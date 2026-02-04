Jetset
Las apuestas del Super Bowl enloquecen con el show de Bad Bunny
La popularidad del puertorriqueño, sumada a la tensión política por la ofensiva antimigración en Estados Unidos, ha disparado las expectativas alrededor del icónico show del domingo.
Según estimó la American Gaming Association (AGA), las apuestas legales alrededor de la final de la liga de fútbol americano (NFL) crecerán este año más de un 20% hasta los 1.760 millones de dólares.
Los Seattle Seahawks superan a los New England Patriots como favoritos al título en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, pero los apostantes buscarán fortuna también en detalles fuera del emparrillado.
El concierto de Bad Bunny, tan rodeado de hermetismo, despierta todo tipo de conjeturas.
Entre las más populares está adivinar la canción que abrirá el recital del reguetonero («Tití Me Preguntó» lidera las predicciones en una popular casa de apuestas) y la que cerrará («DtMF»).
También se pronósticos admitirán sobre si interpretará algún tema inédito y la duración exacta del show.
Como cada año el misterio también gira alrededor de los invitados al escenario, que suelen ser otros artistas, como fue el propio Bad Bunny en el recital de 2020 de Shakira y Jennifer López, pero también otro tipo de celebridades como la extenista Serena Williams, que subió a bailar el año pasado junto a Kendrick Lamar.
En esta ocasión, entre los nombres que más se barajan están el del colombiano J Balvin, los puertorriqueños Jowell & Randy y las estadounidenses Cardi B y Missy Elliott, en caso de que el Conejo Malo abra la puerta a una contribución en inglés.
Más incluso que las casas de apuestas, los mercados de predicción permiten hacer volar la imaginación sobre cualquier aspecto del esperado concierto, incluido si su protagonista comparará con vestido o falda o el tipo de sombrero que puede usar.
Tras su mensaje de protesta del domingo en los premios Grammy, la expectación también se concentra en ver si volverá a arremeter sobre el escenario contra el ICE, el servicio policial de inmigración que está en el ojo del huracán tras matar a tiros a dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis.
La creatividad de las apuestas apunta también a la competencia propiamente deportiva, en la que los Patriots pugnarán por recuperar la gloria perdida tras el fin de la dinastía de Tom Brady.
Por ahora, los pronósticos del otro gran servicio de apuestas se decantan en un 60% por un triunfo de los Seahawks, con el que se cobrarían revancha de su dolorosa derrota ante New England en el Super Bowl de 2015.
Con ese escenario en mente, el quarterback de Seattle, Sam Darnold, surge con más opciones de ser elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la final por delante de su homólogo de New England, el joven Drake Maye.
El resultado final es otro presagio habitual, incluida la posibilidad de que se produzca un «scorigami», es decir, una puntuación que nunca ocurrió en las 59 ediciones anteriores del Supertazón.
A partir de ahí se abre un interminable abanico de opciones, desde el autor del primer touchdown a la posible irrupción de un espectador en el campo hasta el color de la bebida energética con la que, como manda la tradición, será bañado el entrenador ganador (naranja y azul van en cabeza).
Jetset
Bad Bunny: el rey de la música
Bad Bunny no solo es un fenómeno temporal en la industria de la música. Ahora, se ha consagrado como parte de la historia musical al convertirse en el primer artista en lograr el Grammy a álbum del año con una producción totalmente en español con «DeBí TiRAR MáS FOTos». Además, es el primer latino en lograr este galardón.
Sumado a este premio, Bad Bunny también logró el de mejor álbum de música urbana, siempre por la misma producción, y el de mejor interpretación de música global por el tema «EoO», que forma parte del «setlist» del galardonado disco.
Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, fue la gran estrella de la noche, a pesar del rotundo éxito que otros artistas, como Kendrick Lamar, tuvieron con una mayor cantidad de premiaciones. Sin embargo, lo del Conejo Malo llega al nivel de un triunfo histórico y la coronación de su carrera.
La coronación de Bad Bunny en los Grammy solo confirma su puesto como la máxima figura de la música, y complementa los logros que ya ha obtenido en los Latin Grammy, donde suma 17 premios hasta ahora.
«DeBí TiRAR MáS FOTos» se convirtió en la primera produción completamente en español en ganar el galardón a álbum del año. Bad Bunny, además, es el primer artista latino en conquistar esta presea.
