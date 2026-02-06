Principal
La gestión Bukele tiene el 91.9 % de aprobación, según la encuesta de LPG
La gestión presidencial desarrollada por Nayib Bukele obtiene el 91.9 % de aprobación de los salvadoreños, según los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública elaborada por La Prensa Gráfica, un medio afín a la oposición.
El estudio también revela que las áreas mejor evaluadas por los ciudadanos son: seguridad que obtuvo un 92.5 % de aprobación, educación que recibió el 79.6 % y salud que fue calificada con un 51.2 %.
De acuerdo con los datos publicados por el citado medio, entre las razones por las cuales los ciudadanos respaldan gestión Bukele se centra, principalmente, «en la percepción que ha mejorado la seguridad del país», le otorgaron el 33.0 % de aprobación; en segundo lugar, «la idea de que se han observado cambios y mejoras en general» obtuvo el 14.3 %. Además, la valoración de los ciudadanos de que el mandatario «ha hecho un buen trabajo en general» recibió el 11.0 %.
Los daros también reflejan que la gestión del gobernante también destacó con relación al trabajo desarrollado por expresidentes, cuya gestión fue comparada en período de un año y medio versus toda la administración Bukele.
«Mientras Elías Antonio Saca alcanzó un 72 % y Mauricio Funes un 69.3 % en el mismo periodo, Salvador Sánchez Cerén obtuvo apenas un 38.1 %. En contraste, Bukele llega al 91.9 %, consolidando una ventaja amplia frente a sus antecesores inmediatos», detalló el informe publicado por La Prensa Gráfica.
Respecto al cumplimiento de las promesas, el 64.2 % de los salvadoreños respondió que el presidente Bukele las está cumpliendo, mientras que el 22.9 % opinó que solo las ha cumplido parcialmente y solo el 6.6 % considera que no las ha cumplido.
El presidente Bukele reaccionó a la publicación de estos resultados y afirmó: «La encuesta más respetada por la oposición, en el periódico más importante de la oposición».
El estudio fue desarrollado por LPG Datos entre el 19 y el 25 de enero de 2026 a través de llamadas telefónicas, luego de seis años y medio al frente del Ejecutivo, y muestra que el mandatario goza de una alta aprobación por parte de los salvadoreños.
El sondeo de opinión pública tuvo una muestra de 1,200 personas mayores de 18 años y se realizó a escala nacional, según detalló LPG.
Presidente Bukele encabeza lista de aprobación
A finales del mes pasado, la población salvadoreña también expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el jefe de Estado otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Dicho sondeo, elaborado del 2 y al 13 de diciembre de 2025 con 1,268 personas, recogió diversos niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.
El presidente Bukele encabezó la lista con 77 % de aprobación, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por los ciudadanos consultados. Después del mandatario, las instituciones que obtienen mejores porcentajes son el Gobierno Central con 69.6 %, la Fuerza Armada con el 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) que recibió un 68.2 %.
Nacionales -deportes
Concacaf tendrá seis plazas directas para la Copa del Mundo 2030
Concacaf ha hecho público el calendiario 2026-2030 para las 41 selecciones mayores masculinas de fútbol, donde destacan las eliminatorias mundialistas hacia la Copa del Mundo 2030, que se disputará por segunda vez en una sede tripartita entre España, Portugal y Marruecos.
La región contará con seis cupos directos hacia la justa mundialista, más la posibilidad de un séptimo que se disputará en el repechaje intercontinental; esta asignación permite que más selecciones accedan por la vía clasificatoria, a diferencia de la edición mundialista de 2026, donde solo habían tres cupos directos, al tener a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.
El calendario se abrirá con la Liga de Naciones (Nations League) de Concacaf, aún pendientes de sus fechas, donde ya están ubicadas las 16 selecciones (en esta liga está El Salvador). Las cuatro mejores ranqueadas arrancarán su carrera desde los cuartos de final, mientras que las ubicadas desde la casilla 5 a la 16 se repartirán en dos grupos de seis selecciones, y seguirán el formato suizo, donde tendrán dos encuentros de local y dos de visitante. Las dos mejores selecciones de cada grupo ( 4 selecciones en total) clasificarán a los cuartos de final, donde ya esperarán las cuatro mejores ranqueadas.
La Liga B se repartirá con otras 16 selecciones ya clasificadas, con cuatro grupos de cuatro selecciones, donde los primeros lugares ascenderán a la liga A, y los últimos lugares de cada grupo bajarán a la liga C.
La Liga C recogerá a las últimas nueve selecciones, repartidas en tres grupos de tres representaciones, los tres primeros lugares subirán a la liga B, junto al mejor segundo lugar.
