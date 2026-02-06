Nacionales -deportes
Concacaf tendrá seis plazas directas para la Copa del Mundo 2030
Concacaf ha hecho público el calendiario 2026-2030 para las 41 selecciones mayores masculinas de fútbol, donde destacan las eliminatorias mundialistas hacia la Copa del Mundo 2030, que se disputará por segunda vez en una sede tripartita entre España, Portugal y Marruecos.
La región contará con seis cupos directos hacia la justa mundialista, más la posibilidad de un séptimo que se disputará en el repechaje intercontinental; esta asignación permite que más selecciones accedan por la vía clasificatoria, a diferencia de la edición mundialista de 2026, donde solo habían tres cupos directos, al tener a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.
El calendario se abrirá con la Liga de Naciones (Nations League) de Concacaf, aún pendientes de sus fechas, donde ya están ubicadas las 16 selecciones (en esta liga está El Salvador). Las cuatro mejores ranqueadas arrancarán su carrera desde los cuartos de final, mientras que las ubicadas desde la casilla 5 a la 16 se repartirán en dos grupos de seis selecciones, y seguirán el formato suizo, donde tendrán dos encuentros de local y dos de visitante. Las dos mejores selecciones de cada grupo ( 4 selecciones en total) clasificarán a los cuartos de final, donde ya esperarán las cuatro mejores ranqueadas.
La Liga B se repartirá con otras 16 selecciones ya clasificadas, con cuatro grupos de cuatro selecciones, donde los primeros lugares ascenderán a la liga A, y los últimos lugares de cada grupo bajarán a la liga C.
La Liga C recogerá a las últimas nueve selecciones, repartidas en tres grupos de tres representaciones, los tres primeros lugares subirán a la liga B, junto al mejor segundo lugar.
Una de las novedades que se incorporará es que se disputarán finales en las tres ligas (solo se hacia en la Liga A), para sacar al campeón de su respectiva liga, y que tendrá el ascenso a la liga inmediata superior. Además, dentro del ciclo mundialista se tendrán dos ediciones de Liga de Naciones (2026-2027 y 2028-2029)
Copa Oro
Se disputarán dos ediciones (2027 y 2029) y tendrán como fechas entre los meses de junio y julio, donde estarán compitiendo 16 selecciones que partirán de la Liga de Naciones de Concacaf y las rondas preliminates de Concacaf para Copa Oro. De esta competición se darán los detalles más adelante.
Eliminatorias mundialistas
El plato fuerte de Concacaf se cocinará entre 2027 y 2029, con tres rondas de eliminación para determinar a las seis naciones clasificadas de forma directa a la Copa del Mundo 2023, más la selección que lo buscará por vía de repechaje.
La primera ronda comenzará entre septiembre y octubre de 2027, y tendrá a las selecciones ranqueadas entre los puestos 14 a la 35 de Concacaf. Estos 22 equipos se repartirán en llaves con duelos directos (11 llaves) emparejados entre el mejor ranqueado con el peor ranqueado, así sucesivamente hasta completar los 11 cruces; los ganadores de cada serie avanzarán a la segunda ronda.
En la segunda ronda estarán esperando las 13 mejores selecciones ranquedas y se incorporarán las 11 provenientes de la primera ronda. Se repartirán en seis grupos con cuatro selecciones, donde disputarán partidos a ida y vuelta con todos los de su mismo grupo; quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán a la tercera y última ronda de clasificación.
En esta tercera ronda, las 12 selecciones clasificadas se repartirán en tres grupos con cuatro combinados nacionales, enfrentándose a duelos de ida y vuelta, y donde quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán de forma directa a la Copa del Mundo de 2030.
Los dos mejores terceros lugares se enfrentarán en un play inn a ida y vuelta, donde quien resulte ganador representará a Concacaf en el repechaje intercontienental.
