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Gobierno ha invertido más de $1,120.5 millones en créditos de vivienda desde 2019

Publicado

hace 1 hora

el

La apuesta estatal por proveer de soluciones habitacionales a los salvadoreños ha significado una inversión millonaria durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Según datos recientes compartidos por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, desde junio de 2019 a la fecha, las escrituraciones de créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV) para compra de casa suman más $1,120.5 millones, un monto económico con el que se benefició a un total de 47,786 personas.

«El crédito es clave para garantizar que los salvadoreños tengan acceso a una vivienda propia. Estamos impulsando distintos programas para que las familias tengan acceso a una vivienda, el reto es grande, pero vamos avanzando», apuntó la titular a través de sus redes sociales.

En este sentido detalló que la línea de financiamiento que más colocaciones reporta es la de vivienda usada y otras líneas, con 24,851 créditos autorizados por un monto superior a los $501.4 millones; a su vez, para vivienda nueva el FSV autorizó 13,264 créditos que significaron $489.5 millones.

Además, los activos extraordinarios representaron una colocación de 9,671 que se traducen en más de $129.5 millones.

Respecto a esta última, la ministra subrayó que «todas las familias que hoy viven ahí pueden disfrutar de su casa propia gracias a las medidas de seguridad como el Plan Control Territorial, y el régimen de excepción».

Con respecto a la escrituración colocada a lo largo de 2026, la funcionaria indicó que asciende a 1,739 viviendas, lo que representa una inversión de más de $57.80 millones, de los cuáles $34.9 millones fueron para vivienda nueva; $21.3 millones para vivienda usada y otras líneas; y $1.5 millones para activos extraordinarios.

Solo abril de 2026, la institución escrituró 401 viviendas con una inversión que supera los $13.3 millones.

La eficiencia en la gestión de otorgamiento de créditos, permitió que el FSV fuera reconocido, recientemente, con la nota AAA por dos importantes calificadoras de riesgo internacionales. Así lo informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol en declaraciones brindadas a «Diario El Salvador»

«Las calificadoras de riesgo más importantes Zumma Ratings y Moody ‘s Ratings han elevado su calificación de riesgo en sus emisiones vigentes al FSV. Esto no solo mejora una calificación, muestra el fortalecimiento de una institución que le abre las puertas a miles de salvadoreños para tener un hogar», refirió la titular.

Sol afirmó que esta mejora en la nota institucional significa un reconocimiento al desempeño en ampliación de la colocación de créditos de vivienda, al mismo tiempo que se garantiza una cartera sana.

«Estas mejoras obedecen a la consistente expansión de créditos de vivienda, la calidad de los activos, la morosidad de la cartera. Tenemos un índice de mora extremadamente manejable, una cartera sumamente sana, una estructura estable en fondeo y liquidez», apuntó.

A su vez, mencionó que «con estas nuevas calificaciones de emisiones para el FSV, se logra tener la más alta de las calificaciones en entidades estatales, y se coloca en un nivel alto para dar créditos a largo plazo».

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Detención provisional para joven de 19 años por agredir a su bebé hasta la muerte

Publicado

hace 57 minutos

el

12 mayo, 2026

Por

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.

Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.

Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.

Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.

Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.

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Internacionales

Capturan en Panamá a red narcos

Publicado

hace 3 horas

el

12 mayo, 2026

Por

Las autoridades panameñas capturaron a 16 personas que integran una red dedicada al tráfico internacional de drogas mediante la contaminación de contenedores en puertos de Panamá. Entre los detenidos figuran trabajadores portuarios, transportistas y funcionarios vinculados a operaciones logísticas que permitían introducir cargamentos ilícitos en contenedores con destino final hacia Europa.

La operación, denominada «Dársena Cero», fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá y forma parte de investigaciones desarrolladas desde 2023, con apoyo de autoridades de Colombia y República Dominicana.

Según las investigaciones, la estructura criminal utilizaba contenedores provenientes de distintos países para introducir droga dentro de terminales portuarias panameñas antes de enviarlos hacia mercados europeos. Las autoridades detallaron que durante los operativos se logró relacionar a la red con decomisos de más de cinco toneladas de drogas.

Entre los casos vinculados aparece el contenedor procedente de El Salvador que transportaba café para exportación y que fue contaminado en territorio panameño con más de 1,152 paquetes de droga. Este caso generó falsos señalamientos en abril de 2025 luego de que sectores opositores intentaran culpar al Gobierno salvadoreño de estar relacionado con el narcotráfico.

Las investigaciones y la información oficial difundida este martes por el gobierno de Panamá confirmó, como se había explicado el año pasado, que el contenedor salió del puerto de Acajutla tras ser inspeccionado sin detectar ilícitos y su contaminación con droga fue en territorio panameño.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, explicó en el año pasado que la carga viajó inicialmente hacia el puerto de Balboa, en Panamá, donde permaneció almacenada varios días antes de ser trasladada a otro buque con rumbo a Manzanillo, Colón.

Fue en esa terminal donde las autoridades descubrieron la droga y detectaron además que los marchamos del contenedor habían sido alterados, evidenciando que la manipulación ocurrió durante el tránsito en Panamá y no en territorio salvadoreño.

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Encuentran sin vida a una mujer en Nejapa

Publicado

hace 4 horas

el

12 mayo, 2026

Por

Autoridades reportaron el hallazgo de una mujer fallecida en las cercanías del río San Antonio, en el distrito de Nejapa.

De acuerdo con la información preliminar, la identidad de la víctima aún no ha sido determinada y las causas del fallecimiento continúan bajo investigación.

Elementos de la Policía Nacional Civil y otras instituciones correspondientes acudieron al lugar para realizar el procedimiento legal y procesar la escena.

Según reportes iniciales, el cuerpo de la mujer se encontraba en estado avanzado de descomposición, situación que alertó a residentes de la zona debido a los fuertes olores que provenían del sector. Posteriormente, los vecinos notificaron a las autoridades.

Las instituciones encargadas indicaron que será el proceso de investigación y los análisis forenses los que permitan establecer las posibles causas del deceso.

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