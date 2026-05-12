Gobierno ha invertido más de $1,120.5 millones en créditos de vivienda desde 2019

Las autoridades panameñas capturaron a 16 personas que integran una red dedicada al tráfico internacional de drogas mediante la contaminación de contenedores en puertos de Panamá. Entre los detenidos figuran trabajadores portuarios, transportistas y funcionarios vinculados a operaciones logísticas que permitían introducir cargamentos ilícitos en contenedores con destino final hacia Europa.

La operación, denominada «Dársena Cero», fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá y forma parte de investigaciones desarrolladas desde 2023, con apoyo de autoridades de Colombia y República Dominicana.

Según las investigaciones, la estructura criminal utilizaba contenedores provenientes de distintos países para introducir droga dentro de terminales portuarias panameñas antes de enviarlos hacia mercados europeos. Las autoridades detallaron que durante los operativos se logró relacionar a la red con decomisos de más de cinco toneladas de drogas.

Entre los casos vinculados aparece el contenedor procedente de El Salvador que transportaba café para exportación y que fue contaminado en territorio panameño con más de 1,152 paquetes de droga. Este caso generó falsos señalamientos en abril de 2025 luego de que sectores opositores intentaran culpar al Gobierno salvadoreño de estar relacionado con el narcotráfico.

Las investigaciones y la información oficial difundida este martes por el gobierno de Panamá confirmó, como se había explicado el año pasado, que el contenedor salió del puerto de Acajutla tras ser inspeccionado sin detectar ilícitos y su contaminación con droga fue en territorio panameño.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, explicó en el año pasado que la carga viajó inicialmente hacia el puerto de Balboa, en Panamá, donde permaneció almacenada varios días antes de ser trasladada a otro buque con rumbo a Manzanillo, Colón.

Fue en esa terminal donde las autoridades descubrieron la droga y detectaron además que los marchamos del contenedor habían sido alterados, evidenciando que la manipulación ocurrió durante el tránsito en Panamá y no en territorio salvadoreño.

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