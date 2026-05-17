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Inician iluminación LED en cuatro vías estratégicas del país
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció ayer el inicio de instalación de luminarias led en 100 kilómetros de vías estrategias del país, en las que se incluyen sectores de San Salvador, La Libertad y Sonsonate.
El proyecto dio inició desde el kilómetro 14.5 de la carretera de Oro, en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
«Ya empezamos con este proyecto de iluminación, estamos en el sector de la carretera de Oro, donde vamos a iluminar más de 20 kilómetros aproximadamente. De igual manera, se contempla el sector de la carretera Troncal del Norte, que sabemos que es sumamente importante para muchas familias que viajan desde San Salvador hacia diferentes destinos», dijo el ministro Rodríguez.
En este proyecto se contempla iluminar en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa. «En la carretera Troncal del Norte se están colocando postes con luminarias en diferentes tramos», indicó Rodríguez.
Asimismo, se incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars. «Ya comenzamos este día con la colocación de postes traslúcidos en el sector y también vamos a colocar luminarias», mencionó el funcionario.
Otra zona en la que se realizará instalación de iluminaria moderna es en la ruta entre el redondel de Sacacoyo hasta el puerto de Acajutla, en Sonsonate.
«Ya comenzamos con este proyecto que es importante para muchas familias salvadoreñas porque garantiza seguridad vial en las autopistas, es decir, en horario nocturno los conductores van a tener una mejor visibilidad», informó el titular de Obras.
Para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista AGM El Salvador ha otorgado un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.
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Mareros de Cuscatancingo pagarán entre 43 y 20 años de cárcel
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso diversas penas carcelarias a doce personas perfiladas como pandilleros de la clica Villa Mariona Locos Salvatruchos que delinquían en Cuscatancingo.
La pena más alta fue impuesta a Rafael Antonio Aguirre Ramírez, alias caballo, twister, triste o liro ranger, quien fue condenado a 43 años. Asimismo, Óscar Alberto Figueroa Roque, alias renuente, ciclón o miquillo, y Wilber Alexander García Martínez, alias pequeño de Villamariona o samylin, recibieron penas de 40 años de cárcel. Los tres estaban perfilados como corredores de clica dentro de la MS-13 y se les encontró culpables por el delito de agrupaciones ilícitas.
Otros seis pandilleros con el rango de homeboy fueron condenados a 25 años de prisión por agrupaciones ilícitas y al resto se les impuso 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
La estructura delinquía en diversas colonias del distrito de Cuscatancingo, San Salvador Centro.
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Bochornoso desenlace entre dos mujeres por las caricias de un cliente
Dos mujeres fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de protagonizar una pelea en la vía pública en las afueras de un establecimiento nocturno ubicado sobre el paseo 15 de Septiembre, en la colonia Angélica, de Sonsonate Centro.
Según el informe policial, ambas mujeres discutieron y posteriormente se fueron a los golpes presuntamente por la disputa de un cliente que se encontraba en el lugar.
Las detenidas fueron identificadas como Ana Ruth M., de 47 años, y Morelia Imelda J. A., de 29 años, quienes fueron trasladadas a bartolinas policiales acusadas del delito de lesiones.
Las autoridades indicaron que el altercado fue controlado por agentes que llegaron al sector tras recibir la alerta sobre la riña.
Internacionales
Islandia confirma éxito de la semana laboral de cuatro días
Desde 2019, Islandia comenzó a implementar jornadas laborales reducidas, permitiendo que gran parte de sus trabajadores pasaran de 40 a 36 horas semanales sin disminución salarial.
Lo que inicialmente generó dudas sobre posibles pérdidas económicas y baja productividad, hoy es considerado por muchos como un caso exitoso. Actualmente, cerca del 86% de la población trabajadora del país cuenta con jornadas reducidas o flexibles.
Según reportes sobre el modelo islandés, la productividad no solo se mantuvo estable, sino que incluso registró un crecimiento anual cercano al 1.5%. Además, la economía del país experimentó un crecimiento del 4.9% en 2025, superando el promedio europeo.
Uno de los cambios más destacados ha sido la reducción del estrés y el agotamiento laboral, así como una mejor conciliación entre la vida personal y el trabajo. Esto ha permitido que las personas tengan más tiempo para sus familias, actividades recreativas y descanso.
Para lograr que el sistema funcionara, empresas y empleados realizaron ajustes importantes en la organización laboral. Entre las medidas implementadas estuvieron reuniones más cortas, eliminación de tareas innecesarias y un mayor enfoque en la eficiencia.
La tecnología y la digitalización también jugaron un papel clave en esta transformación. Islandia fortaleció el uso de herramientas digitales y promovió desde la educación el desarrollo de habilidades tecnológicas para adaptarse a las nuevas dinámicas laborales.
El modelo islandés ha sido visto por muchos como una validación de las ideas impulsadas principalmente por la Generación Z, cuyos integrantes han defendido durante años jornadas más flexibles, mejor salud mental y equilibrio entre trabajo y vida personal.
Además, expertos señalan que este tipo de esquemas también ha favorecido una distribución más equitativa de las tareas domésticas y familiares, impulsando una mayor participación de los hombres en el hogar.