Detención provisional para joven de 19 años por agredir a su bebé hasta la muerte

La apuesta estatal por proveer de soluciones habitacionales a los salvadoreños ha significado una inversión millonaria durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Según datos recientes compartidos por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, desde junio de 2019 a la fecha, las escrituraciones de créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV) para compra de casa suman más $1,120.5 millones, un monto económico con el que se benefició a un total de 47,786 personas.

«El crédito es clave para garantizar que los salvadoreños tengan acceso a una vivienda propia. Estamos impulsando distintos programas para que las familias tengan acceso a una vivienda, el reto es grande, pero vamos avanzando», apuntó la titular a través de sus redes sociales.

En este sentido detalló que la línea de financiamiento que más colocaciones reporta es la de vivienda usada y otras líneas, con 24,851 créditos autorizados por un monto superior a los $501.4 millones; a su vez, para vivienda nueva el FSV autorizó 13,264 créditos que significaron $489.5 millones.

Además, los activos extraordinarios representaron una colocación de 9,671 que se traducen en más de $129.5 millones.

Respecto a esta última, la ministra subrayó que «todas las familias que hoy viven ahí pueden disfrutar de su casa propia gracias a las medidas de seguridad como el Plan Control Territorial, y el régimen de excepción».

Con respecto a la escrituración colocada a lo largo de 2026, la funcionaria indicó que asciende a 1,739 viviendas, lo que representa una inversión de más de $57.80 millones, de los cuáles $34.9 millones fueron para vivienda nueva; $21.3 millones para vivienda usada y otras líneas; y $1.5 millones para activos extraordinarios.

Solo abril de 2026, la institución escrituró 401 viviendas con una inversión que supera los $13.3 millones.

La eficiencia en la gestión de otorgamiento de créditos, permitió que el FSV fuera reconocido, recientemente, con la nota AAA por dos importantes calificadoras de riesgo internacionales. Así lo informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol en declaraciones brindadas a «Diario El Salvador»

«Las calificadoras de riesgo más importantes Zumma Ratings y Moody ‘s Ratings han elevado su calificación de riesgo en sus emisiones vigentes al FSV. Esto no solo mejora una calificación, muestra el fortalecimiento de una institución que le abre las puertas a miles de salvadoreños para tener un hogar», refirió la titular.

Sol afirmó que esta mejora en la nota institucional significa un reconocimiento al desempeño en ampliación de la colocación de créditos de vivienda, al mismo tiempo que se garantiza una cartera sana.

«Estas mejoras obedecen a la consistente expansión de créditos de vivienda, la calidad de los activos, la morosidad de la cartera. Tenemos un índice de mora extremadamente manejable, una cartera sumamente sana, una estructura estable en fondeo y liquidez», apuntó.

A su vez, mencionó que «con estas nuevas calificaciones de emisiones para el FSV, se logra tener la más alta de las calificaciones en entidades estatales, y se coloca en un nivel alto para dar créditos a largo plazo».

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