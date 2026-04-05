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Llegada de visitantes extranjeros a El Salvador sube 50 %
El Salvador registra un notable dinamismo turístico durante el período vacacional de Semana Santa de 2026 al contabilizar 177,000 visitantes internacionales entre el sábado 28 de marzo y el viernes 3 de abril, informó ayer el Ministerio de Turismo. La cifra representa un incremento del 50 % en comparación con los 117,000 reportados en 2025, además supera en 22 % la meta proyectada de 145,000 visitantes, detallaron las autoridades.
Sobre las causas de que el país registre estas cifras históricas, la ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que «se debe sobre todo a la seguridad y a todas las estrategias para posicionar el país. Se ha tenido una fuerte campaña de promoción y posicionamiento en los países hermanos centroamericanos».
De acuerdo con los datos oficiales, la mayoría de los visitantes proviene de Guatemala y representa un 55 % (97,000), seguido de Honduras con el 19 % (33,000), Estados Unidos con un 17 % (30,000) y con un 9 % el resto del mundo (17,000). Entre los destinos más buscados y visitados están Surf City 1 —que incluye playas de La Libertad como El Tunco y El Zonte—, la ciudad de San Salvador y el Centro Histórico, la Ruta de las Flores y la ciudad de San Miguel.
Respecto a la afluencia en sitios públicos, el país alcanzó 1.4 millones de visitantes (nacionales y extranjeros), un 29 % más que el año anterior, cuando se registraron en el mismo período 1.1 millones. El Centro Histórico de San Salvador lidera con 608,000 visitas y se consolida como el principal punto de atracción turística.
Le siguen Surf City 1, en La Libertad, con 109,000; la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), con 88,000; Surf City 4, en la zona occidental, con 66,000; y Surf City 2, en la zona oriental, con 48,000 visitantes. Otros espacios que también han presentado alta concurrencia durante el período festivo, que finaliza hoy, son las playas públicas con 337,000 visitantes, los sitios turísticos públicos con 247,000, los espacios culturales con 129,000, los sitios administrados por Obras Públicas con 68,000 y las áreas naturales protegidas con 18,000 visitantes.
Asimismo, sobre las atenciones brindadas, el Sistema Nacional de Protección Civil reportó ayer una reducción del 25 % en rescates acuáticos (96) y del 41 % en incendios (182 casos), con disminuciones en registros por siniestros en maleza, forestales y estructurales.
No obstante, los accidentes de tránsito aumentaron 5 % respecto al año anterior y alcanzaron 397 casos, con un alza del 11.3 % en cuanto a lesionados. Las muertes por accidentes registraron una leve baja del 4 %, con 24 fallecidos.
Además, las detenciones por conducción peligrosa incrementaron 50 % y pasaron de 46 a 69 casos. Las autoridades indicaron que más de 100,000 efectivos han sido desplegados a escala nacional para garantizar la seguridad durante las vacaciones.
«Nuestro personal ha estado presente antes, durante y después de cada actividad, brindando atención prehospitalaria, orientación preventiva y respuesta inmediata ante eventualidades. Muchas familias se disponen a disfrutar los últimos días del período vacacional en playas, ríos, lagos y otros destinos turísticos. Es fundamental que todos acatemos las recomendaciones», expresó Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil.
Ayer en la tarde se reportó que tres jóvenes fallecieron ahogados en la poza El Espinal, en el río Paz, en el cantón La Danta, Ahuachapán. Las víctimas fueron identificadas como Luis Carlos Barco Cortez, de 18 años; Cristofer Ricardo Barco, de 13; y Jhedter Santiago Ramírez, de 17; todos eran originarios de la aldea El Guayabito.
Internacionales
Medios de Estados Unidos afirman que comandos penetraron profundamente en Irán para rescatar a un aviador derribado
Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron el domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado.
Aunque el mandatario dijo inicialmente que el militar está «sano y salvo», el presidente posteó luego que se encuentra «gravemente herido».
Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza.
Trump declaró a primera hora del domingo que el ejército había «llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación —quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado— y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO».
En un mensaje posterior describió la misión de rescate —así como otra operación para recoger al piloto— como «¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!».
«Daré una rueda de prensa, junto con los militares, en el Despacho Oval, el lunes a las 13H00 (17H00 GMT)», añadió.
Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.
Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.
El piloto no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguras para coordinarse con los rescatistas, señaló The New York Times.
Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, agregó.
El piloto «sufrió heridas, pero estará perfectamente bien», escribió Trump. Sin embargo, su segunda publicación afirmaba que el aviador había resultado «gravemente herido», sin ofrecer más detalles.
Una operación compleja
Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.
Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.
El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.
Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.
