La Aecid y la Unión Europea promueven el empoderamiento de mujeres

Más de 250 mujeres finalizaron el curso de Alfabetización en Derechos en el marco del proyecto «Empoderamiento Económico de las Mujeres en los municipios priorizados de El Salvador», el cual es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Unión Europea.

En la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de 81 mujeres de Jicalapa, en la Libertad Costa; 100 mujeres de Colón en La Libertad Oeste; y 77 de Apaneca, en Ahuachapán Centro.

Las participantes completaron satisfactoriamente los módulos formativos orientados al conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de su autoestima, el liderazgo y la toma de decisiones, elementos clave para avanzar hacia una vida libre de violencia y con mayores oportunidades de autonomía económica.

«El proyecto tiene como objetivo fortalecer el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, impulsando su participación en el sector productivo en condiciones de igualdad y equidad», indicó la Aecid.

Por ello, desarrollan acciones orientadas a mejorar el acceso al trabajo remunerado y formal, apoyar emprendimientos liderados por mujeres, promover el conocimiento de sus derechos y contribuir a la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado.

El proyecto beneficiará a 5,600 mujeres de 23 municipios de los departamentos de Ahuachapán, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, Morazán, Santa Ana, San Miguel, San Vicente y Usulután.

Este es un esfuerzo que es desarrollado con el apoyo del Gobierno de El Salvador a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).

