Llegada de visitantes extranjeros a El Salvador sube 50 %

El Salvador registra un notable dinamismo turístico durante el período vacacional de Semana Santa de 2026 al contabilizar 177,000 visitantes internacionales entre el sábado 28 de marzo y el viernes 3 de abril, informó ayer el Ministerio de Turismo. La cifra representa un incremento del 50 % en comparación con los 117,000 reportados en 2025, además supera en 22 % la meta proyectada de 145,000 visitantes, detallaron las autoridades.

Sobre las causas de que el país registre estas cifras históricas, la ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que «se debe sobre todo a la seguridad y a todas las estrategias para posicionar el país. Se ha tenido una fuerte campaña de promoción y posicionamiento en los países hermanos centroamericanos».

De acuerdo con los datos oficiales, la mayoría de los visitantes proviene de Guatemala y representa un 55 % (97,000), seguido de Honduras con el 19 % (33,000), Estados Unidos con un 17 % (30,000) y con un 9 % el resto del mundo (17,000). Entre los destinos más buscados y visitados están Surf City 1 —que incluye playas de La Libertad como El Tunco y El Zonte—, la ciudad de San Salvador y el Centro Histórico, la Ruta de las Flores y la ciudad de San Miguel.

Respecto a la afluencia en sitios públicos, el país alcanzó 1.4 millones de visitantes (nacionales y extranjeros), un 29 % más que el año anterior, cuando se registraron en el mismo período 1.1 millones. El Centro Histórico de San Salvador lidera con 608,000 visitas y se consolida como el principal punto de atracción turística.

Le siguen Surf City 1, en La Libertad, con 109,000; la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), con 88,000; Surf City 4, en la zona occidental, con 66,000; y Surf City 2, en la zona oriental, con 48,000 visitantes. Otros espacios que también han presentado alta concurrencia durante el período festivo, que finaliza hoy, son las playas públicas con 337,000 visitantes, los sitios turísticos públicos con 247,000, los espacios culturales con 129,000, los sitios administrados por Obras Públicas con 68,000 y las áreas naturales protegidas con 18,000 visitantes.

Asimismo, sobre las atenciones brindadas, el Sistema Nacional de Protección Civil reportó ayer una reducción del 25 % en rescates acuáticos (96) y del 41 % en incendios (182 casos), con disminuciones en registros por siniestros en maleza, forestales y estructurales.

No obstante, los accidentes de tránsito aumentaron 5 % respecto al año anterior y alcanzaron 397 casos, con un alza del 11.3 % en cuanto a lesionados. Las muertes por accidentes registraron una leve baja del 4 %, con 24 fallecidos.

Además, las detenciones por conducción peligrosa incrementaron 50 % y pasaron de 46 a 69 casos. Las autoridades indicaron que más de 100,000 efectivos han sido desplegados a escala nacional para garantizar la seguridad durante las vacaciones.

«Nuestro personal ha estado presente antes, durante y después de cada actividad, brindando atención prehospitalaria, orientación preventiva y respuesta inmediata ante eventualidades. Muchas familias se disponen a disfrutar los últimos días del período vacacional en playas, ríos, lagos y otros destinos turísticos. Es fundamental que todos acatemos las recomendaciones», expresó Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil.

Ayer en la tarde se reportó que tres jóvenes fallecieron ahogados en la poza El Espinal, en el río Paz, en el cantón La Danta, Ahuachapán. Las víctimas fueron identificadas como Luis Carlos Barco Cortez, de 18 años; Cristofer Ricardo Barco, de 13; y Jhedter Santiago Ramírez, de 17; todos eran originarios de la aldea El Guayabito.

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