Una de las novedades que se incorporará es que se disputarán finales en las tres ligas (solo se hacia en la Liga A), para sacar al campeón de su respectiva liga, y que tendrá el ascenso a la liga inmediata superior. Además, dentro del ciclo mundialista se tendrán dos ediciones de Liga de Naciones (2026-2027 y 2028-2029)
Copa Oro
Se disputarán dos ediciones (2027 y 2029) y tendrán como fechas entre los meses de junio y julio, donde estarán compitiendo 16 selecciones que partirán de la Liga de Naciones de Concacaf y las rondas preliminates de Concacaf para Copa Oro. De esta competición se darán los detalles más adelante.
Eliminatorias mundialistas
El plato fuerte de Concacaf se cocinará entre 2027 y 2029, con tres rondas de eliminación para determinar a las seis naciones clasificadas de forma directa a la Copa del Mundo 2023, más la selección que lo buscará por vía de repechaje.
La primera ronda comenzará entre septiembre y octubre de 2027, y tendrá a las selecciones ranqueadas entre los puestos 14 a la 35 de Concacaf. Estos 22 equipos se repartirán en llaves con duelos directos (11 llaves) emparejados entre el mejor ranqueado con el peor ranqueado, así sucesivamente hasta completar los 11 cruces; los ganadores de cada serie avanzarán a la segunda ronda.
En la segunda ronda estarán esperando las 13 mejores selecciones ranquedas y se incorporarán las 11 provenientes de la primera ronda. Se repartirán en seis grupos con cuatro selecciones, donde disputarán partidos a ida y vuelta con todos los de su mismo grupo; quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán a la tercera y última ronda de clasificación.
En esta tercera ronda, las 12 selecciones clasificadas se repartirán en tres grupos con cuatro combinados nacionales, enfrentándose a duelos de ida y vuelta, y donde quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán de forma directa a la Copa del Mundo de 2030.
Los dos mejores terceros lugares se enfrentarán en un play inn a ida y vuelta, donde quien resulte ganador representará a Concacaf en el repechaje intercontienental.
Principal
YouTube activa doblaje automático con IA para todos los creadores y en 27 idiomas
YouTube habilitó su sistema de doblaje automático con inteligencia artificial para todos los canales, ampliando su cobertura hasta 27 idiomas y reforzando su apuesta por eliminar barreras lingüísticas en la plataforma. La función, que comenzó como prueba limitada en 2024, ahora permite a cualquier creador generar versiones de audio traducidas de sus videos, de acuerdo a Infobae.
The Economic Times informa que la herramienta traduce y recrea la voz del contenido original mediante IA, lo que facilita que usuarios de distintos países consuman videos en su idioma. Además, la compañía incorporó mejoras para que el audio doblado suene más natural y expresivo, manteniendo el tono y la emoción del creador en algunos idiomas, incluido el español.
Para usar la función, indica All Blog Things, los creadores deben entrar a YouTube Studio, ir a la configuración del canal y activar la opción de doblaje automático. Luego, al subir un video, pueden revisar o aprobar las versiones dobladas antes de su publicación, ya que el sistema genera pistas de audio adicionales que los espectadores pueden seleccionar desde el reproductor.
YouTube sostiene que el objetivo es facilitar que las historias «globales se sientan locales», en un contexto donde millones de usuarios ya consumen contenido doblado cada día. «La empresa también trabaja en mejoras como sincronización labial y mayor precisión en la traducción», detalla The Times of India en su portal.
Con esta expansión, la plataforma busca que creadores y audiencias accedan a contenido sin depender de subtítulos, mientras impulsa el alcance internacional de los canales y el descubrimiento de videos en nuevos mercados.
Principal
CONAMYPE impulsa capacitaciones virtuales gratuitas para fortalecer a las MYPE en El Salvador
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) promueve un programa de capacitación virtual gratuita dirigido a emprendedores y propietarios de micro y pequeñas empresas en El Salvador, con el objetivo de fortalecer sus capacidades sin que deban suspender sus actividades productivas. La oferta está disponible en modalidad 100 % en línea, permitiendo a los usuarios estudiar a su propio ritmo y desde cualquier lugar con acceso a internet.
El programa incluye contenido especializado para el sector MYPE y permite obtener un diploma digital al finalizar cada curso. Las capacitaciones están diseñadas para adaptarse a las necesidades actuales del sector productivo, priorizando habilidades prácticas para la gestión, crecimiento y sostenibilidad de los negocios.
Entre las áreas disponibles destacan formalización empresarial, transformación digital, contabilidad básica, educación financiera y cultura emprendedora. También se incluyen cursos sobre modelos de negocio innovadores, planificación empresarial, puesta en marcha de nuevos negocios y estrategias para consolidar emprendimientos existentes.
La oferta formativa se amplía con contenidos sobre innovación, crecimiento y expansión empresarial, exportación e importación, ciberseguridad e incluso temas emergentes como criptomonedas aplicadas a las MYPE. Estas áreas buscan preparar a los empresarios ante los desafíos tecnológicos y comerciales actuales.
Las personas interesadas pueden registrarse directamente en elearning.conamype.gob.sv, donde encontrarán el catálogo completo de cursos disponibles y los requisitos de inscripción.