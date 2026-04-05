Industriales del plástico requieren 600 técnicos preparados

La industria del plástico se ha consolidado como uno de los sectores que más generan empleos de calidad en El Salvador con 8,000 empleos directos y más de 70,000 indirectos con salarios que promedian los $710, confirmó Ricardo Morán, presidente de la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico (Asiplastic), y añadió que la gremial encontró que la industria demanda al menos 600 técnicos preparados, según una encuesta.

Además, la industria posee un centro de formación de talento —Fundación para el Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Industria del Plástico (Fundeplast)—, que en la actualidad capacita a 60 jóvenes, pero en algunos momentos ha tenido hasta 400 personas en formación. La gremial se compone de un aproximado de 90 empresas entre pequeñas, medianas y grandes, así como recicladores acuerpados por la organización.

Fundeplast es una institución que apuesta por el crecimiento y desarrollo de la industria del plástico en El Salvador y la región a través de la formación, la calidad y la innovación.

«Somos la única industria que tiene un centro de enseñanza como este, y tenemos casos de éxito de gente que se ha formado ahí y ahora son jefes en distintas áreas», indicó el presidente de Asiplastic.

Según Morán, el éxito y la experiencia que ha adquirido la institución desde 2012 en formación técnica para la industria le ha permitido aportar a la competitividad del sector en servicios de formación continua, ensayos de laboratorio, asesorías y consultorías y laboratorio de fabricación digital. Remarcó que luego de su proceso de formación cada persona es colocada directamente en un empleo y en la jurisdicción que más les favorece.

«Tratamos de acercarlos a la fábrica donde van a trabajar, y es una gran labor, porque no cuesta nada y salen con empleo, que es lo más difícil de conseguir. Todos se especializan y Fundedaplast se encarga de colocarlos en las empresas que están cerca de sus casas, prácticamente en todo el país», añadió.

Además, destacó que la industria busca a los talentos y les ofrece viáticos, transporte y estudios técnicos gratuitos. Sobre el posible impacto de la guerra en Oriente Medio en las empresas y los empleos en el país, Morán destacó que no se prevé el cierre de fábricas y, por ende, no peligran los empleos.

«Hay una especulación tremenda respecto a los impactos de la guerra, pero monitoreando a las empresas, no hay ninguna que diga que va a parar o va a desemplear personal; al contrario, la industria del plástico todo el tiempo necesita técnicos, operarios; y por eso tenemos un centro de preparación», señaló.

Como actividad productiva, la industria del plástico cerró 2025 con exportaciones que superaron los $488.5 millones. Esa cifra representó un 9.5 % del total de las ventas externas de la industria salvadoreña y alcanzó 2.7 % de la producción industrial total.

Con datos hasta el tercer trimestre de 2025, la inversión del sector creció 15 % y ha movilizado cerca de $50 millones en maquinaria y modernización tecnológica, lo que refleja un sector moderno, dinámico y en expansión.

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