Nacionales -deportes
René Ayala es el nuevo presidente de la primera división de fútbol
Samuel Gálvez, integrante del nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), renunció a su cargo como presidente de la primera división el año pasado, y desde el lunes 2 de febrero, René Ayala, quien ocupaba el cargo de vicepresidente ha tomado las riendas de la primera división.
Sin embargo, ese puesto será de manera transitoria por un periodo de tres meses para cumplir con algunas tareas pendientes urgentes y otras que van en beneficio del máximo circuito.
«Empezamos un periodo de transición. Como podrán ver el coronel Samuel Gálvez ya no se encuentra con nosotros en la primera división, el día sábado, como parte del cumplimiento de los nuevos estatutos de la Federación presentó su renuncia de manera formal para poder estar de lleno en el tema del comité ejecutivo», explicó Ayala en la reunión del lunes con los directivos de la primera.
Ayala confirmó que una de sus principales funciones en la presidencia de la liga mayor será la homologación de estatutos. «Tenemos una credencial vigente por tres meses donde se trabajará en la homologación de los nuevos estatutos que regirán a partir de este año la primera división de fútbol».
El nuevo mandamás de esta liga detalló que otros puntos que se abordaron son el inicio de la Copa Presidente, donde informó de fechas claves para los 24 equipos que entrarán a la competencia.
Los participantes tendrán el 5 y 6 de febrero para inscribirse, nóminas de jugadores, en el caso de la primera división, donde habrá un total de 35 futbolistas (25 de la primera categoría y 10 que llegarán de la reserva y la sub-17). Además, para este viernes 6 de febrero está prevista la entrega de los dos juegos de uniformes de la marca Power On con los que jugarán los clubes esta competencia.
Por otra parte, René Ayala también adelantó que la próxima semana recibirán a tres empresas que distribuyen balones, todas con calidad FIFA. Molten, Pioneer y Adidas son las marcas de balones que tienen intenciones de patrocinar a la primera división.
Nacionales -deportes
Ilopango se llena de acción con el Air Show 2026
Este fin de semana, el cielo de El Salvador se convirtió en el escenario de uno de los eventos más esperados del año: el Ilopango Air Show 2026.
La actividad inició ayer en el Aeropuerto de Ilopango, desarrollándose bajo condiciones de seguridad, orden y una efectiva coordinación interinstitucional.
Durante la primera jornada, pilotos nacionales e internacionales demostraron su destreza con exhibiciones que combinaron técnica, emoción y adrenalina.
Por supuesto, los paracaidistas no podían faltar.
Las familias aprovecharon para disfrutar del espectáculo y, además, para tomarse fotografías.
Las acrobacias aéreas de alta precisión, junto con explosiones controladas mantuvieron la atención y el entusiasmo del público.
La emoción continuará este sábado 1 de febrero, con actividades programadas a partir del mediodía. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Smart Ticket.
Nacionales -deportes
Portera salvadoreña jugará en la primera división de Argentina
El Salvador ha ha sumado una legionaria más en las últimas horas. Se trata de Riley Meléndez, portera que ya jugó con la selección femenina mayor, estampó su firma con Ferro Carril Oeste, equipo que milita en la primera nacional de Argentina.
«La jugadora de 23 años, arquera de la selección de El Salvador y nacida en Estados Unidos, llega a Caballito desde Towson University», informó el club en su cuenta de X este mismo sábado.
El rumor de que Meléndez iba a jugar en el fútbol argentino corrió desde hace tres semanas, pero ha sido hasta este 31 de enero que lo ha comunicado el club, acompañado de una fotografía de la jugadora estampando su firma, pero sin precisar el tiempo que estará vinculada.
Así, El Salvador vuelve a tener una jugadora en el balompié gaucho, después de que lo hiciera Alejandra Reyes, quien militó en el River Plate.
Además, se suman más legionarias salvadoreñas al abanico de opciones que tendrá Éric Acuña para conformar su selección para los próximos encuentros de eliminatorias mundialistas previstos para marzo y abril de este año, rumbo a Brasil 2027