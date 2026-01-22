Principal
La Aecid y la Unión Europea promueven el empoderamiento de mujeres
Más de 250 mujeres finalizaron el curso de Alfabetización en Derechos en el marco del proyecto «Empoderamiento Económico de las Mujeres en los municipios priorizados de El Salvador», el cual es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Unión Europea.
En la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de 81 mujeres de Jicalapa, en la Libertad Costa; 100 mujeres de Colón en La Libertad Oeste; y 77 de Apaneca, en Ahuachapán Centro.
Las participantes completaron satisfactoriamente los módulos formativos orientados al conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de su autoestima, el liderazgo y la toma de decisiones, elementos clave para avanzar hacia una vida libre de violencia y con mayores oportunidades de autonomía económica.
«El proyecto tiene como objetivo fortalecer el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, impulsando su participación en el sector productivo en condiciones de igualdad y equidad», indicó la Aecid.
Por ello, desarrollan acciones orientadas a mejorar el acceso al trabajo remunerado y formal, apoyar emprendimientos liderados por mujeres, promover el conocimiento de sus derechos y contribuir a la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado.
El proyecto beneficiará a 5,600 mujeres de 23 municipios de los departamentos de Ahuachapán, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, Morazán, Santa Ana, San Miguel, San Vicente y Usulután.
Este es un esfuerzo que es desarrollado con el apoyo del Gobierno de El Salvador a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).
Salvadoreña con ciudadanía estadounidense muere de visita a El Salvador
Una mujer salvadoreña con ciudadanía estadounidense falleció este día en un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Litoral, en las cercanías del desvío hacia Jiquilisco, en el departamento de Usulután.
La víctima fue identificada como Jessica Wendy Segovia, quien se conducía en un vehículo particular placas P 166B cuando, por causas que aún se investigan, fue impactado por un camión de carga pesada, generando un choque de gran magnitud.
Como resultado del percance, cinco personas más resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por cuerpos de socorro, quienes las trasladaron a centros hospitalarios para recibir atención médica.
Las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento legal en la zona y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.
Él es quien murió en un accidente registrado durante la poda de un árbol en La Libertad
Autoridades identificaron al hombre que perdió la vida tras un accidente ocurrido el pasado miércoles en la residencial Alpes Suizos, en el municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
La víctima fue identificada como José Ángel Ramírez, de 62 años, quien realizaba labores de poda cuando una rama se desprendió y lo impactó en la cabeza, provocándole un trauma craneoencefálico severo que le ocasionó la muerte de manera inmediata, según relataron testigos del hecho
El suceso generó consternación entre los residentes de la zona, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras el incidente. A pesar de la rápida notificación, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de ser evaluado.
De acuerdo con información preliminar, Ramírez no contaba con equipo de protección personal ni con las herramientas adecuadas para realizar este tipo de trabajo, lo que habría incrementado el riesgo del accidente. Especialistas en seguridad ocupacional reiteran la importancia de cumplir con las normas básicas de protección al ejecutar labores de poda o mantenimiento, especialmente en zonas residenciales.
Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar medidas de seguridad y a solicitar apoyo profesional cuando se realicen trabajos que impliquen riesgos, con el fin de prevenir hechos lamentables como este.
Juzgado de Paz de Metapán ordena detención provisional por contrabando
El Juzgado de Paz de Metapán, en Santa Ana Norte, ordenó instrucción formal con detención provisional contra el ciudadano guatemalteco Marvin Noé B. Q., de 21 años, a quien se le atribuye el delito de contrabando de mercadería en perjuicio de la hacienda pública. El proceso continuará en el Juzgado de Instrucción de Metapán.
Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2026, cuando agentes de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron notificados de que personal del Comando Sumpul de la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana había intervenido a una persona que transportaba varias cajas de cigarrillos
Los agentes se desplazaron hasta la hacienda Los Duarte, ubicada en el caserío Las Lajas, del cantón Mal Paso, donde los soldados informaron que observaron a dos hombres trasladando, aproximadamente, tres cajas de cartón cada uno. Al percatarse de la presencia policial, los implicados abandonaron la mercadería y huyeron del lugar, siendo capturado Marvin Noé.
En el sitio se localizaron cinco cajas de cartón que contenían 50 paquetes de cigarrillos cada una, además de otros 49 paquetes adicionales, todos de la marca Modern, de origen chino, cuyo ingreso al país se encuentra restringido. Por tal motivo, el imputado fue capturado en flagrancia.