principal
Ley de Registro del Estado Familiar permite garantizar identidad
Con base a la nueva Ley de Registro del Estado Familiar, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2024, se realizaron modificaciones en el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador Centro, afirmó Ana Olivares, registradora del Estado Familiar del municipio central.
La funcionaria explicó que también se han modificado los plazos administrativos para diversos procedimientos, entre ellos el tiempo de inscripción de los nacidos.
«Para las inscripciones ahora se tiene un plazo desde el nacimiento del bebé hasta el día 45. Puede acudir la mamá, el papá o la persona responsable del recién nacido para realizar la inscripción. A partir del día 46, finalizado ese plazo, le corresponde a la municipalidad hacer la inscripción de oficio», explicó Olivares.
Agregó que en el caso de personas que no han sido inscritas los padres pueden realizar el trámite hasta que el menor cumpla 12 años de edad, sin el cobro de multas o penalidades.
Asimismo, desde 2023 se lleva a cabo la inscripción de oficio, lo que permite garantizar la protección del derecho a la identidad desde el nacimiento.
«Con la entrada en vigor de la Ley de Registro del Estado Familiar y la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, la actividad del registro se articula diariamente para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con partida de nacimiento. Esto nos ayuda a garantizar el derecho a la identidad e identificación, fundamental para la protección del interés superior del niño», recalcó la funcionaria municipal.
Explicó que los datos para el asentamiento son proporcionados por el Sistema Integrado de Salud, donde se captura la información del recién nacido, como fecha de nacimiento, sexo, hora, lugar y nombre de la madre. «Igualmente, trabajamos con el Sistema de Registros Vitales y Familiares (REVFA), que es proporcionado por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Ellos son nuestro ente rector y nos brindan lineamientos, sistemas y directrices administrativas y jurídicas para la implementación de los registros, con el fin de unificar procedimientos en todo el país», apuntó.
Olivares indicó que cuando existe un error de escritura se puede realizar una modificación en la partida desde el primer día hasta los seis meses de nacido.
También destacó que en la comuna atienden a personas adultas mayores que no cuentan con partida de nacimiento.
«Enviamos un acta y consultamos al RNPN para verificar si existe alguna inscripción a escala nacional, ya que puede ocurrir que la persona viva en un domicilio distinto al lugar donde nació. En caso de existir una partida en un distrito específico, ellos nos lo notifican; si no, procedemos a realizar la inscripción», afirmó.
De acuerdo con la registradora, en 2025 se contabilizaron 37,809 inscripciones de nacimiento, de las cuales 18,807 corresponden al sexo femenino y 19,002 al masculino.
En cuanto a la unidad de atención a salvadoreños en el exterior que tramitaron partidas de nacimiento, defunciones y otros documentos, en 2024 se registraron 19,688 trámites y en 2025 ascendieron a 34,881.
«Como alcaldía hacemos un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, y con el RNPN, porque toda la información fluye en el sistema rector», destacó.
Principal
Marina Nacional incauta 6.6 toneladas de cocaína en el mayor decomiso antidrogas en la historia de El Salvador
La Marina Nacional de El Salvador incautó 6.6 toneladas de cocaína en el mayor decomiso de droga registrado en la historia de El Salvador, informó el presidente Nayib Bukele.
El operativo se realizó a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de las costas salvadoreñas, donde fue interceptada una embarcación tipo buque de apoyo multipropósito con bandera de Tanzania, que transportaba 330 bultos de cocaína ocultos en compartimientos de lastre, con un valor estimado de 165 millones de dólares.
Para confirmar la ubicación del cargamento, buzos de la Marina realizaron inspecciones en los tanques de la embarcación, lo que permitió detectar la droga y proceder con su incautación, detalló el mandatario.
En el barco fueron detenidas 10 personas: cuatro de Colombia, tres de Nicaragua, dos de Panamá y una de Ecuador.
El mandatario calificó el operativo como «otro fuerte golpe al narcotráfico», al destacar el papel de las fuerzas navales en la intercepción de cargamentos ilícitos en aguas internacionales.
Principal
Disminuirán precios de la gasolina especial a partir del 17 de febrero
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes sobre los precios de referencia de los combustibles para el periodo del 17 de febrero al 2 de marzo de 2026.
La DGEHM estableció que la gasolina superior percibirá una reducción en sus precios de referencia de $0.03 menos, por lo tanto, en la zona central disminuirá a $3.77 el galón de combustible, a $3.78 en la zona occidental y a $3.81 en la zona oriental.
Mientras tanto, los precios de la gasolina regular se mantienen para el periodo del 17 de febrero al 2 de marzo. En la zona central el costo se refleja en $3.54, en la zona occidental en $3.55 y $3.58 en oriente.
Por otra parte, el diésel percibirá un aumento de $0.02, que se refleja en $3.46 el precio por galón en la zona central, $3.47 en occidente y $3.51 en la zona oriental.
Internacionales
Trump le pide a Hamás que proceda a un desarme «total e inmediato»
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamada «Junta de Paz» han comprometido 5,000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.
«Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata», dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo.
El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023.
Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre. La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.
Hamás ha afirmado repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina.
Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto el fuego.
Aunque originalmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, el estatuto de la Junta de Paz no parece limitar su función al territorio palestino.
«La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado», declaró Trump el domingo en su publicación.
Tras una reunión inicial en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero, la junta se reunirá el jueves en la capital estadounidense.
Trump afirmó que los 5.000 millones de dólares prometidos por los Estados miembros se anunciarían formalmente en ese momento, y que esos países también «han comprometido a miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes».
Se ha solicitado a los países el pago de 1.000 millones de dólares para ser miembros permanentes de la junta. La invitación al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, ha suscitado críticas.
Aliados clave de Estados Unidos, como Francia o Reino Unido, manifestaron dudas al respecto.
Trump sostuvo que la organización trabajará «en conjunto» con Naciones Unidas. «La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia», afirmó.
En virtud del plan de alto el fuego, también se ha creado un comité tecnocrático palestino con el objetivo de asumir el gobierno en la devastada Franja de Gaza.