NOMINACIÓN PREVIA
En 2023 Bad Bunny ya había hecho historia al lograr la primera nominación a álbum del año para una producción totalmente en español, por su disco «Un verano sin ti».
PRIMEROS PREMIOS
Bad Bunny sumó tres premios en la 68.ª gala de los Grammy. Sin embargo, previamente sumaba tres preseas:
• Mejor álbum de música urbano – «Un verano sin ti» (2023)
• Mejor álbum de música urbano – «El último tour del mundo» (2022)
• Mejor álbum de pop latino o urbano – «YHLQMDLG» (2021)
Jetset
Netflix transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda surcoreana BTS
El gigante del streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS, cuyos integrantes vienen de concluir su servicio militar obligatorio.
El estelar grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.
La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira.
Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitido en vivo a más de 190 países.
El disco ARIRANG -cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur- será su primero desde la antología «Proof», de 2022.
El nuevo álbum «contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo», señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado «BTS: el retorno», que será lanzado el 27 de marzo.
La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discofráfico HYBE.
Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.
Jetset
Radio Clásica inaugura la tercera temporada de encuentros
Radio Clásica da inicio a la tercera temporada de Encuentros, su programa dedicado a la reflexión y discusión del pensamiento intelectual salvadoreño y latinoamericano, con una apertura que conjuga música, literatura, memoria cultural y pensamiento crítico. Música, literatura y pensamiento en diálogo vivo con Germán Cáceres Buitrago
El programa es conducido por el Dr. Emilio Delgado Chavarría, doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ingeniería en Tecnologías aplicadas a la Educación por la Universidad de Poitiers, junto a Elizabeth Trabanino, directora de Radio Clásica, emisora cultural con casi cinco décadas de historia y referente del quehacer cultural del país.
Para esta apertura de temporada, Encuentros tiene como invitado al Germán Cáceres Buitrago, compositor, director de orquesta y una de las figuras más influyentes de la música académica salvadoreña y latinoamericana.
Nacido en San Salvador, Cáceres inició sus estudios musicales en el país con maestros fundamentales como Ion Cubicec y Esteban Servellón. Posteriormente ingresó a la Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo su licenciatura y posgrado, y más adelante recibió el doctorado en Artes Musicales por la Universidad de Cincinnati.
.
.
Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de El Salvador en dos periodos clave y ha sido invitado a dirigir prestigiosas orquestas en América Latina y Europa, escenarios donde también se han estrenado sus obras. Su catálogo incluye conciertos, sonatas, obras sinfónicas y piezas inspiradas tanto en la literatura como en el pensamiento humanista.
El eje del programa será su libro Tientos y narraciones. Ensayos, cuentos y discursos, una obra que combina la apasionante trayectoria intelectual y artística del autor con un acercamiento íntimo a grandes figuras nacionales e internacionales, abordadas de manera reflexiva, crítica y amena.
Durante el diálogo se recorrerán temas como la identidad cultural, la música en El Salvador, la relación entre arte y sociedad, la tensión entre lo nacional y lo cosmopolita, así como textos dedicados a figuras como Oscar Melhado, Ricardo Lindo, Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Julián Orbón, Aurelio de la Vega, además de reflexiones sobre Beethoven, la muerte y el arte, y narraciones como La casa del maestro, donde música y literatura se entrelazan.
.
.
Este primer programa de la temporada será grabado en vivo y con participación del público, propiciando un diálogo cercano entre el autor, los conductores y la audiencia, en un ambiente que celebra la palabra, el pensamiento crítico y la experiencia compartida.
El encuentro se realizará en Plaza Kalpataru, espacio cultural que invita a la conversación y al disfrute. Durante la velada, los asistentes podrán contar con vinos, bebidas frías y calientes, así como un delicioso menú para departir, haciendo de la experiencia un verdadero encuentro cultural y humano.
Detalles del evento
Plaza Kalpataru, 928 calle La Mascota, San Salvador
Viernes 6 de febrero
6:00 p.m.
Encuentros reafirma así su vocación: vivir la radio más allá del micrófono, como un espacio donde las ideas se encuentran, el arte dialoga con la sociedad y la cultura se celebra en comunidad.
.