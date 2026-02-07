Internacionales
Herramientas de IA fabrican imágenes falsas de Epstein «en segundos», según estudio
Usuarios de redes sociales han amplificado imágenes falsas generadas por IA que supuestamente muestran a Epstein socializando con políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su madre, la galardonada cineasta Mira Nair, según informaron previamente verificadores de AFP.
En un nuevo estudio, el observatorio estadounidense contra la desinformación NewsGuard solicitó a tres generadores de imágenes líderes en el mercado que crearan fotos de Epstein con cinco políticos, entre ellos el presidente Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente francés Emmanuel Macron.
Grok Imagine, una herramienta desarrollada por xAI de Elon Musk, produjo «falsificaciones convincentes en segundos» con los cinco, según el estudio.
Entre ellas figuraba una imagen falsa pero realista que supuestamente mostraba a un Trump más joven y a Epstein rodeados de chicas jóvenes.
Trump ha sido fotografiado con Epstein en múltiples eventos sociales, pero no existe ninguna imagen públicamente conocida de ambos en presencia de menores.
Gemini de Google se negó a generar una imagen que mostrara a Epstein con Trump, pero produjo fotos del fallecido delincuente sexual con otros cuatro políticos: Netanyahu y Macron, así como el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el primer ministro británico Keir Starmer, según el estudio.
Las fotos fabricadas mostraban supuestamente a Epstein con los políticos en fiestas, a bordo de un jet privado y relajándose en una playa.
«Los hallazgos demuestran la facilidad con la que actores malintencionados pueden usar herramientas de imágenes de IA para generar falsificaciones verosímiles que se vuelven virales, y por qué las imágenes falsas se han vuelto tan habituales que resulta difícil distinguir las auténticas de las generadas por IA», señaló NewsGuard.
Cuando el observatorio pidió lo mismo a ChatGPT de OpenAI, este se negó a producir cualquier imagen que mostrara a Epstein con los políticos. En su respuesta, ChatGPT dijo que «no puede crear imágenes que involucren a personas reales con representaciones sexualizadas de menores o escenarios que impliquen abuso sexual».
Detección de falsificaciones
No hubo respuesta inmediata por parte de xAI a la solicitud de comentarios de AFP.
En su revisión de las imágenes falsas de Epstein con Mamdani y Nair —que acumularon millones de visualizaciones en X—, investigadores, entre ellos de la AFP, detectaron un SynthID, una marca de agua invisible destinada a identificar contenido generado con la IA de Google.
«Facilitamos la determinación de si el contenido se ha hecho con la IA de Google insertando una marca de agua SynthID imperceptible», le dijo a la AFP un portavoz de Google.
El estudio llega después de que el Departamento de Justicia publicara la semana pasada el último conjunto de los llamados archivos Epstein: más de tres millones de documentos, fotos y videos relacionados con su investigación sobre Epstein, quien murió por lo que se determinó como suicidio mientras estaba bajo custodia en 2019.
El caso Epstein también ha provocado una ola de desinformación.
Internacionales
Guatemala aísla a líder de pandilla que provocó la muerte de 11 policías
Miembros de Barrio 18, considerada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala, asesinaron a los uniformados en una serie de ataques el pasado 18 de enero en represalia por la toma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró en ese entonces el «estado de sitio» por un mes tras la violencia provocada por los pandilleros que presionaban para obtener más comodidades en las prisiones o ser trasladados a otras de menor seguridad.
En un mensaje en X acompañado con fotografías, Arévalo informó del aislamiento de Aldo Dupie, alias «El Lobo», uno de los cabecillas de Barrio 18 que lideraron los motines.
El jefe pandillero fue mostrado en una pequeña celda con pequeñas ventanas construida con contenedores metálicos en una zona del penal Renovación I, en el sur del país, el centro donde encabezó el amotinamiento con toma de rehenes.
Con el semblante serio y la cabeza rapada, el líder pandillero permanece solo y con grilletes en las manos, según las imágenes.
El Sistema Penitenciario agregó que la «nueva área», resguardada con vallas metálicas y alambre de púas donde estará Dupie, albergará a presos de «alta peligrosidad» que estarán «sin privilegios» ni electricidad.
«En el caso de ‘El Lobo’, quedará aislado en una celda, solo, y sin acceso a ningún lujo», añadió la agencia estatal de noticias AGN.
Arévalo sostiene que la violencia desatada por la pandilla es un plan de una alianza entre políticos opositores y criminales para desestabilizar a su gobierno en un año clave en la renovación de funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de la Fiscalía.
Internacionales
Milei asistirá en Washington a reunión de la Junta de Paz de Trump
El presidente argentino, Javier Milei, participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la «Junta de Paz» que impulsa su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Milei «ha sido convocado a participar de la reunión inaugural del ‘Board of Peace’ el 19 de febrero en la ciudad de Washington», dijo el ministro coordinador.
La iniciativa de Trump fue presentada para contribuir a la pacificación en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, aunque también busca abordar otros conflictos.
Según el plan del presidente estadounidense un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la «Junta de Paz», presidida por el propio Trump.
Debido a esta convocatoria «y en virtud de la cercanía de fechas», Milei resolvió cancelar el viaje que tenía pautado para el lunes a Estados Unidos para asistir a un gala de una organización en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, explicó Adorni a través de sus redes sociales.
En su representación viajará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «El presidente hará su intervención de manera virtual», señaló Adorni.
Milei tenía pautado el martes brindar un discurso en un evento del Consejo de las Américas.
El presitente argentino volverá a Estados Unidos el 8 de marzo para participar de la feria de inversiones ‘Argentina Week’, según la agenda de gobierno.
Internacionales
Portugal elige presidente con un moderado como favorito frente a la extrema derecha
António José Seguro, un socialista de centro, es el gran favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal, en las que se enfrenta a André Ventura, líder de un partido de extrema derecha, que se convirtió en la segunda fuerza política del país.