Según informes, la CIA difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre.
En su publicación inicial del domingo, Trump confirmó también el «exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer», añadiendo que la información no se hizo pública para evitar poner en peligro la segunda misión de rescate.
La AFP contactó a la Casa Blanca para solicitar más comentarios. El Pentágono remitió a la AFP a la publicación de Trump en las redes sociales en la que anunciaba el rescate.
Internacionales
Más de 70 desaparecidos tras un naufragio en el Mediterráneo, según oenegés
Más de 70 personas fueron declaradas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con migrantes en el Mediterráneo central, que causó al menos dos muertos, indicaron este domingo en X las oenegés Mediterranea Saving Humans y Sea-Watch.
Treinta y dos personas fueron rescatadas tras el naufragio del barco, que había salido el sábado por la tarde de Libia con unas 105 personas a bordo, según Mediterranea Saving Humans.
«Trágico naufragio de Pascua. 32 supervivientes, dos cuerpos recuperados, más de 70 personas desaparecidas», escribió en X la oenegé, que precisó que la embarcación, de madera, había zozobrado en una zona de búsqueda y rescate controlada por Libia.
Según Sea-Watch, los supervivientes fueron rescatados por dos buques mercantes y este domingo temprano desembarcaron en la isla italiana de Lampedusa.
En un video publicado en X por Sea-Watch, y que parece haber sido grabado desde el avión de vigilancia Sea-Bird 2, se ve a hombres aferrándose al casco del barco, a la deriva, y cómo se acerca después un buque mercante.
«Este último naufragio no es un trágico accidente sino, más bien, la consecuencia de las políticas de los gobiernos europeos que rechazan abrir vías de acceso seguras y legales», señaló Mediterranea Saving Humans.
En lo que va de año, 683 personas migrantes murieron o fueron declaradas desaparecidas en el Mediterráneo central, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).
A las costas italianas llegaron 6,175 migrantes en ese mismo periodo, según las últimas cifras del Ministerio italiano del Interior, actualizadas el 3 de abril.
ENTREGA ESPECIAL
Fracaso rotundo del “partido de tiktokers” en el Cuscatlán: el público salvadoreño ya no traga más circo
Lo que prometía ser el “evento del año” organizado por Ricky de San Miguel terminó convertido en el más claro síntoma de que El Salvador ya está harto. El partido de tiktokers que se anunció a bombo y platillo en el Estadio Cuscatlán se celebró ante un graderío prácticamente vacío. Ni las entradas baratas, ni la promoción desesperada en TikTok, ni los llamados constantes de Ricky lograron llenar las tribunas. El mensaje fue contundente: el pueblo ya no quiere más de esto.
El fracaso no fue casualidad. Fue la gota que derramó el vaso de una fórmula gastada hasta la náusea. Durante meses, los mismos rostros de siempre han convertido las redes en un ring de peleas interminables, retos absurdos y “batallas” que más parecen riñas de patio que contenido creativo. El público salvadoreño, que antes consumía todo con curiosidad, ahora mira con fastidio cómo se repite el mismo guion: insultos, vulgaridades, exhibicionismo barato y una obsesión enfermiza por el “flow” y el dinero fácil.
Y aquí está el punto que más duele y que nadie se atreve a decir en voz alta: la gente está cansada de ver a estos personajes pidiendo donaciones, ventas de entradas, “apoyos” y “colaboraciones” para luego despilfarrar todo en vidas de aparente lujo que no generan absolutamente nada de valor social. No hay escuelas, no hay proyectos comunitarios, no hay ayuda real. Solo carros rentados, botellas, fiestas y más pedidos de dinero. El salvadoreño trabajador, que suda la camiseta todos los días para salir adelante, ya no está dispuesto a financiar ese circo.
El estadio vacío del Cuscatlán no es solo una foto vergonzosa. Es una declaración. Es el rechazo colectivo a un estilo que ya no vende: el de la vulgaridad como estrategia, la confrontación como contenido y el mendigar disfrazado de “emprendimiento digital”. Ricky y su grupo de tiktokers pueden seguir grabando videos justificándose, culpando a Yeik, al público o a quien se les ocurra. Pero la realidad es innegable: el pueblo salvadoreño ya no compra el paquete.
Lo que pasó ayer en el Cuscatlán no es el fracaso de un partido. Es el fracaso de un modelo. Y el público, con su ausencia, acaba de dar el pitazo final.
Ya es hora de que los creadores de contenido entiendan que en El Salvador de 2026 la gente exige algo más que gritos, peleas y manos extendidas pidiendo plata. Exige respeto, creatividad real y, sobre todo, que dejen de tomarlos por tontos. El estadio vacío lo dijo todo.