Internacionales
Matan en México un narco implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar
Un narcotraficante vinculado con la muerte a tiros del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en México, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.
El nombre de Santiago Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del central de la selección Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.
El crimen sacudió al mundo del fútbol ya Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, que no tenía parentesco con el deportista.
Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.
El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.
Petro aseguró en la red X este viernes que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.
Ese asesinato «acabó con la imagen internacional del país», sostuvo el mandatario izquierdista.
Una fuente de la fiscalía de Toluca aseguró a la AFP que Santiago Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México.
Según testimonios de familiares, «se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos» en el lugar donde ocurrió el crimen, agregó el responsable, que pidió anonimato.
Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.
Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser designados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Internacionales
Herramientas de IA fabrican imágenes falsas de Epstein «en segundos», según estudio
Usuarios de redes sociales han amplificado imágenes falsas generadas por IA que supuestamente muestran a Epstein socializando con políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su madre, la galardonada cineasta Mira Nair, según informaron previamente verificadores de AFP.
En un nuevo estudio, el observatorio estadounidense contra la desinformación NewsGuard solicitó a tres generadores de imágenes líderes en el mercado que crearan fotos de Epstein con cinco políticos, entre ellos el presidente Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente francés Emmanuel Macron.
Grok Imagine, una herramienta desarrollada por xAI de Elon Musk, produjo «falsificaciones convincentes en segundos» con los cinco, según el estudio.
Entre ellas figuraba una imagen falsa pero realista que supuestamente mostraba a un Trump más joven y a Epstein rodeados de chicas jóvenes.
Trump ha sido fotografiado con Epstein en múltiples eventos sociales, pero no existe ninguna imagen públicamente conocida de ambos en presencia de menores.
Gemini de Google se negó a generar una imagen que mostrara a Epstein con Trump, pero produjo fotos del fallecido delincuente sexual con otros cuatro políticos: Netanyahu y Macron, así como el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el primer ministro británico Keir Starmer, según el estudio.
Las fotos fabricadas mostraban supuestamente a Epstein con los políticos en fiestas, a bordo de un jet privado y relajándose en una playa.
«Los hallazgos demuestran la facilidad con la que actores malintencionados pueden usar herramientas de imágenes de IA para generar falsificaciones verosímiles que se vuelven virales, y por qué las imágenes falsas se han vuelto tan habituales que resulta difícil distinguir las auténticas de las generadas por IA», señaló NewsGuard.
Cuando el observatorio pidió lo mismo a ChatGPT de OpenAI, este se negó a producir cualquier imagen que mostrara a Epstein con los políticos. En su respuesta, ChatGPT dijo que «no puede crear imágenes que involucren a personas reales con representaciones sexualizadas de menores o escenarios que impliquen abuso sexual».
Detección de falsificaciones
No hubo respuesta inmediata por parte de xAI a la solicitud de comentarios de AFP.
En su revisión de las imágenes falsas de Epstein con Mamdani y Nair —que acumularon millones de visualizaciones en X—, investigadores, entre ellos de la AFP, detectaron un SynthID, una marca de agua invisible destinada a identificar contenido generado con la IA de Google.
«Facilitamos la determinación de si el contenido se ha hecho con la IA de Google insertando una marca de agua SynthID imperceptible», le dijo a la AFP un portavoz de Google.
El estudio llega después de que el Departamento de Justicia publicara la semana pasada el último conjunto de los llamados archivos Epstein: más de tres millones de documentos, fotos y videos relacionados con su investigación sobre Epstein, quien murió por lo que se determinó como suicidio mientras estaba bajo custodia en 2019.
El caso Epstein también ha provocado una ola de desinformación.
Internacionales
Detienen en Guatemala a israelí de secta judía Lev Tahor buscado por México
Las autoridades de Guatemala detuvieron este viernes por pedido de México a un ciudadano israelí miembro de la secta judía ortodoxa Lev Tahor, investigada por abuso de menores, informaron la Policía y la Fiscalía.
Lev Tahor ha estado bajo investigación en los últimos años por casos de abuso sexual y maltrato a niños en varios países de la región, como Guatemala y Colombia.
El israelí Yoel Malka, de 37 años, fue arrestado en un operativo en el centro de Ciudad de Guatemala en el que particicipó la Interpol, dijo el vocero de la Policía.
Malka es reclamado en extradición por México acusado de «delincuencia organizada, trata de personas» y «matrimonio forzoso», agregó el funcionario.
Imágenes divulgadas por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía mostraron al detenido vestido con una túnica gris oscuro, uno de los atuendos tradicionales utilizados por los hombres de la secta.
En diciembre de 2024, el gobierno guatemalteco y autoridades judiciales rescataron a 160 menores en una finca del grupo.
Además, varios de los líderes han sido capturados en este país acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.
A finales de 2025, Colombia expulsó a nueve miembros de la secta y rescató a 17 menores de varias nacionalidades que fueron enviados a Estados Unidos.
Lev Tahor se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en Guatemala en 2013. El grupo también ha tenido conflictos con autoridades de Canadá.
Internacionales
Accidente de bus deja al menos siete muertos en el oeste de Bolivia
El siniestro ocurrió la tarde del jueves en una carretera de la localidad de Mocomoco, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de La Paz, la sede de gobierno, a donde el autobús se dirigía según los medios locales.
«Hemos podido informar que hay siete personas fallecidas», dijo a la televisión Unitel el coronel Freddy Valda, de la policía rural y fronteriza.
El oficial mencionó que no han podido identificar a los fallecidos, pues los mismos campesinos de la zona «habrían retirado los cuerpos y los habrían llevado a sus comunidades».
Por otro lado, los heridos tampoco han sido cuantificados. Fueron evacuados a las ciudades de La Paz y El Alto antes de que la policía llegara a prestar auxilio, indicó Valda.
La policía aún no entregó un informe oficial que indique la hipótesis sobre la causa del accidente.
En las carreteras de Bolivia mueren unas 1.400 personas al año, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.