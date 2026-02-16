Disminuirán precios de la gasolina especial a partir del 17 de febrero

Con base a la nueva Ley de Registro del Estado Familiar, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2024, se realizaron modificaciones en el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador Centro, afirmó Ana Olivares, registradora del Estado Familiar del municipio central.

La funcionaria explicó que también se han modificado los plazos administrativos para diversos procedimientos, entre ellos el tiempo de inscripción de los nacidos.

«Para las inscripciones ahora se tiene un plazo desde el nacimiento del bebé hasta el día 45. Puede acudir la mamá, el papá o la persona responsable del recién nacido para realizar la inscripción. A partir del día 46, finalizado ese plazo, le corresponde a la municipalidad hacer la inscripción de oficio», explicó Olivares.

Agregó que en el caso de personas que no han sido inscritas los padres pueden realizar el trámite hasta que el menor cumpla 12 años de edad, sin el cobro de multas o penalidades.

Asimismo, desde 2023 se lleva a cabo la inscripción de oficio, lo que permite garantizar la protección del derecho a la identidad desde el nacimiento.

«Con la entrada en vigor de la Ley de Registro del Estado Familiar y la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, la actividad del registro se articula diariamente para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con partida de nacimiento. Esto nos ayuda a garantizar el derecho a la identidad e identificación, fundamental para la protección del interés superior del niño», recalcó la funcionaria municipal.

Explicó que los datos para el asentamiento son proporcionados por el Sistema Integrado de Salud, donde se captura la información del recién nacido, como fecha de nacimiento, sexo, hora, lugar y nombre de la madre. «Igualmente, trabajamos con el Sistema de Registros Vitales y Familiares (REVFA), que es proporcionado por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Ellos son nuestro ente rector y nos brindan lineamientos, sistemas y directrices administrativas y jurídicas para la implementación de los registros, con el fin de unificar procedimientos en todo el país», apuntó.

Olivares indicó que cuando existe un error de escritura se puede realizar una modificación en la partida desde el primer día hasta los seis meses de nacido.

También destacó que en la comuna atienden a personas adultas mayores que no cuentan con partida de nacimiento.

«Enviamos un acta y consultamos al RNPN para verificar si existe alguna inscripción a escala nacional, ya que puede ocurrir que la persona viva en un domicilio distinto al lugar donde nació. En caso de existir una partida en un distrito específico, ellos nos lo notifican; si no, procedemos a realizar la inscripción», afirmó.

De acuerdo con la registradora, en 2025 se contabilizaron 37,809 inscripciones de nacimiento, de las cuales 18,807 corresponden al sexo femenino y 19,002 al masculino.

En cuanto a la unidad de atención a salvadoreños en el exterior que tramitaron partidas de nacimiento, defunciones y otros documentos, en 2024 se registraron 19,688 trámites y en 2025 ascendieron a 34,881.

«Como alcaldía hacemos un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, y con el RNPN, porque toda la información fluye en el sistema rector», destacó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...