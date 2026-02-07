Internacionales
Detienen en Guatemala a israelí de secta judía Lev Tahor buscado por México
Las autoridades de Guatemala detuvieron este viernes por pedido de México a un ciudadano israelí miembro de la secta judía ortodoxa Lev Tahor, investigada por abuso de menores, informaron la Policía y la Fiscalía.
Lev Tahor ha estado bajo investigación en los últimos años por casos de abuso sexual y maltrato a niños en varios países de la región, como Guatemala y Colombia.
El israelí Yoel Malka, de 37 años, fue arrestado en un operativo en el centro de Ciudad de Guatemala en el que particicipó la Interpol, dijo el vocero de la Policía.
Malka es reclamado en extradición por México acusado de «delincuencia organizada, trata de personas» y «matrimonio forzoso», agregó el funcionario.
Imágenes divulgadas por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía mostraron al detenido vestido con una túnica gris oscuro, uno de los atuendos tradicionales utilizados por los hombres de la secta.
En diciembre de 2024, el gobierno guatemalteco y autoridades judiciales rescataron a 160 menores en una finca del grupo.
Además, varios de los líderes han sido capturados en este país acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.
A finales de 2025, Colombia expulsó a nueve miembros de la secta y rescató a 17 menores de varias nacionalidades que fueron enviados a Estados Unidos.
Lev Tahor se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en Guatemala en 2013. El grupo también ha tenido conflictos con autoridades de Canadá.
Internacionales
Guatemala aísla a líder de pandilla que provocó la muerte de 11 policías
Miembros de Barrio 18, considerada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala, asesinaron a los uniformados en una serie de ataques el pasado 18 de enero en represalia por la toma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró en ese entonces el «estado de sitio» por un mes tras la violencia provocada por los pandilleros que presionaban para obtener más comodidades en las prisiones o ser trasladados a otras de menor seguridad.
En un mensaje en X acompañado con fotografías, Arévalo informó del aislamiento de Aldo Dupie, alias «El Lobo», uno de los cabecillas de Barrio 18 que lideraron los motines.
El jefe pandillero fue mostrado en una pequeña celda con pequeñas ventanas construida con contenedores metálicos en una zona del penal Renovación I, en el sur del país, el centro donde encabezó el amotinamiento con toma de rehenes.
Con el semblante serio y la cabeza rapada, el líder pandillero permanece solo y con grilletes en las manos, según las imágenes.
El Sistema Penitenciario agregó que la «nueva área», resguardada con vallas metálicas y alambre de púas donde estará Dupie, albergará a presos de «alta peligrosidad» que estarán «sin privilegios» ni electricidad.
«En el caso de ‘El Lobo’, quedará aislado en una celda, solo, y sin acceso a ningún lujo», añadió la agencia estatal de noticias AGN.
Arévalo sostiene que la violencia desatada por la pandilla es un plan de una alianza entre políticos opositores y criminales para desestabilizar a su gobierno en un año clave en la renovación de funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de la Fiscalía.
Internacionales
Milei asistirá en Washington a reunión de la Junta de Paz de Trump
El presidente argentino, Javier Milei, participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la «Junta de Paz» que impulsa su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Milei «ha sido convocado a participar de la reunión inaugural del ‘Board of Peace’ el 19 de febrero en la ciudad de Washington», dijo el ministro coordinador.
La iniciativa de Trump fue presentada para contribuir a la pacificación en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, aunque también busca abordar otros conflictos.
Según el plan del presidente estadounidense un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la «Junta de Paz», presidida por el propio Trump.
Debido a esta convocatoria «y en virtud de la cercanía de fechas», Milei resolvió cancelar el viaje que tenía pautado para el lunes a Estados Unidos para asistir a un gala de una organización en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, explicó Adorni a través de sus redes sociales.
En su representación viajará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «El presidente hará su intervención de manera virtual», señaló Adorni.
Milei tenía pautado el martes brindar un discurso en un evento del Consejo de las Américas.
El presitente argentino volverá a Estados Unidos el 8 de marzo para participar de la feria de inversiones ‘Argentina Week’, según la agenda de gobierno.
Internacionales
Portugal elige presidente con un moderado como favorito frente a la extrema derecha
António José Seguro, un socialista de centro, es el gran favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal, en las que se enfrenta a André Ventura, líder de un partido de extrema derecha, que se convirtió en la segunda fuerza política del país.