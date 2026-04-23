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Julión Álvarez cautivará a El Salvador con el sentimiento de sus canciones
El cantante mexicano autor de temas como «Atento Aviso» y «Regalo de Dios» tiene una cita con sus fanáticos en El Salvador el próximo viernes 24 de abril en el Estadio Cuscatlán. El artista se sube a la ola del regional mexicano que ha sumergido a los salvadoreños en una pasión que se vive en cada presentación del género.
La noche del viernes promete estar llena de sentimiento con canciones que sí o sí, se deben cantar a todo pulmón, como son los temas referentes del regional mexicano «Te Hubieras Ido Antes», «Lo Tienes Todo» y «Rey sin Reina».
Para buenas noticias de los fanáticos que aún no han adquirido sus entradas aún hay boletos disponibles en Eventus.com y Smart Ticket. Las 12 localidades del concierto van desde los $75 (General), hasta los $310 en Mesa Platinum.
Ya está todo listo para que el reconocido cantante mexicano nacido el 11 de abril de 1983 en Chiapas demuestre por qué es conocido comúnmente como «El Rey de la Taquilla» y por qué es un referente de géneros como norteño con tuba y con sax, mariachi y banda sinaloense.
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Exreina de belleza es encontrada muerta en México; investigan a su suegra
La exreina de belleza originaria de Baja California, Carolina Flores Gómez, fue localizada sin vida en su apartamento ubicado en Ciudad de Mexico, el pasado 15 de abril. Las investigaciones apuntan a que el crimen pudo haber sido cometido por su suegra.
Milenio, medio local, señala que la víctima se encontraba en el domicilio junto con su esposo y su suegra, identificada como Erika María ‘N’, quien fue señalada por su propio hijo como la posible autora material del asesinato.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que la denuncia fue presentada hasta el día siguiente de cometido el crimen (16 de abril) y enfatizan en que desde ese momento se inició la investigación.
«Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable», indicó la fiscalía en su cuenta oficial de X.
La madre de la víctima, Reyna Gómez, publicó una convocatoria en redes sociales para realizar una manifestación pacífica el próximo 25 de abril en el Centro Estatal de las Artes (CEART) de Ensenada, con el objetivo de pedir justicia ante el crimen.
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El Palacio de Buckingham designa a la biógrafa oficial de la reina Isabel II
La historiadora Anna Keay recibió el encargo de redactar la biografía oficial de Isabel II, solicitada por su hijo Carlos III, anunció el domingo el Palacio de Buckingham.
Gracias a este nombramiento, la historiadora podrá consultar documentos personales de la reina, fallecida en septiembre de 2022 tras 70 años de reinado, y realizar entrevistas que normalmente son inaccesibles.
«Podrá conversar con quienes conocieron bien (a Isabel II) a lo largo de su vida y su reinado, incluidos miembros de la familia real», indica Buckingham en un comunicado.
Según la agencia británica PA, el rey quería que fuera una mujer quien escribiera la biografía de su madre.
«Haré todo lo posible por hacer justicia a la vida y obra» de Isabel II, declaró Anna Keay, conocida por su trabajo sobre los once años en que Gran Bretaña fue una república tras la ejecución de Carlos I en 1649.
Isabel II, nacida hace 100 años, el 21 de abril de 1926, fue «una mujer extraordinaria, cuya vida atravesó un siglo marcado por grandes cambios», añadió.
Las biografías oficiales de la familia real han revelado en ocasiones hechos o detalles inesperados.
William Shawcross, biógrafo de la madre de Isabel II, Isabel, reveló que esta última había padecido un cáncer de intestino del que fue tratada, según PA.
También que Eduardo VIII estaba «cegado por el amor» en el momento de abdicar, en 1936, para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada.
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Acusan al rapero D4vd del asesinato de una menor hispana hallada en el maletero de su coche
El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.
D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia que los cargos contra el artista incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.
“Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación”, detalló el fiscal.
El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez este lunes.
D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood.
El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.
El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.